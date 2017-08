 Сайт неонацистов из США The Daily Stormer переехал на российский домен

Об этом говорится в сообщении The Daily Stormer в Twitter. Во время написания новости Twitter заблокировал аккаунт The Daily Stormer, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК. Ранее телеканал NBC сообщал, что все американские интернет-провайдеры, включая GoDaddy, Google и Pull Plug, отказали в регистрации домена неонацистскому сайту The Daily Stormer из-за поста, высмеивающего жертву протестов в Шарлоттсвилле - 32-летнюю Хизер Хейер, которая выступала против неонацистов. В статье, опубликованной на сайте 13 августа, в частности, высмеяли ее лишний вес и бездетность, а также назвали ее "обузой для общества".В ночь на 12 августа в американском городе Шарлоттсвилл, штат Вирджиния, сотни ультраправых собрались с факелами у памятника участнику Гражданской войны на стороне конфедератов - генералу Роберту Ли. Это произошло в ответ на планы администрации снести памятник. Ультраправые также провели несколько шествий в городе. В Шарлоттсвилле начались столкновения, в городе было введено чрезвычайное положение. Днем 12 августа в толпу противников ультраправых врезался Dodge Challenger, в результате чего погибла Хизер Хейер и пострадали еще более 20 человек. За рулем автомобиля был 20-летний Алекс Филдс, который, как выяснилось позднее, придерживался неонацистских взглядов.Президент США Дональд Трамп осудил "насилие, фанатизм и ненависть". Он отметил, что это "должно прекратиться".The Daily Stormer - популярный среди неонацистов сайт. Он существу​ет с 2013 года.