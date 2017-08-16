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 Сайт неонацистов из США The Daily Stormer переехал на российский домен

компьютер

Главный сайт американских неонацистов переехал на домен.ru.

Об этом говорится в сообщении The Daily Stormer в Twitter. Во время написания новости Twitter заблокировал аккаунт The Daily Stormer, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК.

Ранее телеканал NBC сообщал, что все американские интернет-провайдеры, включая GoDaddy, Google и Pull Plug, отказали в регистрации домена неонацистскому сайту The Daily Stormer из-за поста, высмеивающего жертву протестов в Шарлоттсвилле - 32-летнюю Хизер Хейер, которая выступала против неонацистов. В статье, опубликованной на сайте 13 августа, в частности, высмеяли ее лишний вес и бездетность, а также назвали ее "обузой для общества".

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В ночь на 12 августа в американском городе Шарлоттсвилл, штат Вирджиния, сотни ультраправых собрались с факелами у памятника участнику Гражданской войны на стороне конфедератов - генералу Роберту Ли. Это произошло в ответ на планы администрации снести памятник. Ультраправые также провели несколько шествий в городе. В Шарлоттсвилле начались столкновения, в городе было введено чрезвычайное положение. Днем 12 августа в толпу противников ультраправых врезался Dodge Challenger, в результате чего погибла Хизер Хейер и пострадали еще более 20 человек. За рулем автомобиля был 20-летний Алекс Филдс, который, как выяснилось позднее, придерживался неонацистских взглядов.

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Президент США Дональд Трамп осудил "насилие, фанатизм и ненависть". Он отметил, что это "должно прекратиться".

The Daily Stormer - популярный среди неонацистов сайт. Он существу​ет с 2013 года.


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Не отребья, а неофашистов, имперцев, православных фундаменталистов и русских нацистов.
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Удивительные метаморфозы - совковый мнимый интернационализм перерос в рашинговский интернацизм!
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Ушёл к идейным братьям.А кто сказал что фашизм,это не русское изобретение?
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А для кого то секрет что россия финансирует неонацистские движения по всему миру..?? Россия основной источник зла!
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Сайт неонацистов из США The Daily Stormer переехал на российский домен. Наконец то дома, в родной гавани.
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После сьезда неонацистов Европы в марте 2015года в Питере это уже и не удивительно. Дидываевале, опстчим...Накатим за дидоф！
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Только вас уже никто не слышит. Только сами себе воздух портите своими высерами.
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"...все американские интернет-провайдеры ... отказали в регистрации домена ... сайту The Daily Stormer из-за поста, высмеивающего жертву протестов в Шарлоттсвилле - 32-летнюю Хизер Хейер, которая выступала против неонацистов. В статье, опубликованной на сайте 13 августа, в частности, высмеяли ее лишний вес и бездетность". Источник: https://censor.net.ua/n451973

И всего-то? На Цензоре это был бы вполне обычный пост.
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Ну, нормально, рашистские гибридные провокаторы покисдовали в родное лоно, на свое биреска сру; пока виртуально, но ещё ж не вечер...
http://www.thedailybeast.com/meet-the-moscow-mouthpiece-married-to-a-racist-alt-right-boss
"у организатора недавнего шабаша неонацистов в Вирджинии и лидера движения "Хайль Трамп" Ричарда Спенсора оказывается жена Нина Куприянова - переводчица книг Дугина и ярая сторонница Новороссии. И пара этих клоунов являлись постоянными американскими экспертами телеканала RT. А когда вчера американцы это дело обнаружили, то RT начал лихорадочно убирать с сайта их комментарии. Не думаю, что после произошедшего это поможет RT - слишком тема горячая. А доклад-то для Конгресса по РосСМИ занятых в манипулировании за рубежом общественным мнением в пользу Кремля, мы все помним, что готовится".
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ru - русские ублюдки...
Если исходит из этого, то всё логично...
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А хде-ж ищо прятаться бедному нацисту и фашисту, как не в Раше. Стране, в которой гитлеровцы также, как и ОН, убивали и сжигали русских женщин (повторяя то-же самое: "щлюхи" и "обузы")... Нацизм сегодня в Раше прочно укоренился.. с Фюрером Путиным во главе. А эти 28 000 000 убитых совков - как грится: "Помер Максим.. ну и х"й с ним". )) Нынешнее русское быдло и на НИХ положило прибором...
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===только Крестом наградили.====
Так у них он везде "торчит"

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСайт неонацистов из США The Daily Stormer переехал на российский домен
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