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Все про:Госпогранслужба (2983) граница (3139) Крым (20464) очередь (200)

 Гопрогранслужба опровергает заявления оккупантов об очередях на админгранице с Крымом

кпвв чаплинка

Украинские пограничники опровергли заявления российской "Крымской таможни" об очередях на админгранице между материковой Украиной и оккупированным полуостровом (КПВВ "Чаплинка") 16 августа.

Об этом сообщил помощник начальника Азово-Черноморского регионального управления по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины Максим Сорока, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Крым.Реалии.

"Информация, опубликованная оккупантами, не соответствует действительности. Сегодня на КПВВ "Чаплинка" очередей не было ", - сказал Сорока.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Все факты нарушений Россией прав человека в оккупированном Крыму мы передадим в международные суды", - пресс-секретарь МИД Беца

Ранее на сайте подконтрольной Москве Крымской таможни появилась информация, что в пункте пропуска "Перекоп" (со стороны материковой части Украины - "Чаплинка"), который расположен на территории аннексированного Крыму и контролируется российскими спецслужбами, растет загруженность.

Также читайте: Российские оккупанты замедляют пропуск машин на админгранице с Крымом, - Госпогранслужба
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>> Гоп-рог-ран-служба

в названии точно ниче не напутано?
гоп-стоп-в-рог-служба?
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Хорошего Вам Настроения - об этом нужно писать..., что бы не подумал кто, что очереди с оккупированным Крымом создают погранслужба Украины... С нашей стороны все организованно на отлично - быстро, качественно, удобно...
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Закрыть границу нафиг до освобождения Крыма. Для товаров полностью (включая электроэнергию и продовольствие). Для граждан Украины - выборочный въезд/выезд при необходимости по предварительному согласованию с СБУ и Погранслужбой.
Месяц повоняют и успокоятся.
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но может для начала с рашей нужно закрыть границы, ввести визовый режим, прекратить торговлю?
а, ну да, я забыл. там же наши торговые партнеры!
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И с вашими торговыми партнерами тоже.
Но статья о границе с оккупированным Крымом.
О нем и высказываюсь.
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Хотят отдыхать в Крыму пусть сутками стоят..
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Хватит этих разговоров, дайте статистику проезда машин за сутки!
Уверен, что проезжает до 300 машин в сутки, а они погоду не делают!
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А нужно ли комментировать очередной кацапский бред?
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пожарилось с пару дней,больше б не тянуло!
только "бобрі" с пилами ездили)
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российский и вранье - близнецы-братья! Пора уже и не реагировать, привыкли.
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Опровергают - оправдываються - спешат прокомментировать очевидный рашистский бред то СБУ теперь эти!!! Увас хоть капля гордости есть не замечать русняво-пропагандистскую чушь???? Они это все рожают для своего стада!!
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Ну вы тупые. Кремляди вас на слабо берут а вы тупизна рады стараться с ног сбиваетесь чтобы быстрее пропускать окупантов и не сотворять очереди. Нужно перекрыть чтобы очередь на неделю записывалась или чтобы в обход через поромную переправу и Ростов ехали сучьи дети.
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