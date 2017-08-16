 Гопрогранслужба опровергает заявления оккупантов об очередях на админгранице с Крымом

Об этом сообщил помощник начальника Азово-Черноморского регионального управления по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины Максим Сорока, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Крым.Реалии.
"Информация, опубликованная оккупантами, не соответствует действительности. Сегодня на КПВВ "Чаплинка" очередей не было ", - сказал Сорока.
Ранее на сайте подконтрольной Москве Крымской таможни появилась информация, что в пункте пропуска "Перекоп" (со стороны материковой части Украины - "Чаплинка"), который расположен на территории аннексированного Крыму и контролируется российскими спецслужбами, растет загруженность.
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в названии точно ниче не напутано?
гоп-стоп-в-рог-служба?
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Месяц повоняют и успокоятся.
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а, ну да, я забыл. там же наши торговые партнеры!
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Но статья о границе с оккупированным Крымом.
О нем и высказываюсь.
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Уверен, что проезжает до 300 машин в сутки, а они погоду не делают!
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только "бобрі" с пилами ездили)
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