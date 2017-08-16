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Все про:Генштаб ВС (840) ФСБ (1189)

 ФСБ за последнее время задержала 12 экс-военных ВСУ, - Генштаб

генштаб

Генштаб сообщает о задержании ФСБ РФ за последнее время 12 бывших военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, такие данные сообщил корреспонденту Укринформа заместитель начальника управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович.

"В последнее время 12 граждан Украины, которые проходили службу в ВС Украины, задержаны ФСБ РФ. Им выдвинуты обвинения в шпионаже, организации диверсий и т. п. Подавляющее большинство задержаны в Крыму", - отметил представитель Генштаба.

Также читайте: ФСБ сообщила о задержании "агента СБУ" в оккупированном РФ Крыму

Отвечая на вопрос о задержании "диверсионной группы", которую возглавлял военнослужащий Сил спецопераций Главного управления разведки Минобороны Украины, Венскович заметил, что государственное учреждение сообщения фейковых новообразований не комментирует.

В то же время он заметил, что тщательный просмотр видео дает возможность понять, что это постановочная видеосьемка. В качестве примера, Венскович привел то, что у задержанного обувь без шнурков, кроме того, видно, что задержание происходило весной, и т. д.

Смотрите также: "Прибыл по заданию СБУ для подрыва телевышки", - террористы в Донецке тоже захватили "украинского шпиона". ВИДЕО
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Не розумію одного - ну навіщо людині при здоровому глузді шастати в Крим після 2014 року..
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тоска по крепкой руке, мышебратья, явнеполитики, узамирвовсеммире, наширебята, смотритеведьтуттакспокойно, однокашникинепредадут... и так далее
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Еще одно подтверждения низкого уровня отбора в армию особенно в 14 м., 15м., годах, оно и понятно, бедность. Понабирают отмороженных, от них в бою толку ноль, синее проваляется в кустах, дембельнется, и в Крым едет...
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настанову Тараса треба розуміти глибше (кохайтеся, спілкуйтеся, працюйте і т.ін., українці - та не з москалями!)
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служил в ВСУ не равнозначно, видел кацапов в прицел.
по задержанному в крыму точно никакой инфы о том, что он был в ато - не было.
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маю на увазі,,12 !
це ж не один...може дійсно вербонули...ще до служби..
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Я так подозреваю - некоторые из них вполне могли быть "двойными агентами". И в ВСУ служили - по заданию. Послужил немного - и пошел на другое задание, где его "типа задержали во время теракта". А потом - вывезли в россию - и концы в воду. Скажете - не может быть? еща как может! Штука не новая.
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А что они вообще в оккупированном Крыму забыли?
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коли голова працюе на кшталт дупи i не таке трапляеться
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Украинки самые красивыеФСБ за последнее время задержала 12 экс-военных ВСУ, - Генштаб - Цензор.НЕТ 5778
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первая - так себе... На любителя... На очень и очень любителя... ))))))
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А целесообразна ли эта мадам,если перед этим укушать больше литра водки?))) По-моему,после этого надобность в этой нимфе отпадает. А то покажется,что белка пришла.
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після літри горілки уже всерівно кого і куди і як...
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Себя надо любить даже после двух ведер бурячихи.. Нельзя совать в кого попало... ))))))
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І знаходяться такі, хто готовий на =лицаря=, що вгасив літр горілки ? Прикидаю, яку пристрасть, майстерність і потенцію демонструє такий =гігант=. Оргазм партнерки отримують вже від одного перегару.
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ну,для той,что на первом фото-пьяный мужик-это находка)))
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у молодості, на весіллях ( це з 14,00 до 24,00 чи навіть до 02 наступного дня) я випивав більше літра горілки. Обов"язково треба було дочекатись розподілу короваю і подарунку молодим, а уже потім, можна було піти з якоюсь дівкою/жінкою і....
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Я не розводитиму тут дискусії на цю тему, кожному - своє.
Але я таке навіть сексом назвати не можу.
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Третья видать училка какая то. Строгая и умная. Четвертая проститутка как не крути.
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Кремлетролли действительно шлюхи. Торговать родиной это верх цинизма.
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А нахріна їздити в козломордію, лугандонію і крим... Ті хлопці, яких затримали були суперсміливими чи супертупими....
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Как по мне,я бы этих безголовых и безмозглых "хохлов" и не вытаскивал .Может, хоть в рашке понимание происходящего появится....Но вряд ли.
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Млять, одну уже вытащили....не к ночи будет вспомнена...И желающих ее возвращения взад - наверно поболее сем было желающих вытащить сюда...по всей вертикали общества
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Не@уй шастать в Крым.Он оккупирован кацапстаном.Временно.
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Что нужно вместо мозгов , чтобы ехать в окупированый парашей Крым или на тереторию мордора во время войны с ними же. Темболее отслужил в ВСУ , да ещё принимал участие в боевых действиях, думаете фсб не мониторит посетителей.
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Вообще то Минобороны выплачивает зарплаты ВСУ через дочки российских банков типа Альфа банк. А Кучмостар и МТС имеет российских бенефициаров...
Так что кто воюет не составляет труда вычислить для рашистов.
Вот такая у нас безопасность.
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В дурдоме все стабильно,это они новость о задержанном в Днепре учителе с ленточкой
ФСБ за последнее время задержала 12 экс-военных ВСУ, - Генштаб - Цензор.НЕТ 6848

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Вот пускай теперь там и сидят. питарасы тупые. или предатели.
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Идиотов не жалко. Жалко их родных - лет 12-15 не увидят.
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ну прям стыдно за ВСУ - зачем набирать тупиц в свои ряды?
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Будешь удивлен, но Минобороны платит за через дочек мазковских банков.
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Сугерей чомусь є у списку загиблих на сайті вконтакте:

СПИСОК ПОГИБШИХ В НОЯБРЕ 2014:

....
10.11.2014 Сугерей Олег 37-й омб 93-й мехбригады



і згадується на сторінці 93-й мехбригади "Дембеля 93-й мехбригади" вконтакте.
(пролистав цю сторінку через vpn, Сугерея не знайшов, бо багато матеріалу, але яка дикість! - весь час хтось просить, а хтось дає телефони волонтерів, військових частин, або
хтось задає питання: а де зараз ця в/ч?, а інший (дурень чи зрадник?) відповідає!
добре, що цю клоаку прикрили)
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Мда.......🙁
И чем только эти "экс" военные думали
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У меня только один вопрос: ЧТО они делали в оккупированном Крыму???
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