 ФСБ за последнее время задержала 12 экс-военных ВСУ, - Генштаб

Как передает Цензор.НЕТ, такие данные сообщил корреспонденту Укринформа заместитель начальника управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович.
"В последнее время 12 граждан Украины, которые проходили службу в ВС Украины, задержаны ФСБ РФ. Им выдвинуты обвинения в шпионаже, организации диверсий и т. п. Подавляющее большинство задержаны в Крыму", - отметил представитель Генштаба.
Отвечая на вопрос о задержании "диверсионной группы", которую возглавлял военнослужащий Сил спецопераций Главного управления разведки Минобороны Украины, Венскович заметил, что государственное учреждение сообщения фейковых новообразований не комментирует.
В то же время он заметил, что тщательный просмотр видео дает возможность понять, что это постановочная видеосьемка. В качестве примера, Венскович привел то, что у задержанного обувь без шнурков, кроме того, видно, что задержание происходило весной, и т. д.
6066 50
В последнее время 12 человек, которые проходили службу в ВСУ, задержаны ФСБ, - Генштаб(0)
Задержанный ФСБ в Крыму украинец Лемешко служил в ВСУ по контракту и был уволен в мае по служебному несоответствию, - Генштаб ВСУ(86)
Генштаб ВСУ о задержании "украинского диверсанта" в оккупированном Крыму: "Информация проверяется"(29)
Задержание ФСБ РФ "агента" украинской спецслужбы в оккупированном Крыму - очередная провокация и фейк, - СБУ(44)
СБУ не знает, что Саламатин работает на ФСБ. КОПИЯ ДОКУМЕНТА(1)
"Мне сказали подрезать электростолб", - ФСБ показала задержание в Крыму "украинского диверсанта" с пилой, гранатой и паспортом гражданина Украины. ВИДЕО(328)
67 единиц техники после празднования Дня независимости будет передано в зону АТО, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж(189)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
по задержанному в крыму точно никакой инфы о том, что он был в ато - не было.
Ответить
це ж не один...може дійсно вербонули...ще до служби..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Але я таке навіть сексом назвати не можу.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Так что кто воюет не составляет труда вычислить для рашистов.
Вот такая у нас безопасность.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
СПИСОК ПОГИБШИХ В НОЯБРЕ 2014:
....
10.11.2014 Сугерей Олег 37-й омб 93-й мехбригады
і згадується на сторінці 93-й мехбригади "Дембеля 93-й мехбригади" вконтакте.
(пролистав цю сторінку через vpn, Сугерея не знайшов, бо багато матеріалу, але яка дикість! - весь час хтось просить, а хтось дає телефони волонтерів, військових частин, або
хтось задає питання: а де зараз ця в/ч?, а інший (дурень чи зрадник?) відповідає!
добре, що цю клоаку прикрили)
Ответить
И чем только эти "экс" военные думали
Ответить
Ответить