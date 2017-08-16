 Саакашвили: "Я возвращаюсь в Украину. Я приеду 10 сентября"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил в ходе прямой трансляции на своей странице в Facebook.
"Я возвращаюсь в Украину. Я приеду 10 сентября, буду ехать из Польши через пункт пропуска "Краковец", - сказал он.
"С нами будет много журналистов, с нами будут депутаты, с нами будут простые люди. Меня хотят сопроводить украинцы, которые живут в Польше, их очень много… Я буду очень благодарен, если люди придут на границу", - добавил он.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
12285 493
Материалы по теме: Лишение гражданства Саакашвили
Саакашвили: У меня есть планы по освобождению Украины от молдавских и донецких олигархов(870)
Саакашвили сможет приехать в Украину, только если оформит визу, - заместитель Генпрокурора Енин(648)
Саакашвили прибыл из Литвы в Венгрию. ФОТО(129)
Варшава не получала от Тбилиси запрос на экстрадицию Саакашвили, - польский депутат Госевска(298)
Прохоботство бывает разное. Есть неорганическое, а есть органическое(0)
Я прилетел в Польшу для подготовки своего возвращения в Украину, - Саакашвили заявил, что никто не признает отмены его паспорта. ВИДЕО(490)
Прокуратура Грузии обратилась к Польше в связи с визитом Саакашвили(217)
Ответить
Ответить
А що, вже не =единственная= ?
Ответить
Ответить
Ответить
http://www.newyorker.com/magazine/2017/08/21/trumps-business-of-corruption
One foreign deal, a stalled 2011 plan to build a Trump Tower in Batumi, a city on the Black Sea in the Republic of Georgia, has not received much journalistic attention. But the deal, for which Trump was reportedly paid a million dollars, involved unorthodox financial practices that several experts described to me as "red flags" for bank fraud and money laundering; ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Надобранiч
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
========================================================================
ну, и нахрена весь этот срач ?
мужик сказал - мужик сделал !
Ответить
Тільки я не люблю і не вживаю слово =мужик=.
Ответить
===============================================
that's it.
Ответить
Ответить
сплю,майже..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
(16.08.17 17:48) https://censor.net.ua/news/451943/
Порошенко поручил за три дня провести расследование об "украинских двигателях в КНДР"
и ушо тадда он сааке по попке нашлёпает
.
Ответить
Ответить
Ответить
Внимание, я выхожу! "Мери Поппинс"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Почему?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
будет с боем прорываться или назад поедет?
шоб токо паспорт не отобрали.. а то поляки тоже уже не пустят обратно
вообще цирк какой-то со всех сторон, что шоколадный, что этот..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
-У Михо,був Бендукидзе,та вiн ему,не заважав строить институции влади.А у Пети Кононеко строе офшоры,и ему теж нихто не заважае
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Недавно прочитала интервью его жены,которое она давала перед выборами в Грузии.Кстати очень адекватная дама,в отличии от муженька.Там она говорит,что Саакашвили не хотел в Одессу,ему нужен только Киев,но из США и Брюсселя пришла рекомендация на Банковую Саакашвили и близко к Киеву не подпускать.Уже и там поняли,что это за индивидум.Смешно было читать,что в Одессе он свою миссию выполнил и поставленные задачи воплотил в жизнь,и хочет Киев,хоть ты лопни.А подлый Госдеп не пущает.
Ответить
Напьюсь что Ельцын на танке тогда в 91-м....
Ответить
Потом можно будет и побольше букафф нарисовать...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сэр Уинстон Чёрчилль,Лауреат Нобелевской премии по литературе в 1953 году. .Премьер-министр Вяликая Британия
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить