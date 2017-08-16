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 Политика Украины
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Все про:гражданство (668) Саакашвили (1908)

 Саакашвили: "Я возвращаюсь в Украину. Я приеду 10 сентября"

саакашвили

Глава партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили намерен вернуться в Украину 10 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил в ходе прямой трансляции на своей странице в Facebook.

"Я возвращаюсь в Украину. Я приеду 10 сентября, буду ехать из Польши через пункт пропуска "Краковец", - сказал он.

"С нами будет много журналистов, с нами будут депутаты, с нами будут простые люди. Меня хотят сопроводить украинцы, которые живут в Польше, их очень много… Я буду очень благодарен, если люди придут на границу", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ни намерений, ни желания, ни планов просить политическое убежище в другой стране у меня нет", - Саакашвили

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
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Узбогойся еще не всю старку соевому отлизал Саакашвили: "Я возвращаюсь в Украину. Я приеду 10 сентября" - Цензор.НЕТ 6520 Слава Украине! Михо мі с тобой!
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Уважаемый Михеил, украинский народ устал от барыг и бандитов. На вас большая надежда. Это правда. Своим курвам, переКУМарившимся, уже не верим.
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На вас большая надежда.

А що, вже не =единственная= ?
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Ось стаття.
http://www.newyorker.com/magazine/2017/08/21/trumps-business-of-corruption
One foreign deal, a stalled 2011 plan to build a Trump Tower in Batumi, a city on the Black Sea in the Republic of Georgia, has not received much journalistic attention. But the deal, for which Trump was reportedly paid a million dollars, involved unorthodox financial practices that several experts described to me as "red flags" for bank fraud and money laundering; ...
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Там знов щось про Україну, ракети і Північну Корею?
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Смотрел, как раша-ТВ давеча целое шоу организовало про Михо! На всю страну обсуждали с какой-то амерской шлюшкой - чем она с Саакашвили занималась!
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Если он думает что прорвётся силой то это зря, плюс статью себе заработает.
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Давай. На Майдане все тоже себе сроки зарвботали - вперед! Еще Хуловцес с запоребрика не забудте пригласить так назіваеміх торговіх партнеров
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Міша теребунькає хотєлкі наших українських дебілів і наші дебіли вивергають лажу: "Міхо - Наш Прездент!". І з почуттям виконаної справи знову занурюються у порошенківське багно...
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Во радость какая!Ну..ждемс,понимаем:есть грпфик гастролей цирка все расписаны,до 10 сентября никак!
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Действительно, а чего именно десятого, что задата такая сакральная или это ему астрологи благоприятные дни предсказали? Дело то срочное, багижную хунту багиг скидывать, а виликий реформатор всё тянет, нипанятна.
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ДУС - державне управління справами. Чи не так?
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Всю соевую мразь по тревоге подняли и на ветку кинули))) Ссыте, стецьковцы? правильно делаете. Вы еще за рыгоботство ответите
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А у меня есть идея-а давайте мы этого Михо накормим шоколадом Рошен -1000 штук ...
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Строительство 2-х даухэтажнага особняка за сутки,немецкая точность быстрота и технология. Ютьюб.
Надобранiч
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Понятно шо дон пэдро примет все меры, шоб не пустить строптивого Саакашвилли. Посмотрим и шо получится ,как пойдет процесс возвращения.Не пустят Мишу или арестуют.Скорее петины церберы просто не пустят,арестовывать стремно.
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Міхо і Петро цей цирк роблять разом для наших дебілів
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Давня тактика володарів-Розділяй і володарюй !!!))
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Завтра расскажу анекдот,как дядя Федор из Простоквашино с сабакай Матроскиным и котом Шариком Кремль и Зимний дворец брали 7 ноября 1917 года.....
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Шо було то було-я Ленина видел на тяньке а Сталин тогды ишо только за ним портфель тягал с выпивоном и жратухой..
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Не нам нужене Хуйло и Панамский Баріжник
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Очередной миссия приедет и все проблемы порешает. Вера в чудо неистребима среди украинцев.
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Если протежируют США Саакошвили, как борца с коррупцией? А как же браты Американцы?
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Тілько в одного племені люди діляться на "брати" і "вороги", є безліч других форм стосунків між народами .
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...я приеду 10 сентября, буду ехать из Польши через пункт пропуска "Краковец", -Источник: https://censor.net.ua/n451967

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ну, и нахрена весь этот срач ?
мужик сказал - мужик сделал !
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От Ви самі й відповіли.
Тільки я не люблю і не вживаю слово =мужик=.
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я к вашим убогим коментам замечаний не делал.
===============================================
that's it.
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Коррупцию победили в Мировой истории за 2017 лет от Рождества Христового ...только 2 чувака, Адольф Гитлер и Бенито Мусолини.Не парьтесь пацаны. :D
сплю,майже..
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Не перебільшуй--корупцію і злочинність не переміг ще ніхто!!!)))
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ща пэтрасто за три дня отмажетси от шкандаля с двигунами

(16.08.17 17:48) https://censor.net.ua/news/451943/

Порошенко поручил за три дня провести расследование об "украинских двигателях в КНДР"

и ушо тадда он сааке по попке нашлёпает
.
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И это Михо ещё не розкрыл гвоздь программы "возвращение" - он будет двигатся на инвалидной коляске и в лабутенах, тасазать пострадавший от злачинного преследования. А сразу после пересеченния границы, Саакашвили явит чудо - поднимится и протянет к собрашимся руки. Номер правда не новый но публике наравиццо.
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Щас заклюют.... Но это первое что вспомнилось ....
Внимание, я выхожу! "Мери Поппинс"
Саакашвили: "Я возвращаюсь в Украину. Я приеду 10 сентября" - Цензор.НЕТ 8397
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Иди уже к границе Саакашвили встречать, а то без тебя опять Михо оконфузится, придёт один к КПП в сопровождении двух кремлядских журнашлистов из Рашка-тудей и нескольких беглих грузинов, вот и вся група поддержки.
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сто пудов -ни один дятел тут волающий за Миху на границу не поедет )))
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При возможной попытке пересечь государственную границу Украины бывшего главу Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили не пропустят в страну и изымут у него украинский паспорт. Об этом в ходе общения с представителями "Руха новых сил" заявил первый замглавы Госпогранслужбы Василий Серватюк.
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а что вы ему сделаете?так интересно просто))))))))))))
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А он здесь, ну вот прямо здесь, на цензоре, его расстреляет, закопает, откопает, поимеет, повесит, снимет, опять расстреляет и закопает. И так раз 12 подряд. И это только сегодня. Он такой. Боевой.
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Почему-то от этого Саакашвили тошнит.
Почему?
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Репой зажри бояру. Не так вонять будет, чмырь козлодоев.
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этот тоже в инвалидной каляске на жалость бить собирается, как капительман и самойлова?
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Как говорит Степан Геннадьевич Демура,Михо твой поезд ушел,поздно пить Боржоми...
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отважно.. а если таки не пустят?
будет с боем прорываться или назад поедет?
шоб токо паспорт не отобрали.. а то поляки тоже уже не пустят обратно
вообще цирк какой-то со всех сторон, что шоколадный, что этот..
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Що потрібно плебсу-хліба та видовищ!!! Хлібом ділитись нема бажання, а ось видовищ , будь ласка , дивись , доки очі не повилазят , лише не заважай красти далі !!!)))
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Хорошо, что Саакашвили анонсирует приезд 10 сентября, а не 24 августа, а то Петя и парад не смог бы провести.
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Петюня Петюня Петушок - золотой гребешок
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Куме в чём разница,между Петей та Михо?
-У Михо,був Бендукидзе,та вiн ему,не заважав строить институции влади.А у Пети Кононеко строе офшоры,и ему теж нихто не заважае
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Предлагаю Януковичу 10 сентября тоже вернуться. В Грузию.
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а для этого в Краматорск звонить не надо будет?))) Кстати,как поживает Алексей Иванович?))
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Кочуючий лайномет- реформатор вирішив влаштувати чергову провокацію. Але до 10 вересня тебе, жаба чорнорота, вже забудуть... ну при умові якщо ти не будеш нагадувати про себе черговою порцією лайна на Україну і Президента.
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Ты не стесняйся) Слово президент ЦЕЛИКОМ набирай капсом
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Мессия мля , а может нам перестать тупить и не ждать "спасителя" , а правильно делать выбор? А может пора нам просто перестать пи.....ть о быстром освобождение Донбасса , а просто пойти и создать очередь у военкомата? Я второй раз не пойду - теперь вы бл..и диванные и всезнающие ,хотите в атаку , хотите нет............
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Он уже языком тонель в Грузию копал перед их выборами,чтобы вернуться.Интересно что у нас придумает.Может как Троцкий проникнуть решил.Цирк бесплатный
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Циркова вистава!! Чергова варіація , на тему --Розділяй і володарюй!!!Що потрібно володарю, це не дати народу об"єднатись!!!Тому і чиниться ця імітація політичної боротьби, щоб поділити народ на вселяуих ботів і нехай чубляться , аби не заважали володарювати !!!))
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Похоже на то.Да и реформатор бродячий прекрасно знает,что ничего ему у нас не светит и не светило.Для чего только устраивает этот балаган и так низко себя опускает,,.
Недавно прочитала интервью его жены,которое она давала перед выборами в Грузии.Кстати очень адекватная дама,в отличии от муженька.Там она говорит,что Саакашвили не хотел в Одессу,ему нужен только Киев,но из США и Брюсселя пришла рекомендация на Банковую Саакашвили и близко к Киеву не подпускать.Уже и там поняли,что это за индивидум.Смешно было читать,что в Одессе он свою миссию выполнил и поставленные задачи воплотил в жизнь,и хочет Киев,хоть ты лопни.А подлый Госдеп не пущает.
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19 августа 1991 года произошла крупнейшая геополитическая катОстрофа века.Сдох СССР.купил бутылку коньяка и любимый Вискарь младшего сына под названием Tartan Whisky.
Напьюсь что Ельцын на танке тогда в 91-м....
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Буду ждать 10 сентября...
Потом можно будет и побольше букафф нарисовать...
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А в Грузию он вернуться не хочет? Воздухом Родины подышать? Если не виновен, как он утверждает, с пламенной речью в суде защитить свою честь и достоинство? Гастроли пора бы и заканчивать.
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Юля сейчас бы должна солидарность проявить, первый шаг к созданию широкой аппазиции, "ширки" тасазать (у Юли в этом деле опыт имееццо). Лично на всречу выехать, можно даже по такому случяю коляску выкатить. Историки назвут это событие встреча аклясочников на Ельбе, или где там на Шагини.
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Рацпредложение-зарплату выдавать не гривнами а конфетами Рошен а передовикам производства шоколадками а полицаям и прокурорам вафлями...
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я ненавижу демократию,это наихудшее преступление перед человечеством,которое было задумано и выполнено. :D
Сэр Уинстон Чёрчилль,Лауреат Нобелевской премии по литературе в 1953 году. .Премьер-министр Вяликая Британия
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Как мне эта демркратия надоела-не шоб усих ворогив передушить ,душить,душить и ешо душить а так им молоко и вискас покупай...
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Шоб иметь пенсию то надо бы 35 лет стахового стажа а интересно в тюрьме стаж засчитывають а если да то хочу в тюрьму а если нет то тоже-ведь обогреют,помоють накормлють спать уложють и все за казенный счет...вместо бабы петуха можно дуплить..жить можно болпе или менее чем на воле...
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Можно подумать что советское быдло жило при демократии столетиями..
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В 1991 году энтого была было 52 мульёна а счас может с 25 осталось-но думаю Петр Лексеевич до 20 ти сведет а если переизберут(Охендовскому Героя то точно переизберут) то и 10 мульёнов не останется но зато будем тогды жить як в другим Израиле...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили: "Я возвращаюсь в Украину. Я приеду 10 сентября"
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