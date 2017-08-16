 Завтра в Минфине пройдет совещание по поводу лицензирования лотерей, - СМИ

Об этом говорится в документе за подписью заместителя министра финансов Украины Сергея Марченко. Соответствующий документ оказался в распоряжении издания "Апостроф".
"Министерство финансов внимательно рассмотрело все замечания, которые поступили от заинтересованных органов и намерено максимально их учесть в проекте постановления Кабмина "Про утверждение Лицензионных условий ведения хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей и установление размера платы за выдачу лицензии на проведение хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей", - говорится в документе.
Совещание по данному поводу пройдет в 15:00 с участием министра финансов.
В тоже время, источник, хорошо знакомый с ситуацией, утверждает, что совещание по поводу обсуждения замечаний к проекту о лицензировании лотерейного бизнеса, в срочном порядке организовано не случайно, так как многие эксперты и участники рынка в отпусках, что исключает возможность проведения широкой дискуссии по данному вопросу.
Напомним, на украинском лотерейном рынке представлено 3 компании: "УНЛ" ("Украинская национальная лотерея"), "Патриот" и "МСЛ" ("Молодьспортлото). С сентября 2015 года "М.С.Л." и "Патриот" находятся под действием экономических ограничений (санкций). Основанием для внедрения санкций против "М.С.Л." стало письмо руководителя компании о возможности привлечения средств в "Альфа-банке" для финансирования Евро-2012, который был расценен властью как связь с Россией. Больше года "М.С.Л." безуспешно оспаривает решение о применении санкций в судах. Несмотря на отказ СБУ от претензий к "М.С.Л.", суд затягивает рассмотрение дела. Таким образом, на рынке остался фактически один оператор "УНЛ", которого связывают с нардепом от БПП Александром Третьяковым. Несмотря на обвинения в поддержке террористов, против "УНЛ" санкций не было введено.
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