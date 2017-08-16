 Генсек ООН Гутерреш предложил свою помощь для разрешения корейского кризиса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
Гутерриш отметил, что пришло время "ослабить полемику и усилить дипломатию" применительно к КНДР. Он также рассказал, что уведомил Россию, Японию, США, Китай и Южную Корею о готовности стать посредником в переговорах с Пхеньяном.
"Мое содействие всегда доступно, и я сообщил об этом вчера представителям шестисторонних переговоров. Решение этого кризиса должно быть политическим. О возможных последствиях военных действия ужасно даже и думать", - сказал Гутерриш.
Ранее президент США Дональд Трамп похвалил лидера КНДР Ким Чен Ына за "мудрое" решение отложить атаку на Гуам.
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И теперь из Южной Кореи, где победило человечество, исходит полезная и нужная людям продукция LG, Samsung, Daewoo и т.п.. А из Северной, где победили коммунисты, исходят только идеи чучхе и ядерная угроза.
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без слез смотреть было невозможно.
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толтый издевается над доней, а тот "похвалил лидера КНДР Ким Чен Ына за "мудрое" решение отложить атаку на Гуам".
баранее только баранит.
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Прямо Стакановцы-многостаночники...
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