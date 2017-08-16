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Все про:КНДР (286) ООН (2162) Южная Корея (89) Гутерреш (40)

 Генсек ООН Гутерреш предложил свою помощь для разрешения корейского кризиса

гутерреш

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что готов стать посредником в переговорах с Пхеньяном для разрешения кризиса на Корейском полуострове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Гутерриш отметил, что пришло время "ослабить полемику и усилить дипломатию" применительно к КНДР. Он также рассказал, что уведомил Россию, Японию, США, Китай и Южную Корею о готовности стать посредником в переговорах с Пхеньяном.

"Мое содействие всегда доступно, и я сообщил об этом вчера представителям шестисторонних переговоров. Решение этого кризиса должно быть политическим. О возможных последствиях военных действия ужасно даже и думать", - сказал Гутерриш.

Ранее президент США Дональд Трамп похвалил лидера КНДР Ким Чен Ына за "мудрое" решение отложить атаку на Гуам.

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В 50-е годы прошлого века коммунисты воевали с человечеством за Корею и в итоге поделили её пополам.
И теперь из Южной Кореи, где победило человечество, исходит полезная и нужная людям продукция LG, Samsung, Daewoo и т.п.. А из Северной, где победили коммунисты, исходят только идеи чучхе и ядерная угроза.
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Гуттераш, ты главное, когда в Ынию поедешь, то плакатик в гостинице со стены обязательно сними на память.
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да, довели пацана...
без слез смотреть было невозможно.
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из какой щели етот гуттенмерш вообще вылупился?
толтый издевается над доней, а тот "похвалил лидера КНДР Ким Чен Ына за "мудрое" решение отложить атаку на Гуам".
баранее только баранит.
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оттягиваю внимание от страны вечно обиженных!
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От россосии, которую кругом враги обложили?
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Даже на порог не пускала бы эту бесполезную организацию, все что они могут - симитировать бурную деятельность, но именно с их легкой руки получают продолжение все военные конфликты, именно в ООН мировой террорист - убийца выигрывает для себя преференции и давит на мировую общественность.
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оон своей "дипломатией" скоро развалит этот мир нах
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Україні ООН багато чим допомогла? Хіба, що - стурбованістю..
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ты опоздал ,,братишка,,. там уже есть переговорщик твитерный. и ты знаешь работает...
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В Украине ООН не может ничего решить,а уже в КНДР обещает,бестолковая организация
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А может пусть экс Пан Ги Мун попробует,он таки кореец,та и опытный,вон чуркина ухандокал
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Так и хочется спросить ту ООН: А где вы раньше были, когда в Сев. Корее народ голодал, а власть делала ракеты и ЯО? Не, я помню - ООН призывала оказать Сев. Корее помощь продовольствием! Так что проблемы с Кореей северной - во многом на вашей совести, как не крути!
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в 1953-м под эгидой ООН штаты и союзники силой оружия и ценой многих жизней спасли часть Кореи..что сегодня может предложить ООН сопоставимое по силе..?
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ООН за последнее время столько конфликтов разрешила, что мама не горюй.
Прямо Стакановцы-многостаночники...
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