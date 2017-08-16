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 Общество
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Все про:Крым (20464) МИД (4244) права человека (721) Беца (144)

 "Все факты нарушений Россией прав человека в оккупированном Крыму мы передадим в международные суды", - пресс-секретарь МИД Беца

мид

Украина документирует все факты нарушения российскими властями прав человека в оккупированном Крыму, чтобы передать их в международные суды.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Марьяна Беца.

"По всем нарушениям прав человека в оккупированном Крыму мы собираем доказательную базу. У нас есть дела в Европейском суде по правам человека, которые ведет Минюст, есть дела в Международном суде ООН, которые подавало МИД от имени Украины. Все факты нарушений Россией прав человека в оккупированном Крыму мы передадим в международные суды", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правозащитники обнародовали доклад о нарушениях прав человека в Крыму

Чиновник не смогла ответить на вопрос, будет ли это один общий документ или о каждом факте нарушений будет сообщаться отдельно, поскольку, по ее словам, письменные документы будут представлены в следующем году. "Но мы все это фиксируем, собираем доказательную базу, что Россия нарушает права человека и международное право", - отметила представитель МИД.

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Бла,бла,бла,бла,где иски по Крыму на сотни и сотни миллиардов долларов ,где признание войны войной ,где приговоры российским оккупантам ,где суд над путиным ! Хватит врать ,вы очень хорошо устроились,под крики Слава Украине,разворовывать в пух и прах ты самую Украину!
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Пройшло майже три з половиною роки - а вони все готують позови, та годують нас обіцянками..
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согласен не фонтан... ну и ты не из окопа вещаешь
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Чим більше часу, тим більше доказова база для майбутніх позовів.
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Сумнівно.. Терміни давності і все таке.. За такою логікою - давайте подамо позов років через сто .. Зате яка чудова доказова база буде..
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А ви хочете зробити все поспіхом і програти? Виваженість в цьому питання найкращий варіант.
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Три з половиною роки - поспіхом? Ну а скільки по Вашому потрібно часу, щоб - не поспіхом?
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Порушення прав не одразу почалися.
Можливо, скоро будуть позови.
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пробил твой адресок.... с тебя киевлянин как с члена тяж... сиди в спаме
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А вы не подозреваете что киевляне уже могут быть по всему миру?
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"Сколь веревочка не вейся,а совьешься ты в петлю"...(с).
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И всеми этими фактами, компетентные органы, в очередной раз смачно так подотрутся, после жидкого испражнения...
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пресс-секретарь МИД Беца лапца дрица гоп ца ца.
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Ну по крайней мере,выглядит лучше,чем манька-аблигация.
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пля, ну ты "красавицу" нашёл... сравнил, конечно
"Все факты нарушений Россией прав человека в оккупированном Крыму мы передадим в международные суды", - пресс-секретарь МИД Беца - Цензор.НЕТ 9657
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Та я вообще то имел в виду Захарову Марию Владимировну,директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел росийской педерации,которая калинку-малинку танцевать любит,после употребления горячительных напитков.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Все факты нарушений Россией прав человека в оккупированном Крыму мы передадим в международные суды", - пресс-секретарь МИД Беца
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