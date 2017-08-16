 "Все факты нарушений Россией прав человека в оккупированном Крыму мы передадим в международные суды", - пресс-секретарь МИД Беца

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Марьяна Беца.
"По всем нарушениям прав человека в оккупированном Крыму мы собираем доказательную базу. У нас есть дела в Европейском суде по правам человека, которые ведет Минюст, есть дела в Международном суде ООН, которые подавало МИД от имени Украины. Все факты нарушений Россией прав человека в оккупированном Крыму мы передадим в международные суды", - сказала она.
Чиновник не смогла ответить на вопрос, будет ли это один общий документ или о каждом факте нарушений будет сообщаться отдельно, поскольку, по ее словам, письменные документы будут представлены в следующем году. "Но мы все это фиксируем, собираем доказательную базу, что Россия нарушает права человека и международное право", - отметила представитель МИД.
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Можливо, скоро будуть позови.
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