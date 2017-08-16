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 Российские наемники обстреляли Зайцево во время передачи гуманитарной помощи от Красного креста, - 128-я бригада

крест красный

Незаконные вооруженные формирования в среду обстреляли н.п. Зайцево (Донецкая обл., возле оккупированной Горловки) во время предоставления гуманитарной помощи местным жителям представителями Международного комитета Красного Креста (МККК)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ.

"О режиме прекращения огня во время передачи гуманитарной помощи мирным жителям оккупированной территории ранее договорились представители украинской стороны СЦКК. Однако уже в обед регулярные войска страны-оккупанта открыли огнь по жилым домам, чем спровоцировали пожар. Украинских военных, которые бросились гасить огонь, противник обстрелял из РПГ", - говорится в сообщении.

В результате пожара и обстрела никто не пострадал. На данный момент пожар в жилых домах еще не локализован.

"Понимая угрозу для жизни и здоровья представителей МККК, огонь в ответ украинские военные не открывали", - отмечается в сообщении.

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А "ЧУРКИНЫ" скажут ,-нас там нет......Енто хохлы между собой из трофейных берданок. И наложат "вето" прямо на стол генсеку ООН.
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Наемники или оккупанты? Цензор, ты шо вытворяешь? Заодно с министром МИД германии?
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Ну и чем нелюди хуйла отличаются от уродов гитлера? Одна школа, одна порода - звериная
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наши мальчики бы не стреляли, если бы не ВСУ - всем понятно кто виноват....
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это 25% голодных дамбасят еще добавки просють!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники обстреляли Зайцево во время передачи гуманитарной помощи от Красного креста, - 128-я бригада
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