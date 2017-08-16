 Российские наемники обстреляли Зайцево во время передачи гуманитарной помощи от Красного креста, - 128-я бригада

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Украина сообщили в пресс-службе 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ.
"О режиме прекращения огня во время передачи гуманитарной помощи мирным жителям оккупированной территории ранее договорились представители украинской стороны СЦКК. Однако уже в обед регулярные войска страны-оккупанта открыли огнь по жилым домам, чем спровоцировали пожар. Украинских военных, которые бросились гасить огонь, противник обстрелял из РПГ", - говорится в сообщении.
В результате пожара и обстрела никто не пострадал. На данный момент пожар в жилых домах еще не локализован.
"Понимая угрозу для жизни и здоровья представителей МККК, огонь в ответ украинские военные не открывали", - отмечается в сообщении.
573 9
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
За прошедшие сутки в зоне АТО четыре бойца ВСУ получили ранения, погибших нет, - Минобороны(3)
Двое украинских воинов ранены в результате обстрелов на Мариупольском направлении, - штаб АТО(10)
На сегодняшний день психологическую реабилитацию прошли 4 тысячи защитников Украины, - Минобороны(15)
Беспилотник зафиксировал 8 РСЗО, 19 гаубиц и 16 танков террористов, расположенных в нарушение линий отвода, - ОБСЕ(28)
"Навязчивая идея наших политиков найти политико-коммерческий компромисс с Путиным за спиной Украины поощряет агрессора", - Небоженко(0)
Ситуация в зоне АТО обостряется: за сутки враг осуществил 31 обстрел по позициям ВСУ, - штаб(7)
Российские наемники обстреляли жилые кварталы Марьинки, - украинская сторона СЦКК(19)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить