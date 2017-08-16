 Суд на Львовщине оштрафовал мать за прогулы школьника

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net, в постановлении суда говорится, что в мае ребенок пропустил 73 урока в школе №9. Об этом правоохранителям рассказал директор школы.
Мать ребенка дважды не являлась на судебные заседания. Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 184 Кодекса об административных правонарушениях (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей). Женщину оштрафовали на 34 грн, а также обязали уплатить 320 грн судебного сбора.
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я бы добавил еще и часов 50-100 общественных работ в школе для его матери...
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34грн штраф і 320грн судовий збір...
А, ще вона може оскаржити штраф в 34грн заплативши, ще 320грн судового збору...
Все "чесно" все "справедливо"...
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Да, в некоторых европейских государствах есть такая практика штрафовать родителей школьников где процент прогулов от запланированной посещаемости превышает 10%. Но не надо равнять систему квазиреформирования постсоветской средней школы с системой образования развитых стран. Для того чтобы описать и сравнить две разные системы страницы не хватит. Это надуманный или заказной прецедент который нужно кому-то было распиарить .
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