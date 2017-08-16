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Все про:Львовщина (1586) школа (1786) штрафы (738) прогулы (110)

 Суд на Львовщине оштрафовал мать за прогулы школьника

штраф

Червоноградский городской суд (Львовская область) оштрафовал женщину, сын которой пропустил 73 урока в школе без уважительных причин.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net, в постановлении суда говорится, что в мае ребенок пропустил 73 урока в школе №9. Об этом правоохранителям рассказал директор школы.

Мать ребенка дважды не являлась на судебные заседания. Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 184 Кодекса об административных правонарушениях (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей). Женщину оштрафовали на 34 грн, а также обязали уплатить 320 грн судебного сбора.

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нет, абсолютно верное решение! родители обязаны обеспечивать посещение школы детьми...
я бы добавил еще и часов 50-100 общественных работ в школе для его матери...
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кто не согласен - представьте что та мать пьет-гуляет.. а ребенок прогуливает школу. и всё станет на свои места)
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Звичайно - є...
34грн штраф і 320грн судовий збір...
А, ще вона може оскаржити штраф в 34грн заплативши, ще 320грн судового збору...
Все "чесно" все "справедливо"...
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Так говорят они так завалены делами,не продохнуть,вон оно шо
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А депутатов когда штрафовать будут? Капец, нашли с кого бюджет пополнить.
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Депутатов штрафовать за прогулы низзя... только учеников... с матерями...
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Предлагаю в садике мам детей которые кашу есть не хотят штрафовать.
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І все це завдяки рішучим рехвормам великих рехворматорів !!!)))
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Украина потихоньку деградирует на всех уровнях ,раз маму прогульщика в школе можно оштрафовать,то почему нельзя повешать прогульщиков депутатов?
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Штраф - это наше государство первое. Субсидия - хрен. А что это за зверь такой это государство?
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Мать за прогулы сына-школьника судить можно , а вот ненародных депутатов за прогулы нельзя судить .
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А может суд осудить за невыполнение обещаний ?
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Это называется - переключит внимание с глобальных государственных проблем на частные случаи.
Да, в некоторых европейских государствах есть такая практика штрафовать родителей школьников где процент прогулов от запланированной посещаемости превышает 10%. Но не надо равнять систему квазиреформирования постсоветской средней школы с системой образования развитых стран. Для того чтобы описать и сравнить две разные системы страницы не хватит. Это надуманный или заказной прецедент который нужно кому-то было распиарить .
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А вот интересно,на наших дупутатов есть управа,ведь они офомлены по трудовой,все нормы КЗОТа на них тоже распространяются....вот если я только опоздаю на работу,не говорю уже про прогулы,пару доган и меня вышвернут из работы.....даже в борделях такого бардака нет
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приоритеты, Сэр, неприкосновенность-с. КЗОТ только для рабов.
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Сразу видно, что матерей депутатов не штрафовали - вон как Верховну Раду прогуливают!
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Чудовий результат "потужної і рішучої судової реформи" від Петра..
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... Хотя!... что-то в этом начинании есть!...Но, все равно, надо начинать с депутатов...
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Нам до раша осталось совсем чуток,так как в школах сплошной побор,но есть ещё вариант что мы будем людьми,так как в хуйлостане вообще зашквар с детского сада!


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Зараз Саакашвілі дає прес конференцію у фб .Повертається в Україну 10 вересня.
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а щё батька штрафанути можна..а в масштабах держави...це ж самашедші гроші у бьюджєт підуть
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд на Львовщине оштрафовал мать за прогулы школьника
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