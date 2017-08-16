 35 человек отравились во время свадьбы на Волыни

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "V24", пострадавших до сих пор привозят в медучреждения, поэтому их окончательное число пока неизвестно.
Все пострадавшие гуляли на свадьбе в кафе "Гопачок" 13 августа. Позже они начали жаловаться на диарею, боль в животе, высокую температуру и общую слабость. Предварительный диагноз - сальмонеллез.
Сейчас в Киверцевский районной больнице - 19 человек, в том числе шестеро детей. Четверо из них находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, состояние остальных - средней тяжести. По прогнозам врачей, пострадавшим придется провести в стационаре от 10 до 14 дней.
Заместитель главного врача Волынской областной инфекционной больницы Руслан Морочковский также рассказал, что в областном медучреждении сейчас находятся 16 человек, среди которых трое детей. Их состояние - средней тяжести.
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ты чё предлааешь всех поить
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На свадьбах хозяева это и предлагают....а какого хрена на свадьбе делать?
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резнятравля
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зри в корень! свадьба в принципе - зло. брак тоже. древний, доживающий институт. свадьба - мещанское, жлобское мероприятие
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Нэ та хворма, нэ той центр тяжести.
проня прокоповна, из фильма «За двумя зайцами (фильм, 1961)», 1961
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