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Все про:Волынь (637) отравление (866) свадьба (142) госпитализация (131)

 35 человек отравились во время свадьбы на Волыни

отравление

В Киверцах (Волынская область) 35 человек госпитализированы с подозрением на отравление после свадебного застолья.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "V24", пострадавших до сих пор привозят в медучреждения, поэтому их окончательное число пока неизвестно.

Все пострадавшие гуляли на свадьбе в кафе "Гопачок" 13 августа. Позже они начали жаловаться на диарею, боль в животе, высокую температуру и общую слабость. Предварительный диагноз - сальмонеллез.

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Сейчас в Киверцевский районной больнице - 19 человек, в том числе шестеро детей. Четверо из них находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, состояние остальных - средней тяжести. По прогнозам врачей, пострадавшим придется провести в стационаре от 10 до 14 дней.

Заместитель главного врача Волынской областной инфекционной больницы Руслан Морочковский также рассказал, что в областном медучреждении сейчас находятся 16 человек, среди которых трое детей. Их состояние - средней тяжести.
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Це мабуть ті, хто не пив. Якщо на весіллі випити0,5 літра і більше -- усяка інфекція здохне
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Хороший городок. Прекрасная 5-я школа! Музыкальная школа приличная. Ну, общепит есть общепит! Одно название забегаловки ...
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как говорит народный министр Рева =жрёт много народ .
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Не пойму как это этот политрук , замполит , комунист , кгбист рева прошёл люстрацию?
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товаріщ гройсі, пройшов без перевірок і конкуренції
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Обычно это вопрос мыться рук куховаркой после посещения туалета.
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Это чем таким в туалете заниматься нужно, что бы 35 человек в больницу отправить? Цианидом что ли?
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Как - чем? Достаточно страдать, пардон, поносом.
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35 человек!!! Это надо . что бы руки по плечи в этом были. А вот каустическую соду в пищу добавиь,которой обычно моют всё в общепите,так -да!
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Вероятно, вы этого раньше не слышали, но микробы - я очень извиняюсь... - размножаются. Повариха сходила в туалет, не помыла руки, а потом этими руками салат сделала. Пару тазиков. И вот в таких кафе знают: чтобы салатик смертоноснее был, его надо полдня, а то и день в тазике без холодильника подержать. Хотя хватит и пару часов. Микробов там столько, что хватает сразу на всю свадьбу, и банкет продолжается в инфекционном отделении больницы. А то и в морге.
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Нет, если это сальмонеллез - мыть руки не поможет. Скорее, яйца.возможно, утиные. Хотя сейчас сплошь и рядом - и куриные могут быть. Печалька, если он, гад! Дай Бог - полежат в больничке и выйдут все!
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Сальмонеллы...лето и салаты с майонезом яйцами и мясом....большое количество водки может стать антисептиком,...потому в основном дети и женщины
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зри в корень! свадьба в принципе - зло. брак тоже. древний, доживающий институт. свадьба - мещанское, жлобское мероприятие.
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Docent Moriarty ты за свабодный секс без объязательств и прочей древней дожвающей фигни?
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UA Олег Петрович ed2c8e0a
ты чё предлааешь всех поить
======
На свадьбах хозяева это и предлагают....а какого хрена на свадьбе делать?
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там поляків і чехів трішки почикали, а тут свої...
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NL Docent Moriarty
зри в корень! свадьба в принципе - зло. брак тоже. древний, доживающий институт. свадьба - мещанское, жлобское мероприятие
======
Нэ та хворма, нэ той центр тяжести.
проня прокоповна, из фильма «За двумя зайцами (фильм, 1961)», 1961
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Сколько раз предупреждали повариху, не бегай голой вокруг котла!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия35 человек отравились во время свадьбы на Волыни
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