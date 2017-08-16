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Все про:бюджет (4329) лекарства (748) финансирование (1265) Гройсман (3284)

 Гройсман о программе "Доступные лекарства": "Программа работает, средств у нас достаточно"

гройсман

В бюджете достаточно денег для финансирования программы "Доступные лекарства".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Программа работает, средств у нас достаточно для того, чтобы обеспечивать бесплатными лекарствами людей, которые имеют хронические заболевания - сердечно-сосудистые, сахарный диабет II типа и бронхиальную астму", - сказал он. Глава правительства пообещал и в дальнейшем расширять спектр и перечень лекарств по этой программе.

По его словам, на сегодня программой "Доступные лекарства" воспользовались уже 3,5 млн граждан.

Также читайте: Минздрав обнародовал расширенный перечень препаратов по программе "Доступные лекарства"

Напомним, правительственная программа "Доступные лекарства" начала действовать с апреля. Она предусматривает предоставление бесплатных лекарств гражданам, которые имеют хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет II типа и бронхиальную астму. Чтобы принять участие в программе, нужно обратиться к своему семейному врачу, получить правильно выписанный рецепт и обменять его на лекарства бесплатно или с незначительной доплатой в аптеке с пометкой "Доступные лекарства".
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Поміняйте їй етикетки- відразу допоможе. Це самонавіювання.
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Это трепло перекрыло кислород фармацевтической мафии? У нас цены в аптеках от балды. Уьрал монополии, чтобы снизились цены? Все остальное бла-бла-бла для лохов провластных.
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Гройсман, приведи к нормальной пропорции доходы людей и цены, которые ты в кабинете своим рыночным сознанием определяешь или прищеми тех кто монопольно держит завышенные цены.
Нет, его устраивает бедный, просящий народ и откаты с программ, с которых в нормальной стране могут только удивиться и любой увидит в них коррупционную составляющую.
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Если бы к примеру это была программа или медреформа которая бы позволила бесплатно лечить рак, тогда это было бы серьезно, это был бы прорыв в украинской медицине.
А так все эти программы, медреформы, весь этот цирк не стоит даже внимания.
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В стране идиотов просто зашкаливает, но такого как гнойсман днем с огнем не найдешь!!!!!
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Заработная плата министра социальной политики Андрея Ревы за июль составила 102,8 тыс. грн.
В частности, должностной оклад Ревы составил 4 571 грн, надбавка за выслугу лет - 2 285 грн, надбавка за работу с секретными документами - 914 грн, надбавка за интенсивность труда - 4 571 грн, индексация - 106 грн, командировочные - 9 736 грн, премия - 4 571 грн, отпускные - 27 381 грн, материальная помощь на оздоровление - 48 682 грн.
А народ пусть ходит с протянутой рукой и просит бесплатные лекарства и субсидии!
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Гройсман на засіданні Кабміну запитує:
- Де ж взяти гроші для поповнення бюджету?
Рева:
- Їсти вам треба менше, Володимире Борисовичу!(с)
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГройсман о программе "Доступные лекарства": "Программа работает, средств у нас достаточно"
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