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Все про:дороги (1774) Киев (17886) ремонт (815) Киевавтодор (70)

 На съезде с Южного моста в Киеве частично ограничат движение из-за ремонта

ремонт дорог

В Киеве в связи с ремонтом дорожного покрытия на эстакадном съезде с Южного моста будет частично ограничено движение транспорта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".

"С 17.08.2017 до 23.08.2017 в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Эстакадном съезде с Южного мостового перехода по направлению движения с просп. Бажана на Столичное шоссе будет частично ограничено движения транспорта", - говорится в сообщении.

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