 На съезде с Южного моста в Киеве частично ограничат движение из-за ремонта

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".
"С 17.08.2017 до 23.08.2017 в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Эстакадном съезде с Южного мостового перехода по направлению движения с просп. Бажана на Столичное шоссе будет частично ограничено движения транспорта", - говорится в сообщении.
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