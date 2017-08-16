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 Политика Украины
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Все про:КНДР (286) Порошенко (13559) ракеты (573)

 "Поручил пригласить авторов статьи посетить Украину", - Порошенко о скандале с "ракетными двигателями для КНДР"

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил американскую газету The New York Times за рекламу украинских ракет и пригласил посетить Украину авторов статьи, которые написали, что Украина могла поставлять КНДР ракетные двигателя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Порошенко отметил: "Благодарен редакции издания The New York Times за привлечение в мире внимания к потенциалу ракетно-космического комплекса Украины. Элегантный, хотя и не самый удачный способ.

Ракетные технологии мы не передаем, а международный режим нераспространения сохраняем и поддерживаем - ответственно.

Поручил пригласить авторов статьи посетить Украину для встреч с украинскими партнерами, которые несправедливо попали под безосновательные подозрения.

Это был бы правильный шаг со стороны уважаемого издания, которое ответственно относится к доверию своей читательской аудитории".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко поручил за три дня провести расследование об "украинских двигателях в КНДР"

Напомним, в понедельник 14 августа газета The New York Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований (IISS) озвучила предположение, что запущенная в июле КНДР межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Hwasong-14 оснащена ракетным двигателем, созданным на основе разрабатывавшегося в 60-е годы для советских МБР советского ракетного РД-250.

Наиболее вероятным поставщиком технологий для двигателя корейской МБР в публикации названо украинское ГП "Южмаш" (Днепр), которое, как пишет NYT, оставалось одним из основных производителей ракет России даже после обретения Украиной независимости.

В "Южмаше" озвученные NYT предположения о причастности предприятия к ракетной программе КНДР опровергли, расценив их как попытку дискредитировать "Южмаш" и Украину.

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Нужно чтоб он тебе поставил? А то ты пыхтишь тут, желчь тоннами в комментах вываливаешь, а тебя никто не замечает? Бедненькое робинбобин.
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Расследование покажет, что и сам офшорник и его папередники и шефы - Кучмо и овощ чисты аки агнцы. Другого и быть не представляется. Вопрос в другом, гыга. Зачем было его лепить? А если уж слепил, то что, нельзя было три дня подождать с приглашалками?
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Що треба зробити,щоб Петя запросил ворожого агента,на стратегичний завод,куме?
-Мабуть написати статью,та чекати запрошення
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А глаза так и бегают...я тоже в детстве сожрал помню с холодильника клубничное варенье а когда мать начала сппашивать кто-на кота свалил а когда сказали смотреть в глаза то не смог...
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Так дед врал,батя тоже ,а я чем хуже Петра Лексеевича....
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Та тебе чего переживать? Тебе это точно не грозит.
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хупца пролазит только для чухраинцев,нормальные люди тебя насквозь видят,верховный лжец жидовской банды.
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бля...этот Харант адекватен? что оно несет с бодуна? Вместо того чтобы пригласить в Украину ФБР , и чтобы они провели свое расследование и поставили точку в этом деле(это ведь дело имиджа Украины) , а не приглашать с Америки какого-то кацапского фейкомета который никто и звать его никак....
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Так, что бы ты был в курсах - амеры не раз бывали на Южмаша! И бывали - не просто так, поглазеть. Все они знают.
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Выходит, что так. Вон там сверху как раз фоточки жены, собаки по имени "Собака" и водки "Путинка" того "дыма" и "огня", который набросил говна на вентилятор в статье NYT.
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ну дык ...тогда действительно нужно провести независимое расследование - имидж страны нужно спасать..
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И почему не подан встречный иск на много-много-много миллионов за клевету и пороченье репутации...
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Избитая фраза: "Единожды солгавший, кто тебе поверит?"
Но украинцы доверчивы... Нам брехал... но может исправился... Осознал...
Пусть еще попрезиденствует...
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"Я не позволю вам публиковать себя очень и очень!Брехня! Я не допущу такого шкандалю!Я Свирид Петрович Голохвастов!Я вам не как либо что,а что либо как!" (с).
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Всяк, хто не
маже, той дуже скрипить

Хто не лукавить, той сзаду сидить

Кожному рот дере ложка суха

Хто ж є на світі, щоб був без гріха?
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ЫЫЫЫЫ .... "... и накормить шоколадом" ) водкой их уже кормили в педерации, не оригинально.
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россия опять облажалась со своими дэбильными фейками
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Как говорится не рой яму другому, чтобы сам в неё не попасть, это про рашен пропагандонов, привыкли примазывать Украину к любому скандалу, а тут может ударить бумерангом по рашке.
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Кого у нас уже только не было.. И мать А.Геева без документов,и "паитэсы",...А теперь вот еще американский подкаблучник с женой и собакой...
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Неужели кто-то верит знакомому соседу, который вас многократно обманул и обокрал?...
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Ну посетили!А на следующий день выйдет статья того же эксперта,що посещение,лишь утвердило той факт,що Украина причасна
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Подавай в суд на гезетенку и пусть они доказывают невероятное!
Так делают в цивилизованных странах!
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... у NYT это уже второй косяк... не забудем, не простим (думаю такие мысли падают домкратом в моску у ПП)
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NYT - похідна.
джерело ось тут
https://www.iiss.org/en/iiss%20voices/blogsections/iiss-voices-2017-adeb/august-2b48/north-korea-icbm-success-3abb
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Чтоб удостовериться, надо в С.Корею приглашать.
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чтобы "включённого дурака" выключить, не надо приглашений...) нужен молоток!!!
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Я бы так про эксперта в сфере ядерных вооружений не выражался.
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а кажуть, що порошенко володіє англійською.
хай почитає NYT, а потім вже запрошує. ніхто не звинувачує Україну в цій публікації. а от наші ЗМІ, зрозуміло з яких причин, не могли пропусти таку можливість, передерши все зі "звязди".
то як тепер розглядати це запрошення притомним людям?
багато вигадали )(уйлопорхи, чи все ж таки лопохнулись?
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Пеця !! А грошей не шкода ?? Щоб перебити ставку ХУ))))ЙЛА ?? Тут гопаком і пампушками не відкупишся....
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Приезд этого господина - его личное дело. Хотя зачем нам брехуны?! Если наврал безбожно - письменное извинение и опровержение в т.ч. и самого издания. Но сам вопрос о "поставках" - со стороны Украины, должен быть доведен до логики - логически и ясно. Если железяка - пустая, грохнется на чьи то головы, вопросы снова начнут иметь место. Это не та тема, где можно сказать: "Извините, нечаянно!"
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Зачем нам приезжие брехуны... что у нас в Украине их мало...
"Нам не надо грубиянов, мы сами грубияны..."
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Меня только один вопрос -если эти севернокорейские ракеты так хорошо взлетали без падения как рашовские -что не взлет то падение то почему рашисты на себя не взяли такое событие -ведь двигатели ведь рашисты этим собакоедам продали и могли похвастаться -видать уроды не успели -начался уже скандал -откуда у этих собакоедов такие комплектущие и не успели рашисты оправдаться как тут статья словно по заказу появилась в которой натякают что Украина не с того не сего вдруг могла продать этим проклятым собакоедам двигатели до ракет и технологию как будно автор статьи не знает что Украина на отмену от кремлевских рашистов с разным сбродом типа убогой и нищебродом северной кореей-смолы горячей этим уродам а не двигатели.
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... давно пора вести посты в Твиттере, а не по старинке в Лицевой Книжке
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ПОП на международной арене практически идеален.Не прикопаешься с микроскопом.Но....это всё не от большой любви к Отечеству и народу, которых он на дух не переносит, а, скорее всего, защитная реакция на посягания на источник его личного обогащения, его вотчину, его рабов и вассалов.Эта жидяра(ни в коем разе не хочу обидеть евреев) столько натворила внутри страны, что хватит на то, чтобы по справедливости его рвать на очень мелкие кусочки постепенно ,очень болезненно и очень долго.А теперь ,шоколизы-ФАС!!!
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І коли вже таких як Планка холєра візьме? Окрім паскудства - нічого путнього.
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Скоріше холєра візьме твій язик, який ну просто не вилазить із заднього проходу вельминешановного кондитера.
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Вот прямо так и послал весточку в NT: "Благодарю за элегантный, хотя и не самый удачный способ "обгадить" Украину. Это был правильный шаг со стороны уважаемого издания. Приезжайте"
***
Ни один украинец, не устоит, перед непревзойдённым, фирменным юмором кондитера.
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И ещё немного фирменного, шоколадного юмора.
****
"В этой Статье, поручил пригласить авторов Статьи, посетить Украину " Порошенко.
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на Lb.ua.......яйценюх стал компаньоном авакова (совладельцем) телеканала Эспрессо.На Цензоре тишина)))))
...Суд приговорил бойца "правого сектора" к условному сроку,за призыв в соцсетях к смене власти.
Семимильными шагами к диктатуре по кремлядскому принципу,про свободу слова....Не, не слышали.
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И не отстанет от Украины та газета. Вот, опять:
Щоденна американська газета The New York Timesповідомляє, що в Україні знайшли хакера, який був автором шкідливого програмного забезпечення, за допомогою якого Росія здійснювала кібератаки на країни Європи та США. Це може стати ключовою подією в розслідуванні багатьох кіберзлочинів, враховуючи втручання у вибори США у 2016 році.

Такие принципиальные? Честные? Или, наоборот - немножко продажные?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Поручил пригласить авторов статьи посетить Украину", - Порошенко о скандале с "ракетными двигателями для КНДР"
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