 "Поручил пригласить авторов статьи посетить Украину", - Порошенко о скандале с "ракетными двигателями для КНДР"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Порошенко отметил: "Благодарен редакции издания The New York Times за привлечение в мире внимания к потенциалу ракетно-космического комплекса Украины. Элегантный, хотя и не самый удачный способ.
Ракетные технологии мы не передаем, а международный режим нераспространения сохраняем и поддерживаем - ответственно.
Поручил пригласить авторов статьи посетить Украину для встреч с украинскими партнерами, которые несправедливо попали под безосновательные подозрения.
Это был бы правильный шаг со стороны уважаемого издания, которое ответственно относится к доверию своей читательской аудитории".
Напомним, в понедельник 14 августа газета The New York Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований (IISS) озвучила предположение, что запущенная в июле КНДР межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Hwasong-14 оснащена ракетным двигателем, созданным на основе разрабатывавшегося в 60-е годы для советских МБР советского ракетного РД-250.
Наиболее вероятным поставщиком технологий для двигателя корейской МБР в публикации названо украинское ГП "Южмаш" (Днепр), которое, как пишет NYT, оставалось одним из основных производителей ракет России даже после обретения Украиной независимости.
В "Южмаше" озвученные NYT предположения о причастности предприятия к ракетной программе КНДР опровергли, расценив их как попытку дискредитировать "Южмаш" и Украину.
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Порошенко поручил за три дня провести расследование об "украинских двигателях в КНДР"(108)
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-Мабуть написати статью,та чекати запрошення
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Но украинцы доверчивы... Нам брехал... но может исправился... Осознал...
Пусть еще попрезиденствует...
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маже, той дуже скрипить
Хто не лукавить, той сзаду сидить
Кожному рот дере ложка суха
Хто ж є на світі, щоб був без гріха?
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Так делают в цивилизованных странах!
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джерело ось тут
https://www.iiss.org/en/iiss%20voices/blogsections/iiss-voices-2017-adeb/august-2b48/north-korea-icbm-success-3abb
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хай почитає NYT, а потім вже запрошує. ніхто не звинувачує Україну в цій публікації. а от наші ЗМІ, зрозуміло з яких причин, не могли пропусти таку можливість, передерши все зі "звязди".
то як тепер розглядати це запрошення притомним людям?
багато вигадали )(уйлопорхи, чи все ж таки лопохнулись?
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А не двигатели ?
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"Нам не надо грубиянов, мы сами грубияны..."
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***
Ни один украинец, не устоит, перед непревзойдённым, фирменным юмором кондитера.
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****
"В этой Статье, поручил пригласить авторов Статьи, посетить Украину " Порошенко.
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...Суд приговорил бойца "правого сектора" к условному сроку,за призыв в соцсетях к смене власти.
Семимильными шагами к диктатуре по кремлядскому принципу,про свободу слова....Не, не слышали.
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Щоденна американська газета The New York Timesповідомляє, що в Україні знайшли хакера, який був автором шкідливого програмного забезпечення, за допомогою якого Росія здійснювала кібератаки на країни Європи та США. Це може стати ключовою подією в розслідуванні багатьох кіберзлочинів, враховуючи втручання у вибори США у 2016 році.
Такие принципиальные? Честные? Или, наоборот - немножко продажные?
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