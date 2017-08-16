 После блокады местными жителями улицы Ревуцкого в Киеве "Киевпастранс" возобновил работу автобусного маршрута №18

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Украинским новостям сообщили в КП.
"Возобновлена работа автобусного маршрута №18 по собственной схеме движения: ст. м. "Харьковская" - Харьковское шоссе", - сказано в нем.
Изменения маршрута были связаны с блокировкой проезжей части ул. Ревуцкого протестующими, которые выступают против строительства автозаправочной станции.
По состоянию на утро 16 августа протестующие против строительства автозаправочной станции "ОККО" продолжали блокирование половины проезжей части на улице Ревуцкого в Дарницком районе Киева.
Вечером 9 августа протестующие против строительства АЗС возвели баррикады и перекрыли ул. Ревуцкого.
14 августа прокуратура заявила, что начала расследовать незаконное строительство автозаправочной станции "ОККО" на ул. Ревуцкого, 8 в Киеве и просит суд арестовать данный земельный участок.
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