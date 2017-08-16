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Все про:АЗС (282) Киев (17886) строительство (1766) блокирование (224)

 После блокады местными жителями улицы Ревуцкого в Киеве "Киевпастранс" возобновил работу автобусного маршрута №18

азс

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" возобновило маршрут автобуса №18 до ул. Тростянецкой после блокирования протестующими против строительства АЗС улицы Ревуцкого в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Украинским новостям сообщили в КП.

"Возобновлена работа автобусного маршрута №18 по собственной схеме движения: ст. м. "Харьковская" - Харьковское шоссе", - сказано в нем.

Изменения маршрута были связаны с блокировкой проезжей части ул. Ревуцкого протестующими, которые выступают против строительства автозаправочной станции.

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По состоянию на утро 16 августа протестующие против строительства автозаправочной станции "ОККО" продолжали блокирование половины проезжей части на улице Ревуцкого в Дарницком районе Киева.

Вечером 9 августа протестующие против строительства АЗС возвели баррикады и перекрыли ул. Ревуцкого.

14 августа прокуратура заявила, что начала расследовать незаконное строительство автозаправочной станции "ОККО" на ул. Ревуцкого, 8 в Киеве и просит суд арестовать данный земельный участок.



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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПосле блокады местными жителями улицы Ревуцкого в Киеве "Киевпастранс" возобновил работу автобусного маршрута №18
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