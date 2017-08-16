EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Общество
  3892  105
Все про:Днепр_город (2825) задержание (6100) листовки (108) СБУ (14723)

 Бывший учитель истории распространял в Днепре листовки с георгиевской лентой, - СБУ

вр лента георгиевская

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали мужчину, который распространял антиукраинские листовки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил пресс-офицер Управления СБУ в Днепропетровской области Игорь Воловик.

"Сотрудники спецслужбы благодаря сотрудничеству с активистами патриотических общественно-политических структур города установили и задержали местного жителя, который в течение августа распространял в общественных местах города самодельные листовки с изображением георгиевской ленты и текстами антиукраинского содержания. Мужчина был задержан во время попытки распространения провокационных материалов в одном из супермаркетов города", - рассказал он.

По его словам, бывший учитель истории по собственной инициативе изготавливал на компьютере и распространял антигосударственные листовки. После профилактической беседы мужчина признал ошибочность своих поступков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Распространитель сепаратистских листовок задержан на Харьковщине. ФОТО
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Плохо быть упоротой. По возможности избегайте этого.
"Каждый сам по себе отмеряет свою свободу", пел Захар Май.
Точно так же каждый сам для себя проводит линию. Вот здесь наши, а тут враги.
Эти линии могут быть проведены в разных местах.

Например, для кого-то украиноговорящие - это наши, а русскоговорящие - враги.
Для кого-то русские - враги, а украинцы - наши. Для кого-то наоборот, но это всё реже встречается в нашей местности.
Для меня вот "наши" - это умные. Поэтому я всё время чувствую себя в осаде врагов.

А для некоторых "наши" - это женщины.
А все остальные, следовательно...?
Бывший учитель истории распространял в Днепре листовки с георгиевской лентой, - СБУ - Цензор.НЕТ 3096
Бывший учитель истории распространял в Днепре листовки с георгиевской лентой, - СБУ - Цензор.НЕТ 5572Вашу версию ответа вы можете направить по адресу: Шаболовка, 37, передача "ПИЗДЕЦ БЛЯДЬ ВЫ ЕБАНУЛИСЬ ВСЕ НАХУЙ, малыши".
Авторы лучших ответов получат переходящий вымпел мизогина.
Владимир Завгородний
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если трансляция этих ТВ-каналов запрещена в Украине, на каком основании разрешается работа в Украине их корреспондентских пунктов и аккредитация их сотрудников?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А лишить гражданства Украины и под зад во власовские рашистские реалии любителя рюзького мира не пробовали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пора этих тварей пиз....дить, сама нечисть не остановится....
тем более гнойники, типа ленки-глубокойглотки и вилкулов, их поощряют и показывают, что все их деяния останутся безнаказанными...
только не попадаться, делать с умом!....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та СБУ-шникам байдуже. Я колись, після бійні у Дніпрі 9 травня ц.р. счепилась з однією потворою на його каналі в Ютубі, та тварюка, відверто пропагувала кацапську ідеологію, розповідала як гарно Україні жилось під п"ятою росіі.. Баталії на його каналі були такі, аж цур"я летіли. Я не одна з ним воювала. Інші коментатори також намагались йому нагадати що він, потвора совкова, живе В УКРАЇНІ, жере український хліб, сало, дихає українським повітрям, і таке інше. Я навіть повідомила СБУ на електронну скриньку, яка вказана на їх офіційному сайті, вказала свої особисті дані, дала посилання на той ютуб-канал, і на цього "мешканця" Дніпра. Результату - нуль. От просто - нуль. Ніхто нікого не шукає. Канал і досі існує, той мерзотник і досі пропагує раша-швайне філософію. Отакої.((
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбществоБывший учитель истории распространял в Днепре листовки с георгиевской лентой, - СБУ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти