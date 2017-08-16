 Бывший учитель истории распространял в Днепре листовки с георгиевской лентой, - СБУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил пресс-офицер Управления СБУ в Днепропетровской области Игорь Воловик.
"Сотрудники спецслужбы благодаря сотрудничеству с активистами патриотических общественно-политических структур города установили и задержали местного жителя, который в течение августа распространял в общественных местах города самодельные листовки с изображением георгиевской ленты и текстами антиукраинского содержания. Мужчина был задержан во время попытки распространения провокационных материалов в одном из супермаркетов города", - рассказал он.
По его словам, бывший учитель истории по собственной инициативе изготавливал на компьютере и распространял антигосударственные листовки. После профилактической беседы мужчина признал ошибочность своих поступков.
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"Каждый сам по себе отмеряет свою свободу", пел Захар Май.
Точно так же каждый сам для себя проводит линию. Вот здесь наши, а тут враги.
Эти линии могут быть проведены в разных местах.
Например, для кого-то украиноговорящие - это наши, а русскоговорящие - враги.
Для кого-то русские - враги, а украинцы - наши. Для кого-то наоборот, но это всё реже встречается в нашей местности.
Для меня вот "наши" - это умные. Поэтому я всё время чувствую себя в осаде врагов.
А для некоторых "наши" - это женщины.
А все остальные, следовательно...?
Вашу версию ответа вы можете направить по адресу: Шаболовка, 37, передача "ПИЗДЕЦ БЛЯДЬ ВЫ ЕБАНУЛИСЬ ВСЕ НАХУЙ, малыши".
Авторы лучших ответов получат переходящий вымпел мизогина.
Владимир Завгородний
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тем более гнойники, типа ленки-глубокойглотки и вилкулов, их поощряют и показывают, что все их деяния останутся безнаказанными...
только не попадаться, делать с умом!....
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