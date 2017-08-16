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 Наемники РФ обстреляли Широкино и Водяное из 122 мм артиллерии, - штаб АТО

штаб ато

Уже несколько дней подряд российские наемники ведут огонь по украинским позициям в зоне АТО используя тяжелое вооружение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Сегодня, около 8 утра, в районе Широкино и Водяного боевики почти полчаса били по украинским позициям из артиллерии калибра 122 миллиметра. Одновременно по нашим укреплениям на подступах к Широкино наемники выпустили 5 снарядов с переносной реактивной пусковой установки Град "Партизан".

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На Донецком направлении с полуночи враг 4 раза обстреливал наши опорные пункты в районе Авдеевской промзоны. В основном противник использовал гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Каждый раз наши бойцы огнем подавляли попытки врага начать длительные боевые действия.

На Луганском направлении преступники применяли 120-миллиметровый миномет в окрестностях Новоалександровки, а в районе Крымского били из гранатомета.

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А вы что в ответ? Дайте им такую ответку чтобы неделю разейские боевики зализывали раны и хоронили своих дохляков а потом неделю их поминали боярышником от которого еще некоторые подохнут...
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Таке враження що Генштаб в Україні відсутній. Досі немає дієвої тактики боротьби з обстрілами терористів, ми просто сидимо і чекаємо чергового обстрілу терористів і констатуємо кількість втрат з нашого боку. Жодних превентивних дій наша армія не проводить, безпілотниками розвідку не веде, на упередження по позиціям терористів які готують до обстрілів вогонь не веде! Не зрозуміло а за що генерали Гентшабу отримують зарплату. Сидіти і констатувати кількість обстрілів можна посадити одного бухгалтера.
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"...враг 4 раза обстреливал наши опорные пункты". Вспомнилось - месяц назад встретил товарища, служил у меня в роте в СА. Сейчас ему - 50. Ты как, спрашиваю? Да вот, с госпиталя выписываюсь. Что, как, внеше ты вроде цел? Ответ: контузия. Как угоразило? "Ты смеяться будешь - бревном по голове дало, при обстреле накрыло блиндаж. Хорошо, хоть все живы..." Поехал опять в АТО...
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Так это и есть загадочная боевая травма...
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Да, я тоже его шутками отвлекал! Хорошо, он хоть с юмором.
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Наемники или оккупанты??? Может точнее писать ?
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Модет дойдет до некоторых что война идет и люди гибнут по вине оккупантов.
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а что, люди этого не понимают...?
я не беру тех кто любитель мышебратьев...
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А у алкаша-диабетика перемирие! Странное перемирие
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" Каждый раз наши бойцы огнем подавляли попытки врага начать длительные боевые действия." Я знал. что подобная фраза будет. Это темник шоколадных турчиноидов. А то народ нервничает.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ обстреляли Широкино и Водяное из 122 мм артиллерии, - штаб АТО
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