 Наемники РФ обстреляли Широкино и Водяное из 122 мм артиллерии, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Сегодня, около 8 утра, в районе Широкино и Водяного боевики почти полчаса били по украинским позициям из артиллерии калибра 122 миллиметра. Одновременно по нашим укреплениям на подступах к Широкино наемники выпустили 5 снарядов с переносной реактивной пусковой установки Град "Партизан".
На Донецком направлении с полуночи враг 4 раза обстреливал наши опорные пункты в районе Авдеевской промзоны. В основном противник использовал гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Каждый раз наши бойцы огнем подавляли попытки врага начать длительные боевые действия.
На Луганском направлении преступники применяли 120-миллиметровый миномет в окрестностях Новоалександровки, а в районе Крымского били из гранатомета.
467 13
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
"Фейк должен быть правдоподобным, а не набором фраз", - СБУ опровергает задержание диверсантов в оккупированном Донецке(38)
За прошедшие сутки в зоне АТО четыре бойца ВСУ получили ранения, погибших нет, - Минобороны(3)
Двое украинских воинов ранены в результате обстрелов на Мариупольском направлении, - штаб АТО(10)
Ситуация в зоне АТО обостряется: за сутки враг осуществил 31 обстрел по позициям ВСУ, - штаб(7)
Похорон українського Донбасу(2)
Двое тяжелораненых воинов эвакуированы в Днепр из зоны АТО за последние сутки(28)
Российские наемники обстреляли жилые кварталы Марьинки, - украинская сторона СЦКК(19)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
я не беру тех кто любитель мышебратьев...
Ответить
Ответить
Ответить