 Российские лингвисты не согласились с экспертизой ФСБ по делу Умерова

Ходатайство о приобщении этой рецензии огласил на суде 16 августа адвокат Умерова Марк Фейгин, сообщила дочь обвиняемого Айше Умерова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
По ее словам, рецензия на заключение эксперта подготовлена в Москве "ведущими специалистами "Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам" (ГЛЭДИС).
"Авторы рецензии - доктора и кандидаты филологических наук. В ходатайстве Марк (Фейгин - Ред.) процитировал основные моменты из рецензии, которая указывает на многочисленные подлоги, подмены понятий и процессуальные ошибки в экспертизе, которую сделала по заказу следователя Игоря Скрипки сотрудница ФСБ Иванова Ольга", - сообщила Айше Умерова.
В рецензии сообщается, что эксперт Иванова при производстве экспертизы "грубо нарушила принцип полноты экспертного исследования", в заключении этого эксперта "не нашла своего отражения часть исходных данных, которые находились в распоряжении эксперта при производстве экспертизы, что ставит под сомнение объективность представленного документа как заключения, отражающего результаты судебно-экспертной деятельности".
По словам Айше Умеровой, после ознакомления с рецензией прокурор выступил "безусловно против", по его словам, "только стороны процесса могут давать какие-либо оценки материалам дела, а авторы рецензии не предупреждались об ответственности".
Тем не менее, судья Андрей Кулишов постановил приобщить рецензию к материалам уголовного дела. По мнению Айше Умеровой, рецензия "полностью разрушает экспертизу следствия, доказывая ее абсолютную несостоятельность".
7 июня 2017 года подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Сообщалось, что заседания планируют проводить каждую среду.
В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.
Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход - предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.
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Источник: https://censor.net.ua/n451947
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