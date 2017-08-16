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 Российские лингвисты не согласились с экспертизой ФСБ по делу Умерова

умеров

В оккупационном "Симферопольском райсуде" по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова, которого российские спецслужбы обвиняют в экстремизме, суд приобщил к материалам уголовного дела рецензию, подготовленную в российской "Гильдии лингвистов".

Ходатайство о приобщении этой рецензии огласил на суде 16 августа адвокат Умерова Марк Фейгин, сообщила дочь обвиняемого Айше Умерова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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По ее словам, рецензия на заключение эксперта подготовлена в Москве "ведущими специалистами "Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам" (ГЛЭДИС).

"Авторы рецензии - доктора и кандидаты филологических наук. В ходатайстве Марк (Фейгин - Ред.) процитировал основные моменты из рецензии, которая указывает на многочисленные подлоги, подмены понятий и процессуальные ошибки в экспертизе, которую сделала по заказу следователя Игоря Скрипки сотрудница ФСБ Иванова Ольга", - сообщила Айше Умерова.

В рецензии сообщается, что эксперт Иванова при производстве экспертизы "грубо нарушила принцип полноты экспертного исследования", в заключении этого эксперта "не нашла своего отражения часть исходных данных, которые находились в распоряжении эксперта при производстве экспертизы, что ставит под сомнение объективность представленного документа как заключения, отражающего результаты судебно-экспертной деятельности".

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По словам Айше Умеровой, после ознакомления с рецензией прокурор выступил "безусловно против", по его словам, "только стороны процесса могут давать какие-либо оценки материалам дела, а авторы рецензии не предупреждались об ответственности".

Тем не менее, судья Андрей Кулишов постановил приобщить рецензию к материалам уголовного дела. По мнению Айше Умеровой, рецензия "полностью разрушает экспертизу следствия, доказывая ее абсолютную несостоятельность".

7 июня 2017 года подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Сообщалось, что заседания планируют проводить каждую среду.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

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Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход - предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.
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Гильдия лингвистов, это как? Лингвист третьей гильдии, лингвист второй гильдии и венец карьеры - лингвист первой гильдии в звании не ниже подполковника.
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ошибки в экспертизе, которую сделала по заказу следователя Игоря Скрипки сотрудница ФСБ Иванова Ольга
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коментарі зайві.
Источник: https://censor.net.ua/n451947
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийские лингвисты не согласились с экспертизой ФСБ по делу Умерова
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