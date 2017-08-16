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Все про:суд (21422) Шабунин (95)

 Суд избрал меру пресечения Шабунину в виде частичного личного обязательства

шабунин

Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде частичного личного обязательства главе "Центра противодействия коррупции" Виталию Шабунину, которого подозревают в нанесении повреждений средней тяжести блогеру Филимоненко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське.

"Применить личное обязательство в отношении гражданина Шабунина сроком на 60 суток", - заявил судья.

Впоследствии судья добавил, что Шабунину избрано частичное личное обязательство. Он должен сообщать только об изменении места работы или проживания.

Шабунина подозревают в нанесении травм средней тяжести блогеру Всеволоду Филимоненко 8 июня в Киеве.

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Напомним, 8 июня возле здания Днепровского военкомата Киева возник конфликт между главой ЦПК Шабуниным и Всеволодом Филимоненко, который называет себя журналистом. В результате Шабунин ударил Филимоненко по лицу, а спустя некоторое время Филимоненко подбежал к Шабунину и обрызгал его газом из баллончика. Свой поступок Шабунин тогда объяснил так: "Он получил по морде от меня за то, что оскорбил мою коллегу ". 15 августа стало известно, что в ближайшее время Шабунину объявят подозрение по поводу потасовки с Филимоненко по статье об избиении журналиста при исполнении профессиональных обязанностей. В ответ часть общественности резко выступила против того, чтобы считать Филимоненко журналистом, а также против подобной квалификации потасовки Шабунина с ним: "Если Филимоненко - журналист, то эпоха Порошенко мало чем будет отличаться от эпохи Януковича".

16 августа Шабунину вручили подозрение: Филимоненко уже не журналист.


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"Своим все, чужим закон", лозунг ВСЕХ! кто когда либо имел отношение к власти в Украине. Включая нынешних корупционеров и антикоррупционеров...
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Что петя, что шабуня руководствуются этим принципом. Разница только в том, что один уже успел дорваться до кормушки, а второй пока нет. А так одно говно
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А кому оно надо? У нас 95% людей хочет видеть при власти бандюков, НО СВОИХ!
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шо-то "Шабунина подозревают в нанесении травм средней тяжести блогеру Всеволоду Филимоненко 8 июня в Киеве. Источник:https://censor.net.ua/n451944"
"травм средней тяжести" з одного удару можуть бути?!
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Ну с одного удара и убить могут, тут не так давно была новость с курильщиком из Макдональдса...
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може і анекдот на цю тему є...
а є відео убивства того під макдональсом?
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Шабуніна замість клічка) проти чинного чемпіона треба поставити, як що це так!
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попроси кого-то зарядить тебе в челюсть, узнаешь
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Можна навіть вбити- як це було в Києві в Мак-Доналдс на Оболоні, здається.
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Aлександр Alexsis - Гематома, сотрясение мозга, трещина кости + когда упал ушибся....- все может в одном ударе быть...(травмы средней тяжести)...
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так може бути, там відео є цей лугандонскій "блогер" швидко піднімається і гзом брискається))
це нагадує як янучара від яйця падало! ))))
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А у блогерів взагалі є якийсь юридичний статус? Є така професія у переліку професій- хто знає?
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Юридичний статус - безработный. Еще наверно и помощь по безработице у государства берет.
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Какие слабые блогеры пошли . Сидят за компом - физического труда нет .
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Це все робиться,щоб Шабунин,був невыездным до ЕС.Та не розповiдал там,про нове покращення в Украине.Хто буде вiрити тому,хто под следствием?Теж саме роблять з Михо
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Ну что, однотуровые, вы этого хотели? Наслаждаетесь своим выбором?
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"По-новому, как Янукович". Для чего нужно дело Шабунина
16.08.2017, 17:34 • 346 • 0

История с главой Центром противодействия коррупции Виталием Шабуниным - это попытка нынешних чиновников повторить сомнительные достижения команды Януковича: заставить людей бояться государство.
Демагоги (в том числе, материально заинтересованные) могут сколько угодно рассуждать о том, что "антикоррупционер Шабунин должен ответить по закону" (за то, что ударил провоцировавшего его Филимоненко). В этом случае, ответный аргумент таков: в данном конфликте Шабунин - жертва преследования и оборонялся от посягательств человека, угрожавшего ему опасным и тяжелым предметом (микрофоном). Пределы самообороны вполне разумны. Как взрослый здоровый человек мужской наружности мог получить "травмы средней тяжести", нанесение которых инкриминируется Шабунину, от одного касательного удара кулаком - это отдельный хороший вопрос и предмет для исследования компетентности врачей, выносивших заключение о тяжести травм. Правда, от подонков в белых халатах после истории, например, с Насировым, ждать каких-либо проявлений морали и профессиональной этики не приходится, а объективность следователей, у которых в ситуации со стрельбой по безоружному человеку виновником оказалась мишень-жертва нардепа Пашинского, вызывает лишь ухмылку.
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Все, на самом деле, просто: бандиты, инкорпорировавшиеся во власть, страстно хотят, чтоб им никто не мешал воровать у всех граждан Украины разом и жить над законом. Те, кто пытаются им препятствовать, становятся объектом преследований. Преследования имеют разные проявления - от незаконного лишения гражданства и фабрикации уголовных дел, до "троллинга" - как в случае с тем же Шабуниным или депутатам Киевсовета от "Самопомощи" Ольги Балицкой, которой, в отместку за ее борьбу с незаконной застройкой Киева, устроили "похороны" (неизвестные прибыли под ее дом и провели целую "похоронную процессию" с гробом и ее изображением. Кстати, как там расследование этого инцидента?) Цель всех этих действий - одна: чтобы украинцы боялись открыть рот и стать неугодными нынешней власти (стремительно растрачивающей свою легитимность), так как "неугодность" подразумевает проблемы большей или меньше степени серьезности. По логике конструкторов такой политической системы, государство должно вызывать почтение и страх, быть непредсказуемым источником угрозы для любого своего гражданина, которого само это государство рассматривает как жалкого раба.
Именно по этому пути шла Семья Януковичей - тотальная зачистка инакомыслия через механизмы репрессий и устрашений для гарантирования собственной полной вседозволенности. В качестве лекала была выбрана российская модель. И первые три года ведь все шло довольно неплохо.
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…Надо сказать, и закончилось-то для пресловутой Семьи все не так уж и печально: вместо фонарного столба, Янукович красуется в Ростове, схемы одиозного Курченко потихоньку оживают на украинском топливно-энергетическом рынке, а бывший главный кассир донецкого клана - Клименко - снимает ролики о том, какая государственная политика нужна Украине (вместо видеоинструкций о правильных способах обращения с мылом и правилах разделения шконки с экс-главой МВД Захарченко в какой-нибудь Менской исправительной колонии).
Возможно, именно сравнительно удачный исход так и незавершенной в Украине революции для упырей из недалекого прошлого, в купе со слишком ранней кончиной Саши Белого (Музычко) и стали причиной того, что деятели эпохи "по-новому" так же решили, что могут и себе самим позволить стать упырями. У украинцев, особенно, облеченных властью и возможностями, общая проблема - крайне короткая историческая память.
У украинцев, не облеченных властью и возможностями, общий недостаток - чрезмерные доброта и милосердие.
В отличие от первой проблемы, второй недостаток имеет ограниченный ресурс и свойство заканчиваться. Михаил ГАННИЦКИЙ, шеф-редактор УНИА
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