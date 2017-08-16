 Суд избрал меру пресечения Шабунину в виде частичного личного обязательства

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське.
"Применить личное обязательство в отношении гражданина Шабунина сроком на 60 суток", - заявил судья.
Впоследствии судья добавил, что Шабунину избрано частичное личное обязательство. Он должен сообщать только об изменении места работы или проживания.
Шабунина подозревают в нанесении травм средней тяжести блогеру Всеволоду Филимоненко 8 июня в Киеве.
Напомним, 8 июня возле здания Днепровского военкомата Киева возник конфликт между главой ЦПК Шабуниным и Всеволодом Филимоненко, который называет себя журналистом. В результате Шабунин ударил Филимоненко по лицу, а спустя некоторое время Филимоненко подбежал к Шабунину и обрызгал его газом из баллончика. Свой поступок Шабунин тогда объяснил так: "Он получил по морде от меня за то, что оскорбил мою коллегу ". 15 августа стало известно, что в ближайшее время Шабунину объявят подозрение по поводу потасовки с Филимоненко по статье об избиении журналиста при исполнении профессиональных обязанностей. В ответ часть общественности резко выступила против того, чтобы считать Филимоненко журналистом, а также против подобной квалификации потасовки Шабунина с ним: "Если Филимоненко - журналист, то эпоха Порошенко мало чем будет отличаться от эпохи Януковича".
16 августа Шабунину вручили подозрение: Филимоненко уже не журналист.
584 24
ГФС не расследуют уголовное производство в отношении должностных лиц "Центра противодействия коррупции": материалы переданы в прокуратуру(11)
ГФС открыла дело против ЦПК Шабунина. ДОКУМЕНТ(162)
СБУ не нашла нарушений в действиях сотрудника, который "митинговал" под домом Шабунина. ДОКУМЕНТ(30)
Антикоррупционер Шабунин ударил помощника экс-"радикала". ВИДЕО(468)
За Украину без пашинских и шабуниных(0)
Антикоррупционеру Шабунину вручили повестку в военкомат. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(774)
Оснований говорить о провале конкурсного отбора судей в новый Верховный суд нет, - Минюст(13)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"травм средней тяжести" з одного удару можуть бути?!
Ответить
Ответить
а є відео убивства того під макдональсом?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
це нагадує як янучара від яйця падало! ))))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
16.08.2017, 17:34 • 346 • 0
История с главой Центром противодействия коррупции Виталием Шабуниным - это попытка нынешних чиновников повторить сомнительные достижения команды Януковича: заставить людей бояться государство.
Демагоги (в том числе, материально заинтересованные) могут сколько угодно рассуждать о том, что "антикоррупционер Шабунин должен ответить по закону" (за то, что ударил провоцировавшего его Филимоненко). В этом случае, ответный аргумент таков: в данном конфликте Шабунин - жертва преследования и оборонялся от посягательств человека, угрожавшего ему опасным и тяжелым предметом (микрофоном). Пределы самообороны вполне разумны. Как взрослый здоровый человек мужской наружности мог получить "травмы средней тяжести", нанесение которых инкриминируется Шабунину, от одного касательного удара кулаком - это отдельный хороший вопрос и предмет для исследования компетентности врачей, выносивших заключение о тяжести травм. Правда, от подонков в белых халатах после истории, например, с Насировым, ждать каких-либо проявлений морали и профессиональной этики не приходится, а объективность следователей, у которых в ситуации со стрельбой по безоружному человеку виновником оказалась мишень-жертва нардепа Пашинского, вызывает лишь ухмылку.
Читайте также: Журналист: Ситуация с Шабуниным - грязнейший случай подставы
Все, на самом деле, просто: бандиты, инкорпорировавшиеся во власть, страстно хотят, чтоб им никто не мешал воровать у всех граждан Украины разом и жить над законом. Те, кто пытаются им препятствовать, становятся объектом преследований. Преследования имеют разные проявления - от незаконного лишения гражданства и фабрикации уголовных дел, до "троллинга" - как в случае с тем же Шабуниным или депутатам Киевсовета от "Самопомощи" Ольги Балицкой, которой, в отместку за ее борьбу с незаконной застройкой Киева, устроили "похороны" (неизвестные прибыли под ее дом и провели целую "похоронную процессию" с гробом и ее изображением. Кстати, как там расследование этого инцидента?) Цель всех этих действий - одна: чтобы украинцы боялись открыть рот и стать неугодными нынешней власти (стремительно растрачивающей свою легитимность), так как "неугодность" подразумевает проблемы большей или меньше степени серьезности. По логике конструкторов такой политической системы, государство должно вызывать почтение и страх, быть непредсказуемым источником угрозы для любого своего гражданина, которого само это государство рассматривает как жалкого раба.
Именно по этому пути шла Семья Януковичей - тотальная зачистка инакомыслия через механизмы репрессий и устрашений для гарантирования собственной полной вседозволенности. В качестве лекала была выбрана российская модель. И первые три года ведь все шло довольно неплохо.
Читайте также: Чтобы победить власть, Шабунину надо быть сильнее и хитрее Порошенко - эксперт
…Надо сказать, и закончилось-то для пресловутой Семьи все не так уж и печально: вместо фонарного столба, Янукович красуется в Ростове, схемы одиозного Курченко потихоньку оживают на украинском топливно-энергетическом рынке, а бывший главный кассир донецкого клана - Клименко - снимает ролики о том, какая государственная политика нужна Украине (вместо видеоинструкций о правильных способах обращения с мылом и правилах разделения шконки с экс-главой МВД Захарченко в какой-нибудь Менской исправительной колонии).
Возможно, именно сравнительно удачный исход так и незавершенной в Украине революции для упырей из недалекого прошлого, в купе со слишком ранней кончиной Саши Белого (Музычко) и стали причиной того, что деятели эпохи "по-новому" так же решили, что могут и себе самим позволить стать упырями. У украинцев, особенно, облеченных властью и возможностями, общая проблема - крайне короткая историческая память.
У украинцев, не облеченных властью и возможностями, общий недостаток - чрезмерные доброта и милосердие.
В отличие от первой проблемы, второй недостаток имеет ограниченный ресурс и свойство заканчиваться. Михаил ГАННИЦКИЙ, шеф-редактор УНИА
Ответить