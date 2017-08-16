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 Политика Украины
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Все про:КНДР (284) Порошенко (13558) ракеты (572) скандал (5062)

 Порошенко поручил за три дня провести расследование об "украинских двигателях в КНДР"

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на скандал о возможной поставке украинских ракетных двигателей в КНДР.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Украина добросовестно придерживается международного режима нераспространения. Добровольно избавившись третьего по мощности ядерного потенциала в мире, мы сделали уникальный вклад в международную безопасность и никогда не позволили себе усомниться в нашей приверженности международным обязательствам.

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Как бы абсурдно не выглядели обвинения Украины, как ответственные партнеры, мы должны внимательно проверить опубликованную изданием New York Times информацию о якобы поставки ракетных двигателей или соответствующих технологий в Северной Корее.

Поэтому поручил безотлагательно, под председательством Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и с привлечением Межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля, а также ГП "Южмаш" и КБ "Южное", провести тщательное и всестороннее расследование ситуации и доложить о результатах в течение трех дней.

Также читайте: Reuters опровергло информацию The New York Times: Северная Корея не нуждается в закупках ракетных двигателей

Убежден, что это позволит точно подтвердить надуманность предположений об "украинском следе" в северокорейской баллистической истории и, вероятно, локализовать настоящий источник и замысел этого безосновательного фейка.

Украина дорожит своей деловой репутацией надежного партнера в сфере защиты и нераспространения ракетно-космических технологий!"

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Напомним, в понедельник 14 августа газета The New York Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований (IISS) озвучила предположение, что запущенная в июле КНДР межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Hwasong-14 оснащена ракетным двигателем, созданным на основе разрабатывавшегося в 60-е годы для советских МБР советского ракетного РД-250.

Наиболее вероятным поставщиком технологий для двигателя корейской МБР в публикации названо украинское ГП "Южмаш" (Днепр), которое, как пишет NYT, оставалось одним из основных производителей ракет России даже после обретения Украиной независимости.

В "Южмаше" озвученные NYT предположения о причастности предприятия к ракетной программе КНДР опровергли, расценив их как попытку дискредитировать "Южмаш" и Украину.


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Новость. Молния. Войска Асада снова применили химическое оружие хлор. Обстрелу подвергся восточный Дамаск который находиться под контролем антиасадовских повстанцев. Россия лжет что химическое оружие было американским и повстанцы его сами подорвали на своих позициях. Такая надуманная дебильная ложь, как и то что украинские двигатели могли поставляться в Северную Корею. Сообщите редакторам Цензора, чтобы выставили важную новость в ленте. https://twitter.com/shamcenter2/status/897829744103895040
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Посмотрите ролик
https://www.youtube.com/watch?v=DLcEWnsGMog

ЗЫ При всей неоднозначности моего отношения к этой журналистке...
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иди дальше, объединись с крестом, стрелком, гыгом и общайтесь до потери сознания!
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ВИ - Адепти секти свідків зради. Пиши українською.
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а, понятно. Любишь пэтю до тремора в ногах? Так это идиотизмом называется, во как. Не хочешь читать не лезь!
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Правильнее пригласить ФБР. Наши до сих пор убийц Небесной сотни не нашли.
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Вести розслідування у нашій оборонній промисловості? З якого дива?
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Тут Пете надо выбрать или" державна таемниця" с ведрами помоев на голову из раши , или дружеская помощь ФБР . Я бы выбрала второе
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А привлечь к суду ту газетенку украинмкая власть не хочет?
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Для цього як мінімум треба мати на руках результати оголошеного розслідування.
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ДА нет - если меня оклеветали - я просто уиду в суд, а в суде пусть они доказывают, что это - не клевета, представляют доказательства и т.д. Я думаю - подай Украина реально в суд - газетенка сама стремилась бы уладить дело.
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То ти, а то держава. Трохи різний порядок дій.
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Не, я особо и не спорю. Просто хочу сказать - нельзя давать спуску писакам!
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Ігорю, я не тільки твої коменти мені читаю, а і твої іншим встигаю...
Ти хоч на хвилину уявляєш, які адвокати у NYT? Чи ти мрієш, аби вони Україну на посміховисько виставили?
Буде шанс виграти- подамо в суд, ні- то ні.
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Да я согласен - но делать что-то надо. Это не первый раз, когда россия делает Украину крайней - и именно через своих людей, организации, агенгтов. Если не отбиваться по всем фронтам - имидж они нам таки испортят, тем более, что и мы - часто не святые. А после серии таких "разоблачений" кто станет заступаться за Украину? Что и надо россии. Останемся один на один с нею - не выстоим. Они это прекресно понимают. Выиграют информационную войну у нас - сразу жди и горячую. И будет она похлеще чеченской - свое население против "бендер" они уже хорошо подготовили.
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Игорь Шульга 6b022286 - пускай газета и кто заявил доказывает.....- так бы в нормальных странах и поступили... Но у нас заставляют оправдываться всю страну... Синдром меньшего брата и холопа....- Порошенко из таких...
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быстрее расследуйте.
полоскают Украину из за етих "украинских двигателей в севко"
по всем новостям, смотреть тошно...
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Наверное даже россию за войну так не полоскали.
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Заодно за 3 дня пусть проверят панамские счета порошенка и кампании.

Ато назека уже год проверяет,
из 1 200 000 деклараций проверила всего 39 штук.
За 1 год.

Работает в ентом назека аж 300 чел.
Выводы о путях получения доходов составлены на 4 человеко-чиновника.
Итого,
по 75 чел на проверку декларации 1 чиновника.
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А зачем его проводить, если все перечисленные гарантом уже отчитались, что мол не мой двыгун к Ыну улетел?
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Пиндосы решили провернуть многоходовочку против РФ, и посмотреть реакцию.
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Зачем играть на руку кацапам? Они высрали непонятно что без доказательств, а мы должны оправдываться?
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Кореи, пару лет назад, срочно понадобилось сено? === 24 декабря 2015 Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Россия начала экспорт сена в Северную Корею, следует из пресс-релиза "Первой грузовой компании" (ПГК) и данных таможенной статистики. "В ноябре владивостокский филиал АО "Первая грузовая компания" впервые осуществил перевозку 528 тонн приморского сена по Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) в адрес корейской сельскохозяйственной компании. В перевозке первой партии груза было задействовано 24 большекубовых крытых вагона собственности ПГК", - говорится в пресс-релизе перевозчика. Отмечается, что груз следовал от станции Сибирцево (Приморский край) через пограничный переход Хасан-экспортный и далее до Пхеньяна.http://www.interfax.ru/business/486986/
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Так может - у них ракеты на сенных таблетках работают? Ноу-хау севернокорейское.
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а когда пейсатый безальтернативец назначит расследование о шахер махере с русней? К примеру о поставках газа и электрики на крысм? Или о шыкаладном роттердаме +++ ?
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А что у пицюнькиной власти есть - деловая репутация? Ни хрена себе! Пицька, ну ты и сморозил! Что-то вы сильно задергались, небось какими-то левыми путями проворачивали эту продажу и почему-то не удивит если это окажется правдой учитывая ваш опыт по амстердаму + и другим многочисленным схемам на которые вы очень даже горазды.
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я к тому, что сроки некрасиво выставлять, не понимая сути, даже в таком вроде бы правильном деле.

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отправь это пэте, геращенко, реве.............., сюда не нужно
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Он не майдановский патриот-евроинтегратор ,он последняя надежда ОЛИГАРХАТА , в борьбе с патриотами и майданом
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Веселый пацан, даже гармошки не надо. Да продал, ясный перец. Ничего личного, только бизнес. И мне это тело запрещает ковырятся в носу.
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Три дні?
За три дні шоколадні хіба що видумають міфічний триллер "ракети в КНДР",а не повноцінне розслідування!!!
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Из-за каждого ватного вброса начинать расследование? Пусть американцы проведут расследование почему у них любитель кацапстана пишет в NYT про Украину.
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"под председательством Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины" шта? и кто же был ио президента Украины в 2014, когда, возможно, и могла произойти подобная продажа информации?
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Вполне вероятно, что Петюня сам и продавал эти двигатели...!
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тю,да пусть у бабы юли спросят! кремлядь ее радостно поддерживает...дайте ей порулить,иначе она всю страну угробит!
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И так теперь на каждый высер в любой газате будут расследования проводить?

Вспотеют ведь. Роися фейки генерит и пропихивает с такой скоростью и частотой, что никаких следователей не хватит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поручил за три дня провести расследование об "украинских двигателях в КНДР"
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