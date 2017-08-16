 Порошенко поручил за три дня провести расследование об "украинских двигателях в КНДР"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.
В сообщении отмечается: "Украина добросовестно придерживается международного режима нераспространения. Добровольно избавившись третьего по мощности ядерного потенциала в мире, мы сделали уникальный вклад в международную безопасность и никогда не позволили себе усомниться в нашей приверженности международным обязательствам.
Как бы абсурдно не выглядели обвинения Украины, как ответственные партнеры, мы должны внимательно проверить опубликованную изданием New York Times информацию о якобы поставки ракетных двигателей или соответствующих технологий в Северной Корее.
Поэтому поручил безотлагательно, под председательством Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и с привлечением Межведомственной комиссии по политике ВТС и экспортного контроля, а также ГП "Южмаш" и КБ "Южное", провести тщательное и всестороннее расследование ситуации и доложить о результатах в течение трех дней.
Убежден, что это позволит точно подтвердить надуманность предположений об "украинском следе" в северокорейской баллистической истории и, вероятно, локализовать настоящий источник и замысел этого безосновательного фейка.
Украина дорожит своей деловой репутацией надежного партнера в сфере защиты и нераспространения ракетно-космических технологий!"
Напомним, в понедельник 14 августа газета The New York Times со ссылкой на выводы специалиста по ракетным вопросам Международного института стратегических исследований (IISS) озвучила предположение, что запущенная в июле КНДР межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Hwasong-14 оснащена ракетным двигателем, созданным на основе разрабатывавшегося в 60-е годы для советских МБР советского ракетного РД-250.
Наиболее вероятным поставщиком технологий для двигателя корейской МБР в публикации названо украинское ГП "Южмаш" (Днепр), которое, как пишет NYT, оставалось одним из основных производителей ракет России даже после обретения Украиной независимости.
В "Южмаше" озвученные NYT предположения о причастности предприятия к ракетной программе КНДР опровергли, расценив их как попытку дискредитировать "Южмаш" и Украину.
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https://www.youtube.com/watch?v=eNLXAa9_YLg
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https://www.youtube.com/watch?v=DLcEWnsGMog
ЗЫ При всей неоднозначности моего отношения к этой журналистке...
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Є не менш дієві засоби.
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Ти хоч на хвилину уявляєш, які адвокати у NYT? Чи ти мрієш, аби вони Україну на посміховисько виставили?
Буде шанс виграти- подамо в суд, ні- то ні.
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полоскают Украину из за етих "украинских двигателей в севко"
по всем новостям, смотреть тошно...
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Ато назека уже год проверяет,
из 1 200 000 деклараций проверила всего 39 штук.
За 1 год.
Работает в ентом назека аж 300 чел.
Выводы о путях получения доходов составлены на 4 человеко-чиновника.
Итого,
по 75 чел на проверку декларации 1 чиновника.
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За три дні шоколадні хіба що видумають міфічний триллер "ракети в КНДР",а не повноцінне розслідування!!!
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Вспотеют ведь. Роися фейки генерит и пропихивает с такой скоростью и частотой, что никаких следователей не хватит.
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