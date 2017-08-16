EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия, Киевские новости
  1153  6
Материалы по теме:
Все про:воровство (597) Киев (17882) Нацполиция (8401) преступность (1043)

 Оперативник полиции Киева получил ранение при задержании вора

нацполиция

В Киеве похититель мопеда во время задержания отверткой ранил оперативника полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Оперативник Святошинского управления полиции столицы обратил внимание на гражданина, который толкал мопед. Полицейский представился и попросил предоставить документы, удостоверяющие личность и право на пользование транспортным средством. Вместо этого мужчина начал убегать. Во время задержания злоумышленник ударил полицейского отверткой в ​​руку и скрылся.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Четверо местных жителей, отобравших при помощи гранаты служебный автомобиль у полицейских, задержаны на Одесчине. ФОТОрепортаж

Через несколько часов мужчину разыскали. Им оказался 23-летний местный житель. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Транспортное средство было похищено у местного жителя, который с соответствующим заявлением обратился в полицию.

Проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Смотрите: "На вас будут надеты наручники", - патрульная по горячим следам задержала грабителя в Ривном. ВИДЕО
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну знал же на что идет. А теперь шо, Хероя ему? Облезет, плесень!
 показать весь комментарий
Ответить
 
За те, що вдарив патрульного викруткою, всього 5 років? Ще років три можна було накинути.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Видать какой то алкашь, что с него взять, да и в тюряге кормить еще. А попался бы нормальный человек ударивший копа, то лет 12 накрутили бы ему, еще и терроризм и наркотики припаяли бы. Потому как знают что ему родственникчки каждую недельку будут передачку вкусненькую носить и деньжат подбрасывать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Жалко что только отверткой оперу руку вскрыл,нужно было этому оперу гранату в карман кинуть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
теперь менты почки отобьют и правильно сделают
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОперативник полиции Киева получил ранение при задержании вора
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти