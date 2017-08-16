 Оперативник полиции Киева получил ранение при задержании вора

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Оперативник Святошинского управления полиции столицы обратил внимание на гражданина, который толкал мопед. Полицейский представился и попросил предоставить документы, удостоверяющие личность и право на пользование транспортным средством. Вместо этого мужчина начал убегать. Во время задержания злоумышленник ударил полицейского отверткой в руку и скрылся.
Через несколько часов мужчину разыскали. Им оказался 23-летний местный житель. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Транспортное средство было похищено у местного жителя, который с соответствующим заявлением обратился в полицию.
Проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
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