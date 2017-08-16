 27 мирных жителей погибли на Донбассе с начала года, подорвавшись на минах, - ОБСЕ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление спецмиссии ОБСЕ в Facebook.
"Гражданские лица, проживающие в районах вдоль линии столкновения, сталкиваются с ограничениями свободы передвижения и подвергаются опасности. В этом году СММ ОБСЕ подтвердила 89 жертв среди гражданского населения - 27 лиц погибло, еще 62 получили ранения от мин и невзорвавшихся боеприпасов", - говорится в сообщении.
В ОБСЕ также отмечают, что доступ наблюдателей СММ ОБСЕ к с.Пикузы Донецкой области и г.Счастье Луганской области до сих пор ограничен "из-за того, что стороны не извлекают мины, которые сами же установили".
"Для сплошного разминирования понадобятся годы, однако очистить от мин и неразорвавшихся боеприпасов районы и маршруты, которыми гражданское население пользуется чаще всего, возможно уже сейчас", - подчеркивают в мониторинговой миссии.
В сообщении отмечается, что при наличии воли это реализовать возможно, и приводится пример, что патрулированию дороги Дебальцево-Светлодарск наблюдателями СММ предшествовали масштабные работы по разминированию, которые провели стороны конфликта.
"За изъятие мин отвечают именно стороны. Эта договоренность закреплена п.6 Минского меморандума и решением Трехсторонней контактной группы по противоминной деятельности от 3 марта 2016 года. Подписанты Минских договоренностей согласились с тем, что координацию и содействие проведению разминирования будет осуществлять Совместный центр из контроля и координации", - говорится в сообщении.
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Так вони і по нині не хочуть! Їм тільки пенсії та харчі давай.
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