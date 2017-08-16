 Все пляжи Николаева закрыли из-за выявления в воде возбудителя холеры, случаев заболевания пока нет, - ОГА

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112.ua", ситуацию с выявлением возбудителя холеры при анализе проб речной воды в городе Николаеве прокомментировал заместитель председателя Николаевской ОГА по социально-гуманитарным вопросам Виталий Киндратив.
"В связи с выявлением возбудителя холеры на сегодня закрыты все пляжи по городу Николаеву. Мы увеличили количество точек, где проводится мониторинг воды. Пока случаев заболеваемости нет", - сообщил он.
Сейчас принимаются срочные меры по ликвидации мест стихийной торговли продуктами питания, особенно рибопродуктами.
"Относительно стихийных рынков, комиссией по чрезвычайным ситуациям ОГА было рекомендовано городу, совместно с сотрудниками органов полиции, провести соответствующие рейды с решением этого вопроса. Точные сроки, за которые будет решен вопрос, назвать пока нельзя - мы мониторим воду, как только в воде этот вирус исчезнет, сразу всех проинформируем", - уточнил заместитель председателя по социально-гуманитарным вопросам.
Также он напомнил о мерах профилактики подобных заболеваний.
"Надо обратить внимание на личную гигиену - мыть руки перед едой. Также контролировать качество воды, которая используется для питья, мытья овощей, фруктов. Также надо быть внимательными к продуктам, которые не проходят термическую обработку, а также к качеству купленной рыбы, раков и тому подобное", - сказал замглавы ОГА.
По данным источников, в пробах воды выявлен тот же возбудитель, который вызвал в Украине эпидемию холеры в 1994-1995 году.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в Николаеве в речной воде обнаружили возбудитель холеры.
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Ее поймала одна б... от ковалера, " есть классная одесская песня. Не помню слов точно.
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