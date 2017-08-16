EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Общество
  853  12
Все про:инфекции (99) Николаев (1312)

 Все пляжи Николаева закрыли из-за выявления в воде возбудителя холеры, случаев заболевания пока нет, - ОГА

холера

Из-за выявления в воде возбудителя холеры (холерного вибриона) закрыты все пляжи в Николаеве.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112.ua", ситуацию с выявлением возбудителя холеры при анализе проб речной воды в городе Николаеве прокомментировал заместитель председателя Николаевской ОГА по социально-гуманитарным вопросам Виталий Киндратив.

"В связи с выявлением возбудителя холеры на сегодня закрыты все пляжи по городу Николаеву. Мы увеличили количество точек, где проводится мониторинг воды. Пока случаев заболеваемости нет", - сообщил он.

Сейчас принимаются срочные меры по ликвидации мест стихийной торговли продуктами питания, особенно рибопродуктами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года в Украине ботулизмом заболели 90 человек, - Минздрав

"Относительно стихийных рынков, комиссией по чрезвычайным ситуациям ОГА было рекомендовано городу, совместно с сотрудниками органов полиции, провести соответствующие рейды с решением этого вопроса. Точные сроки, за которые будет решен вопрос, назвать пока нельзя - мы мониторим воду, как только в воде этот вирус исчезнет, сразу всех проинформируем", - уточнил заместитель председателя по социально-гуманитарным вопросам.

Также он напомнил о мерах профилактики подобных заболеваний.

"Надо обратить внимание на личную гигиену - мыть руки перед едой. Также контролировать качество воды, которая используется для питья, мытья овощей, фруктов. Также надо быть внимательными к продуктам, которые не проходят термическую обработку, а также к качеству купленной рыбы, раков и тому подобное", - сказал замглавы ОГА.

По данным источников, в пробах воды выявлен тот же возбудитель, который вызвал в Украине эпидемию холеры в 1994-1995 году.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в Николаеве в речной воде обнаружили возбудитель холеры.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В Одессе тоже предупредили об опасности после смытия ливнем канализации в море но людей меньше купаться не стало.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
" на Дерибасовской .... Холера ,
Ее поймала одна б... от ковалера, " есть классная одесская песня. Не помню слов точно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Яким же повинно було бути джерело забруднення, якщо в такому об'ємі річкової води виявлено збудника... Тут або помилка при проведенні бакдослідженнь, або .. диверсія...😷😷😷
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
значит и на крысме такое должно быть. И нужно им в этом помочь. там экологическая обстановка значительно хуже чем на материке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кацапи понаіхали сцарь їм наказав напаскудить в Інгул.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоВсе пляжи Николаева закрыли из-за выявления в воде возбудителя холеры, случаев заболевания пока нет, - ОГА
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти