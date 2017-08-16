 ЧАЭС запустит в эксплуатацию в декабре завод по переработке жидких радиоактивных отходов, - госагентство по управлению зоной отчуждения

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения.
Комплексные активные испытания на объекте были проведены еще в 2014 году, однако ЧАЭС до сих пор не получила сертификат от Государственной строительно-архитектурной инспекции.
"Для получения такого сертификата необходимо выполнить дополнительные работы в связи с введением в Украине новых строительных норм, в частности, по реконструкции системы противопожарной защиты и молниезащиты, а также по внешнему утеплению здания", - говорится в сообщении.
Договор на выполнение необходимых работ заключен 7 августа, они будут проходить в два этапа (первый - до конца текущего года, второй - до мая 2018 года).
Проектная мощность завода по переработке жидких РАО - не менее 2,5 тыс. куб.м. необработанных отходов в год.
Сейчас жидкие РАО объемом свыше 20 тыс. куб.м. накоплены на промплощадке ЧАЭС, после переработки они должны быть упакованы и отправлены на долговременное хранение на комплексе "Вектор".
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