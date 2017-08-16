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Все про:радиация (220) ЧАЭС (355) Зона отчуждения (85) отходы (69)

 ЧАЭС запустит в эксплуатацию в декабре завод по переработке жидких радиоактивных отходов, - госагентство по управлению зоной отчуждения

чаэс

ГСП "Чернобыльская АЭС" планирует ввести в эксплуатацию завод по переработке жидких радиоактивных отходов (РАО) в декабре текущего года.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба Госагентства по управлению зоной отчуждения.

Комплексные активные испытания на объекте были проведены еще в 2014 году, однако ЧАЭС до сих пор не получила сертификат от Государственной строительно-архитектурной инспекции.

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"Для получения такого сертификата необходимо выполнить дополнительные работы в связи с введением в Украине новых строительных норм, в частности, по реконструкции системы противопожарной защиты и молниезащиты, а также по внешнему утеплению здания", - говорится в сообщении.

Договор на выполнение необходимых работ заключен 7 августа, они будут проходить в два этапа (первый - до конца текущего года, второй - до мая 2018 года).

Проектная мощность завода по переработке жидких РАО - не менее 2,5 тыс. куб.м. необработанных отходов в год.

Сейчас жидкие РАО объемом свыше 20 тыс. куб.м. накоплены на промплощадке ЧАЭС, после переработки они должны быть упакованы и отправлены на долговременное хранение на комплексе "Вектор".

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будут разливать отходы в бутылки с под боярышника и отправлять в рашку ? хороший стратегичекий ход )))))))))
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Підеш туди працювати на розливі? А вночі вулиці освітлюватимеш.
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Гарна новина і ще один крок до енергетичної незалежності України.
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а прикиньте в Чернобыльской зоне на заводах появятся морлоки...
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