 Средства на субсидии в бюджете есть, - Гройсман

Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман сказал журналистам во время рабочей поездки в Херсонскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В последних изменениях бюджета мы предусмотрели дополнительно 14 млрд 100 млн грн на субсидии. Средства есть, сейчас проводятся расчеты, чтобы каждому городу и области предоставить необходимую сумму денег. Здесь нет никаких проблем, решение парламента принято", - отметил Гройсман.
По его словам, власть работает над верификацией сумм и оплат.
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Вся субсидея идет в карман частным добытчикам газа, которым гройсман раздал скважины.
и еще в карман хозяевам облэнерго, которые гройсман уже допродал на прошлой неделе.
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А если бы были достойные зарплаты, то и субсидии не нужны были.
Но тогда ничего не уворуешь из бюджетa.
И чем больше субсидий, тем больше можно украсть.
А украсть, это то, ради чего эта воровская шобла так рвалась во власть.
Поэтому, при ней, зарплаты достойными - не будут, но зато субсидий - станет еще больше.
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Конечно есть, поднимет пенсию и зарплату в приказном порядке на пару копеек и количество претендентов на субсидию резко уменьшится пропорционально.
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НАС ЗНИЩУЮТЬ! НЕ ПОМIТИЛИ?https://www.facebook.com/serqey.tenitskiy/posts/352606998489853 …
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Прямо из бюджета деньги идут на счета собственников компаний "Киевэнерго", "Водоканал", "Газэнерджи" и т.д., причем идут не на какое-то определенное кол-во людей, которым положена субсидия, а какая-то сумма ВООБЩЕ (как ее определяют, никто не знает).
Самое интересное, что МЕХАНИЗМА ВОЗВРАТА В БЮДЖЕТ не выбранных сумм - НЕ СУЩЕСТВУЕТ. И огромные средства накапливаются у собственников
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