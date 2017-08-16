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 Политика Украины
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 Средства на субсидии в бюджете есть, - Гройсман

субсидия

В государственном бюджете дополнительно предусмотрено 14 млрд 100 млн грн для субсидий, поэтому средств на этот вид помощи хватит.

Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман сказал журналистам во время рабочей поездки в Херсонскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В последних изменениях бюджета мы предусмотрели дополнительно 14 млрд 100 млн грн на субсидии. Средства есть, сейчас проводятся расчеты, чтобы каждому городу и области предоставить необходимую сумму денег. Здесь нет никаких проблем, решение парламента принято", - отметил Гройсман.

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По его словам, власть работает над верификацией сумм и оплат.
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Ну так нажираемся в новогоднюю ночь на весь год. Кто еще подключится к Реве и команде идиотов?
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судячи по-всьому весь кабмін, АП і ВР - адже ніхто відкрито не засудив. А от осінню побачимо чи ВР зніме цього дибіла конченого
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СРЕДСТВА НА СУБСИДИИ ЕСТЬ НО МЫ ИХ ВАМ НЕ ДАДИМ , САМИМ НАДО , ВЫ И ТАК ДО ХЕРА ЖРЕТЕ , А У НАС ШУБОХРАНИЛИЩА ПУСТЫЕ И БЛЯДИ НА КАНАРЫ НЕ ЕЗЖЕНЫЕ
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ахмет сметану слизал а рабам кость бросил в виде субсидий
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без гаранта таке провернути не можна було навіть в принципі. Так що мілліардери домовились і поділили бюджет через ротердам +. Щей впарюють нам, ніби вони людям допомагають...
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Только почему-то хрен зна какие долги перед поставщиками получаются)
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А кто сомневается, что субсидею дадут??

Вся субсидея идет в карман частным добытчикам газа, которым гройсман раздал скважины.
и еще в карман хозяевам облэнерго, которые гройсман уже допродал на прошлой неделе.
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А откуда тогда миллиарды долга за комуналку взялись?
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На перерасчёт по повышению комуслуг вемени много не нужно, но зато субсидии перерасчитывают уже 4 месяца. Очередную цепляют народу лапшу. Как будут компенсировать, враньё?!
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Субсидии это афера века и войдёт в историю коррупции,как самый массовый и удачный развод лохов ушастых.
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Продублюйте свій текст в англійському варіанті. Зробіть таку ласку.
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"В последних изменениях бюджета мы предусмотрели дополнительно 14 млрд 100 млн грн на субсидии. Средства есть, сейчас проводятся расчеты, чтобы каждому городу и области предоставить необходимую сумму денег. Здесь нет никаких проблем, решение парламента принято", - отметил Гройсман.
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А если бы были достойные зарплаты, то и субсидии не нужны были.

Но тогда ничего не уворуешь из бюджетa.


И чем больше субсидий, тем больше можно украсть.


А украсть, это то, ради чего эта воровская шобла так рвалась во власть.


Поэтому, при ней, зарплаты достойными - не будут, но зато субсидий - станет еще больше.



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И вы хотите их передать через нас - народ, своим козлам-олигархам-монополистам, да еще и сами покушать? Так если мы - посредники - где наша доля?
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Яценюк и Гройсман подняли ренту на добычу украинского газа, именно с этих средств "платятся" субсидии, после поднятия цены на газ взлетели и тарифы жкх в 4 раза. Поднятие ренты на украинский газ дало и побочный эффект - украинский рынок покинула кампания Chevron, один из мировых лидеров в добыче сланцевого газа. Добыча сланцевого газа остановлена в Украине с 2015, хоть до этого уже начали бурение скважин в Харьковской обл. Вместо того чтобы сделать газ дешёвый и стать экспортёром снизить тарифы ЖКх, правительство пошло по пути субсидий и наращиванию бюрократов чтобы их оформлять.
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Средства на субсидии в бюджете есть, - Гройсман

Конечно есть, поднимет пенсию и зарплату в приказном порядке на пару копеек и количество претендентов на субсидию резко уменьшится пропорционально.
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цікаво гося з папом до опалювального сезону дотягнуть?!
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Понятное дело, субсидии выгодны это всей провластной шобле.

Прямо из бюджета деньги идут на счета собственников компаний "Киевэнерго", "Водоканал", "Газэнерджи" и т.д., причем идут не на какое-то определенное кол-во людей, которым положена субсидия, а какая-то сумма ВООБЩЕ (как ее определяют, никто не знает).
Самое интересное, что МЕХАНИЗМА ВОЗВРАТА В БЮДЖЕТ не выбранных сумм - НЕ СУЩЕСТВУЕТ. И огромные средства накапливаются у собственников
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Ну якщо "средста есть", то піднімайте пенсії! І якщо я при достойній пенсії не буду платити за комуналку, то штрафуйте мене, подавайте позов до суду і т.д...
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Мне свет обрезали без предупреждения (Киевоблэнерго) - пошел разбиратся - оказывается перерасчет и долг аж в 532грн (платежки небыло - 8 августа), извенились за халатность сотрудников, но свет подключили через три календарных дня,а долг мол оплатите когда платежка прийдет. Це жити по-новому - по щеколадно-ахметовскому.
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И кстати по-поводу суда - ахметовцы сапми мне предложили - мол если обидно,что три дня без света сидели - подавайте на нас в суду - с довольной ухмылочкой было сказано - и это не писюрва с абонотдела,а замначальника РЭС.
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Переведу на нормальный язык. Кеш братанам приготовили.
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А чего их нет с марта месяца нигде,барыга маланская? Офшоры еще не трещат?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСредства на субсидии в бюджете есть, - Гройсман
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