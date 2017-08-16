 Россия до сих пор не дала ответ по делу незаконно задержанного в Крыму "агента" Лимешко, - МИД

Россия до сих пор не дала ответ по делу задержанного в Крыму Геннадия Лимешко после того, как МИД Украины направил ноту в МИД России с требованием предоставить всю информацию относительно всех обстоятельств задержания. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Марьяна Беца в эфире телеканала "112 Украина".
"По состоянию на сейчас ответа нет. Очень часто РФ отвечает с большим опозданием или вообще не отвечает", - сказала она.
Кроме этого, по ее словам, Россия удерживает около 40 украинцев, незаконно задержанных в Крыму.
"Точной цифры нет ни у кого. Та цифра, которая у нас есть - это около 40 незаконно задержанных граждан Украины, но, я думаю, она не является точной", - отметила пресс-секретарь.
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СОЧИ-24 стало известно, что отдельным пунктом в постановление заседания было включено следующее решение: "Совместно с управлением культуры администрации города Сочи в целях недопущения несанкционированных танцев (лезгинка) на улицах города Сочи определить места в каждом районе города Сочи для организации и проведения кружков самодеятельности и организации досуга молодежи. Об отведенных местах в срок до 1 февраля 2011 года проинформировать правоохранительные органы (УВД, ФСБ, Центр по противодействию экстремизму)".
"В целях недопущения несанкционированных танцев (лезгинка) на улицах города Сочи рекомендовать (правоохранительным органам) оперативно реагировать и пресекать попытки нарушения гражданами общественного порядка и обеспечить надлежащий контроль за отведенными местами для организации досуга молодежи".
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"Диверсант Лемешко получил задание взорвать керченский мост толовой шашкой, а затем ножовкой отпилить полуостров от материка и отбуксировать его в указанное руководством СБУ место".
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