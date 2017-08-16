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 Россия до сих пор не дала ответ по делу незаконно задержанного в Крыму "агента" Лимешко, - МИД

мид

По словам пресс-секретаря МИД, Россия удерживает около 40 украинцев, незаконно задержанных в Крыму.

Россия до сих пор не дала ответ по делу задержанного в Крыму Геннадия Лимешко после того, как МИД Украины направил ноту в МИД России с требованием предоставить всю информацию относительно всех обстоятельств задержания. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Марьяна Беца в эфире телеканала "112 Украина".

"По состоянию на сейчас ответа нет. Очень часто РФ отвечает с большим опозданием или вообще не отвечает", - сказала она.

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Кроме этого, по ее словам, Россия удерживает около 40 украинцев, незаконно задержанных в Крыму.

"Точной цифры нет ни у кого. Та цифра, которая у нас есть - это около 40 незаконно задержанных граждан Украины, но, я думаю, она не является точной", - отметила пресс-секретарь.
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В конце января Сочи состоялось заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка при главе города Сочи с участием представителей местных органов власти и силовых структур, лидеров общественных и религиозных организаций.

СОЧИ-24 стало известно, что отдельным пунктом в постановление заседания было включено следующее решение: "Совместно с управлением культуры администрации города Сочи в целях недопущения несанкционированных танцев (лезгинка) на улицах города Сочи определить места в каждом районе города Сочи для организации и проведения кружков самодеятельности и организации досуга молодежи. Об отведенных местах в срок до 1 февраля 2011 года проинформировать правоохранительные органы (УВД, ФСБ, Центр по противодействию экстремизму)".

"В целях недопущения несанкционированных танцев (лезгинка) на улицах города Сочи рекомендовать (правоохранительным органам) оперативно реагировать и пресекать попытки нарушения гражданами общественного порядка и обеспечить надлежащий контроль за отведенными местами для организации досуга молодежи".
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Россия до сих пор не дала ответ по делу незаконно задержанного в Крыму "агента" Лимешко,____от же ж ! Хотят его себе оставить. Отдайте нашего шпиёна, палачи!!!!!!!!!!!!
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Наша власть должна каждый день предупреждать украинцев об опасности посещения РФ и оккупированных областей Украины.К сожалению, есть люди со слабоумием,с разными психическими отклонениями и они не задумываясь едут в логово агрессора и потом удивленно волают - помогите...Почему власть до сих пор не ввела визовый режим с агрессором и выпускает из страны на оккупированные территории и в РФ украинских граждан- я не знаю.По -моему это преступление. Сотни украинцев сидят в рос. тюрьмах ни за что.
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Не мое, но понравилось:
"Диверсант Лемешко получил задание взорвать керченский мост толовой шашкой, а затем ножовкой отпилить полуостров от материка и отбуксировать его в указанное руководством СБУ место".
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Чогось на думку йде питаннячко: а якого милого він попхався у той Крим?
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