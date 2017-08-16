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 Политика Украины
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 Около 25% жителей оккупированных территорий Донбасса нуждаются в продуктах питания, - ООН

обстрел марьинка

Около четверти жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей Украины испытывают дефицит продуктов питания.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, таковы предварительные оценки уровня продовольственной безопасности, проведенные Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов.

Согласно полученным данным, 800 тыс. жителей Донецкой и Луганской областей испытывают дефицит продуктов питания, при этом 170 тыс. из них остро нуждаются в продовольствии. Особо сложная ситуация наблюдается в Донецкой области.

Как сообщают в ООН, сложная ситуация и на подконтрольных территориях: за год доля людей, которые испытывают нехватку продуктов питания, увеличилась вдвое - с 7% до 15%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 600 тысяч граждан Украины в зоне конфликта на Донбассе не получают пенсий и соцвыплат, - ООН
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это все нахлебники из Евросоюза виноваты - негры на танках еду пожрали

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а ведь реально, подавленными рашей продуктами можно было накормить донбасит.
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вова пукин говорит, что в шахтах Дамбаса есть всё - пусть ищут лучше.
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И шо ж случилось? Кормилка поламалась? А как всю вселенную сколько лет кормили!
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Открою тайну в продуктах питания нуждаются все
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Особенно в полезных, а не в том шлаке, которым завалены полки магазинов. И кстати, не только у нас в стране, а даже в развитых.
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Пусть в Киев приезжают,мусорки забиты дынями а арбузами-Грымчак проверял.
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Я может быть, тоже нуждаюсь, и что из этого?
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Сссссуки.......жрать хотят. Нужно Реву послать, пусть расскажет.........
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Да весь кабмін можна їм безкоштовно передать в оренду чи пожиттєве користування
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В Украине на подконтрольной не меньше в этом нуждаются.
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Около 25% жителей оккупированных территорий Донбасса нуждаются в продуктах питания, - ООН
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ПУТИН - ПАМАГИ!!!



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а давайте подкармливать убийц, что бы они больше людей убили - как же можно, на голодный то желудок!!!...
я предлагаю, сбрасывать прямо с самолетов!...
и опыт нужно перенимать у тех, кто сотрудничает и помогает террористам....
как никто не помогает и не cотрудничает с террористами???!!!!....
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запускать еду при помощи томагавков - лучший вариант доставки. Но у нас их нет, придется Точкой-У или что там у нас имеется...
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"Особо сложная ситуация наблюдается в Донецкой области. "

Ренат Леонидович, не порядочек!
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кто ж в халявных продуктах не нуждается ? нужно было у кацапов из под тракторов гусей вытягивать ..
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дефіцит сірої речовини в них, а не продуктів стільки років годували всю Україну, а тут на тобі
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Что-то не слышно перестука шахтерских касок на площади перед обладминистрацией в данецке-луганске.

Что-то не видно митингов с плакатами Путен - введи колбасу.

А что видно, так енто то, что шахтерские тещи-жены каждый день в количестве 35 000 чел
едут через пропускные пункты на территорию укр хунты за укр колбасой и укр. пенсиями.
Там для них специально жебривский построил логистические центры с прадуктами и
лекарствами.

Но ничего, тука с прадуктами поможет.

Готовит новый закон про увеличение разрешенного веса продуктов с 75 до 150 кг на одного дон. человека через пропускной пункт.

А где вообще бабки на продукты??
Пошли на откорм апалченцов.
Им нужно поправляться - скоро на киев.
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А как же гумконвои из парашки??? Даже это кацапы не способны сделать нормально.
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Да как-то некамильфо жевать снаряды из гумконвоя
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Пенсионеры в Украине тоже хотят есть и им тоже не хватает. Там 20%, а у нас, думаю, значительно больше. Так что ООН , в первую очередь, нужно помогать не тем, кто на оккупированной территории.
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А что ж россия-мама о детках не заботится? А еще жирик кричит, что еще бы от нас кусок оторвали бы
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"Около 25% жителей оккупированных территорий Донбасса нуждаются в продуктах питания".

Похоже,российские гумконвои везут совсем не гречку.
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испытывают дефицит продуктов питания ...

А остальные - недостаток денег?
.
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А сколько % нуждается в неокупированной территории?
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То им просо танцевать не на чем. Они вот так привыкли.

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Что мы обсуждаем? Фейк ООНовских чинуш, не вылазивших никогда из-под кондиционера
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если б барыги три года как закрыли это бLяDство с шастанием туда-сюда и контробасом эти твари антрацитовые выздыхали б уже!
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та ну на ... гамноконвоев уж 70 прошло , а им все рююцкаго мира мало и мало , жрутс много палучаатся , углем пусть разнообразят..!
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ну вот пускай у освободителей попросят... Плененные украинские воины Донецк август 2014



В Донецке боевики террористической ДНР проводят "парад" украинских военнопленных. Заложников ведут по центральной улице города.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил фотокорреспондент Евгений Фельдман.
Украинских военнослужащих провели так называемым "коридором позора". Люди, которые собрались посмотреть на "парад", при проходе пленных принялись скандировать "Фашисты!" и "На колени!".
Следом за колонной три коммунальных автомобиля демонстративно помыли асфальт.

Около 25% жителей оккупированных территорий Донбасса нуждаются в продуктах питания, - ООН - Цензор.НЕТ 2892

Около 25% жителей оккупированных территорий Донбасса нуждаются в продуктах питания, - ООН - Цензор.НЕТ 3727
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Гарне фото і комент. Якщо якась срань на цензорі почне шкодувати лугандонців, то Ви відразу покажіть їм фото і комент.
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Анижнидумаличтотакбудит.
І пожаліти б треба: живі ж люди, але "жалілка" щось не вмикається.
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Та шо вы гаварите?! Такого не может быть! Донбасс кормит всю Украину! Европу! А Ринат Леонидович тоннами ежедневно везет продукты( пателевизорупаказывают!!!). Фейк!
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Вивсєврєтє. лугандонкормітусєх. наснаквленінепоставіть. расєярасєя....
нема чего їсти хай поверещать путлєрпамагі чи заблокують щось як вони вміють!!!
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Що, "кормильцам" вже і кусять хоцецся? А чєлобітную Хуйло подати їм слабо..😕😕😕
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Заявил Рева, получивший зп около 100000 грн в августе!
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Якби припинили операції з руБлями в прилеглих до окупованих територій областях - було б саме те. Або за валюту або за гривні розрахунки за харч. І як вони всю Україну раніше годували?
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Понимаю,что там есть нормальнын люди,которые вынуждены были там остаться.Но,прости Господи,не могу их простить,не могу им сочувствовать и ,если быть откровенной,даже рада.
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Проблемы оккупантов украинцев не турбують! Почему только у 25% проблемы?
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Спасибо тем ребятам,которые из сети достают и выкладывают фото и сюжеты про лугандон.Надо постоянно напоминать украинцам,как все было.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОколо 25% жителей оккупированных территорий Донбасса нуждаются в продуктах питания, - ООН
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