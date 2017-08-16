 Около 25% жителей оккупированных территорий Донбасса нуждаются в продуктах питания, - ООН

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, таковы предварительные оценки уровня продовольственной безопасности, проведенные Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов.
Согласно полученным данным, 800 тыс. жителей Донецкой и Луганской областей испытывают дефицит продуктов питания, при этом 170 тыс. из них остро нуждаются в продовольствии. Особо сложная ситуация наблюдается в Донецкой области.
Как сообщают в ООН, сложная ситуация и на подконтрольных территориях: за год доля людей, которые испытывают нехватку продуктов питания, увеличилась вдвое - с 7% до 15%.
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ПУТИН - ПАМАГИ!!!
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я предлагаю, сбрасывать прямо с самолетов!...
и опыт нужно перенимать у тех, кто сотрудничает и помогает террористам....
как никто не помогает и не cотрудничает с террористами???!!!!....
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Ренат Леонидович, не порядочек!
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Что-то не видно митингов с плакатами Путен - введи колбасу.
А что видно, так енто то, что шахтерские тещи-жены каждый день в количестве 35 000 чел
едут через пропускные пункты на территорию укр хунты за укр колбасой и укр. пенсиями.
Там для них специально жебривский построил логистические центры с прадуктами и
лекарствами.
Но ничего, тука с прадуктами поможет.
Готовит новый закон про увеличение разрешенного веса продуктов с 75 до 150 кг на одного дон. человека через пропускной пункт.
А где вообще бабки на продукты??
Пошли на откорм апалченцов.
Им нужно поправляться - скоро на киев.
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Похоже,российские гумконвои везут совсем не гречку.
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А остальные - недостаток денег?
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В Донецке боевики террористической ДНР проводят "парад" украинских военнопленных. Заложников ведут по центральной улице города.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил фотокорреспондент Евгений Фельдман.
Украинских военнослужащих провели так называемым "коридором позора". Люди, которые собрались посмотреть на "парад", при проходе пленных принялись скандировать "Фашисты!" и "На колени!".
Следом за колонной три коммунальных автомобиля демонстративно помыли асфальт.
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І пожаліти б треба: живі ж люди, але "жалілка" щось не вмикається.
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Украину!Европу! А Ринат Леонидович тоннами ежедневно везет продукты( пателевизорупаказывают!!!). Фейк!
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нема чего їсти хай поверещать путлєрпамагі чи заблокують щось як вони вміють!!!
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