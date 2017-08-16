 Поданные депутатами поправки могут просто уничтожить правительственный проект пенсионной реформы, - Гройсман

Об этом он заявил на брифинге во время рабочей поездки в Херсонскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Есть много поправок к этому закону (проекту закона о пенсионной реформе. - Ред.), которые уже предоставили депутаты, и эти поправки могут нивелировать, просто уничтожить этот закон. Поэтому наша задача - спасти этот закон от такой, я бы сказал, разрушающего модификации и получить поддержку украинских парламентариев - а как вы знаете, в первом чтении его поддержали 282 депутата - и выйти на финал и принятие в сентябре", - отметил Гройсман.
Он напомнил, что в проекте пенсионной реформы предлагается с октября повысить пенсии для почти 9 млн из 12 млн украинских пенсионеров. При этом 5,62 млн пенсионеров получат осовременивание пенсий, а еще 4 млн - индексацию.
"Сейчас ответственность лежит на парламенте, на каждом конкретном депутате, который будет голосовать за этот закон", - подчеркнул глава правительства.
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АААхххх! быстро переобулись Интерфакс-Украина @interfaxua
"Укрзализныця" скорректировала финплан-2017 с сокращением чистой прибыли с 1,2 млрд грн до 60 млн грн http://ift.tt/2v0eMdJ
#ukraine
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Даже не знаю, плохо это или хорошо?
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О чём ты спрашиваешь...
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Это революция гидности !!!!! Слава реформам и слава Украине !!!!!
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