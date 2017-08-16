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 Политика Украины
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Все про:ВР (22899) пенсионная реформа (962) Гройсман (3283)

 Поданные депутатами поправки могут просто уничтожить правительственный проект пенсионной реформы, - Гройсман

гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал парламентариев в сентябре окончательно принять законопроект по пенсионной реформе, но заявил, что поданные поправки народных депутатов могут полностью нивелировать правительственный вариант.

Об этом он заявил на брифинге во время рабочей поездки в Херсонскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Есть много поправок к этому закону (проекту закона о пенсионной реформе. - Ред.), которые уже предоставили депутаты, и эти поправки могут нивелировать, просто уничтожить этот закон. Поэтому наша задача - спасти этот закон от такой, я бы сказал, разрушающего модификации и получить поддержку украинских парламентариев - а как вы знаете, в первом чтении его поддержали 282 депутата - и выйти на финал и принятие в сентябре", - отметил Гройсман.

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Он напомнил, что в проекте пенсионной реформы предлагается с октября повысить пенсии для почти 9 млн из 12 млн украинских пенсионеров. При этом 5,62 млн пенсионеров получат осовременивание пенсий, а еще 4 млн - индексацию.

"Сейчас ответственность лежит на парламенте, на каждом конкретном депутате, который будет голосовать за этот закон", - подчеркнул глава правительства.

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на то и расчет...им выборы осенью нужны,а не пенсии
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Индексация пенсий и отмена 15% налога для работающих пенсионеров регулируются постановлением Кабмина, Гросе просто нужно выполнить свою работу. Так что не спекулируй. К пенсионной реформе это никакого отношения не имеет. Просто решили продать пенсионную реформу под этим соусом народу.
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ты вова с яйценюхой уже нарешали с вротердамами, стенами и прочей хренью, что люди без трусов остались. Иди уж в отставку, так будет лучше для всех
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Министр Гнойсмана пан РЭВА ясно сказал украинцам и пенсионерам - много едите, в ЕС меньше едят и живут богаче,а вы едите много,поэтому бедные. Думаю что они в пенсионной реформе отобразят это и потребуют у народа меньше есть и преимущественно употреблять капусту, как говаривал Азаров. И еще Рэва скажет -хватит ныть,берите лопату и копайте.
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Так какие проблемы, Вова? У вас кАЛОлиция в зРаде -- принимайте без поправок.......или ее, этой самой коалиции, нету?
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Какая рехформа ,то геноцид и утилизация стариков а никакая не рехформа.
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как раз к старикам эта реформа никакого отношения не имеет, она больно бьет по будущим пенсионерам, особенно тем, кому по 45-55 лет
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Ukr_Che‏ @Ukr_Che

АААхххх! быстро переобулись Интерфакс-Украина‏ @interfaxua

"Укрзализныця" скорректировала финплан-2017 с сокращением чистой прибыли с 1,2 млрд грн до 60 млн грн http://ift.tt/2v0eMdJ #ukraine
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" ... повысить пенсии для почти 9 млн из 12 млн украинских пенсионеров ..." И как у них потом получается, что 99% пенсионеров оказываются в числе тех 3-х млн неудачников. Гройсман в математике не силён , значение цифр мало понимает, опять на...бёт. Пенсионная реформа может быть принята только после всенародного досконального обсуждения, а возможно и референдума. Так как она касается всех на долгие годы вперёд.
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Ни "что" , а "кто". С кем обсуждать? С Гройсманом? Может с Ревой? В правительстве тупой и ещё тупее ... Эти люди в принципе ничего конструктивного предложить не могут. Все их новации нацелены на одно - красиво сказать и обмануть. Ни одной положительной реформы не сделано и даже не начато.
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Обсуждайте с теми, с кем считаете нужным, если в правительстве тупые. Пусть докажут, что законопроект плохой.
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уничтожить правительственный проект

Даже не знаю, плохо это или хорошо?
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его нужно завалить-иначе будут наказаны люди, работавшие в 90-е, сейчас мин стаж 15 лет, а станет 35 Янукович женщинам добавил 5 лет, этот закон добавит минимум 3 года-реально 1963 год пойдет на пенсию в 63 года,
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"Гройсман" и "хорошо"
О чём ты спрашиваешь...
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Было бы не плохо если бы эти поправки и ворюг-реформаторов помогли пересажать туда где они смогли по настоящему начать свою трудовую деятельность с лопатой - КОЗЛЫ
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Вова , а ты хочешь , чтобы без обсуждений и поправок ??? Как в сталинские времена ??
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При януковиче я получал пенсию 200 долларов , сейчас - 60 долларов , после реформы возможно будет 100 долларов , т.е. в 2 раза меньше , чем при януковиче !!!
Это революция гидности !!!!! Слава реформам и слава Украине !!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоданные депутатами поправки могут просто уничтожить правительственный проект пенсионной реформы, - Гройсман
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