 "Фейк должен быть правдоподобным, а не набором фраз", - СБУ опровергает задержание диверсантов в оккупированном Донецке

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Тыжню сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"Эта информация является фейком. Первый раз это звучит как трагедия, второй раз это звучит как фарс. Вчера были в Крыму сотрудники СБУ, сегодня в Донецке. При этом, что самое интересно, они сообщают о задержании сотрудников СБУ, а затем в тексте оказывается , что это полк специальных сил операций Министерства обороны Украины, а дальше пишут что за диверсию им обещали вступление в Службу безопасности. Они хотя бы более тщательно подходили к подготовке материалов. Фейк должен быть правдоподобным, а не набором фраз, которые между собой даже не корреспондируются ", - уведомить а Гитлянская.
16 августа сайт "министерства государственной безопасности" "ДНР" сообщил о задержании сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые якобы хотели взорвать телебашню в городе Донецк.
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Теперь уже в Донецке?
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это как с ракетами , "проданными" Украиной в КНДР - все понимают что это фейк и заинтересована в этом только пидоРашка, но дело сделано, Украина перенаправила силы на оправдания... отвлечение внимания...
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За боярку местная кацапня сама и подложит и бабахнет.......
Главное сказать, что это против Омерика теракт!
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Американцы поставляли Киеву оружие из компьютерной игры.
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А вы часом не из них будете? Больно рьяно защищаете
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