EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  3882  36
Материалы по теме:
Все про:Донецк (7456) задержание (6099)

 "Фейк должен быть правдоподобным, а не набором фраз", - СБУ опровергает задержание диверсантов в оккупированном Донецке

сбу гитлянская

В Службе безопасности Украины назвали фейком информацию о задержании сотрудников СБУ, которые якобы хотели взорвать телебашню в городе Донецк.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Тыжню сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Эта информация является фейком. Первый раз это звучит как трагедия, второй раз это звучит как фарс. Вчера были в Крыму сотрудники СБУ, сегодня в Донецке. При этом, что самое интересно, они сообщают о задержании сотрудников СБУ, а затем в тексте оказывается , что это полк специальных сил операций Министерства обороны Украины, а дальше пишут что за диверсию им обещали вступление в Службу безопасности. Они хотя бы более тщательно подходили к подготовке материалов. Фейк должен быть правдоподобным, а не набором фраз, которые между собой даже не корреспондируются ", - уведомить а Гитлянская.

16 августа сайт "министерства государственной безопасности" "ДНР" сообщил о задержании сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), которые якобы хотели взорвать телебашню в городе Донецк.

Смотрите также: "Прибыл по заданию СБУ для подрыва телевышки", - террористы в Донецке тоже захватили "украинского шпиона". ВИДЕО
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Як тут не деградувати, коли у шкіряній куртці в таку спеку "на завдання" ходити.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
ну не ваш, так не ваш). Значит просто расстреляют)
 показать весь комментарий
Ответить
 
А,потом голову отрежут,они же не каратели бандеровские, а провославные христиане,московского патриархата.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
так он же не ваш) Какая тебе разница что с ним будет?)
 показать весь комментарий
Ответить
 
и я думаю фейк, нафиг нам Донецк с телебашней, нам бы источник зомбирования и всех бед снести - Останкино, и кремль покоцать чтобы валячия и соседей поубавилось....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
)))можно перефразировать : "Зрада должна быть правдоподобной, а не набором фраз"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На очереди Луганск,завтра плотницкий подхватит эстафету.У них будут взрывать памятник освободителям лугандонии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну своего то они добиваются - отвлечения внимания...
это как с ракетами , "проданными" Украиной в КНДР - все понимают что это фейк и заинтересована в этом только пидоРашка, но дело сделано, Украина перенаправила силы на оправдания... отвлечение внимания...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
а у сбу прям правдоподобные фейки
 показать весь комментарий
Ответить
 
А кожанка для того чтоб затеряться в толпе когда +30))))))

"Фейк должен быть правдоподобным, а не набором фраз", - СБУ опровергает задержание диверсантов в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 7735
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а буденовка, а парашют где? ну, штирлиц, ну ты даешь!!!))) они же так не поймут, что выдало в тебе разведчика!!!)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У СБУ просто нет диверсантов..ни в Донецке, ни в Крыму..ни в остальных кацапских жопах..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Fobos - СБУ ладно, они туда и не должны по службе лезть..., а вот почему ССО или диверсионные группы ГРУ в маскве не работают.., вот вопрос... Торговых партнеров трогать не велят, да?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вероятно есть подковёрные договорённости..Для меня долго оставалось загадкой, почему во время войны никто не охраняет киевские мосты..Теперь понимаю..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зачем переться в Донецк, когда можно спокойно поехать, например, в Москву или Ростов, и там что-то бахнуть!?
За боярку местная кацапня сама и подложит и бабахнет.......
Главное сказать, что это против Омерика теракт!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Им реально сценарии к этим фэйкам пишут люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями...инвалиды в общем...по жизни.До сих пор вспоминаю как нашли в аэропорту якобы американский стингер,в деревянном ящике сбитым из досок а внутри на опилках и стружках лежала водопроводная труба с сварочным швом Всё это дело показывали под тревожную музыку А на самом стингере,сварщик дядя Вася,бонусом надпись с ошибками намалевал :D
Американцы поставляли Киеву оружие из компьютерной игры.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И чего эта наумняченная девица трындит и трындит. Пошла бы и действительно чего-нибудь взорвала или сожгла у сепаров. Все-таки работница СБУ. А то зарплату ей подавай, а польза от нее какая? Да, в паршивой школе она училась, ничего ей про Зою Космодемьянскую не рассказывали...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Плюсанув тобі за пост, але Зоя Космодем"янська ніхєра не героїня - палила своїх людей в хатах і сараях, лиш би німцям нічого не дісталось... Да і фізіологічні проблеми в неї були
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не-не, точно не наш! У нашего должна быть ножовка-"ижевка" (трофейная), ну и украинский паспорт!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То неправильные диверсанты, у них не было синих шлёпок и оранжевой разведполатки
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для СБУ теперь должно стать делом чести, взорвать нахер ту вышку, а дырявое мгб в клетчатых сумках доставить в Киев! Что- бы русня была в курсе, на кого хвост подняли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пока не изобретут машину времени - ничего достоверно не узнаем, может и так, а может и нет. А девица пусть работает, а не языком мелет
 показать весь комментарий
Ответить
 
так может вам тоже свой вклад в победу сделать,ну или набить морду сепару хотя бы...А то придолбались к женщине пресс-секретарю
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А где его ножовка??? Опоры пилить надо....А вышку просто точкой У с полрайонои снести легко....Но низзя.. тамженашилюди..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я в СБУ не работаю, а они за это деньги получают. Да и кому она нужна, эта жэнщина-пресс типа секретарь. Вам? Ну и платите ей из своего кармана. Я в ее дебильных комментариях не нуждаюсь. Лучше б мужику-офицеру или рядовому какому чего перекинули. А то секретуток за наш счет содержат.
А вы часом не из них будете? Больно рьяно защищаете
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Фейк должен быть правдоподобным, а не набором фраз", - СБУ опровергает задержание диверсантов в оккупированном Донецке
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти