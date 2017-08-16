 "Фейк должен быть правдоподобным, а не набором фраз", - СБУ опровергает задержание диверсантов в оккупированном Донецке





"Эта информация является фейком. Первый раз это звучит как трагедия, второй раз это звучит как фарс. Вчера были в Крыму сотрудники СБУ, сегодня в Донецке. При этом, что самое интересно, они сообщают о задержании сотрудников СБУ, а затем в тексте оказывается , что это полк специальных сил операций Министерства обороны Украины, а дальше пишут что за диверсию им обещали вступление в Службу безопасности. Они хотя бы более тщательно подходили к подготовке материалов. Фейк должен быть правдоподобным, а не набором фраз, которые между собой даже не корреспондируются ", - уведомить а Гитлянская.



