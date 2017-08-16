 Децентрализация дает возможность местным громадам инвестировать в нормальные дороги, средства есть, - Гройсман

Об этом заявил в среду журналистам Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время рабочей поездки в Херсонскую область после ознакомления с ходом проведения работ по текущему ремонту участка дороги Р-57 Олешки - Голая Пристань - Скадовск, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Очень важно объединять усилия (по ремонту дорог. - Ред.) и местных бюджетов", - сказал Гройсман.
Как он отметил, "в рамках децентрализации у них (местных громад, - ред.) есть средства для того, чтобы инвестировать в нормальные дороги".
Как сообщил журналистам начальник службы автомобильных дорог в Херсонской области Николай Савченко, из местных бюджетов на ремонт дорог Херсонщины в течение 2016-17 годов не было привлечено никаких средств. А из государственного бюджета в 2016 году было получено на ремонт дорог региона 36 млн грн, в 2017 - 39 млн грн.
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Многие годы в школы, в больницы, в жкх ни копейки не вкладывалось, кроме самих родителей, больных, жителей. А тут вот дороги делайте, у вас все бабло!!! Ты Вова подумай - нахрен мне твоя дорога, если больницы школы водопровода нет. С чего начинать??
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ГРОЙЦМАН!!! У ТЕБЯ ПОДАВЛЮЩЕЕ КОЛЛИЧЕСТВО ПЕНСИОНЕРОВ ПОЛУЧАЮТ ПЕНСИИ В 2 РАЗА МЕНЬШЕ!!!, ЧЕМ МИНИМАЛЬНЫЙ ПРОЖИТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ В УКРАИНЕ!!!
А ДЛЯ ТЕБЯ ГЛАВНОЕ - РАСПИЛ.
ОЦЕНКУ СВОЕГО ПРАВЛЕНИЯ УВИДИШЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫБОРОВ.
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Тай під Олешками і в них самих - пральна дошка.
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