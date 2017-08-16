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 Политика Украины
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Все про:дороги (1773) местное самоуправление (136) Гройсман (3283) местные бюджеты (5)

 Децентрализация дает возможность местным громадам инвестировать в нормальные дороги, средства есть, - Гройсман

дороги

Местные громады с их бюджетами должны приобщиться к ремонту дорог в Украине.

Об этом заявил в среду журналистам Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время рабочей поездки в Херсонскую область после ознакомления с ходом проведения работ по текущему ремонту участка дороги Р-57 Олешки - Голая Пристань - Скадовск, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Очень важно объединять усилия (по ремонту дорог. - Ред.) и местных бюджетов", - сказал Гройсман.

Как он отметил, "в рамках децентрализации у них (местных громад, - ред.) есть средства для того, чтобы инвестировать в нормальные дороги".

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Как сообщил журналистам начальник службы автомобильных дорог в Херсонской области Николай Савченко, из местных бюджетов на ремонт дорог Херсонщины в течение 2016-17 годов не было привлечено никаких средств. А из государственного бюджета в 2016 году было получено на ремонт дорог региона 36 млн грн, в 2017 - 39 млн грн.
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Чем меньше мы корову кормим, тем больше она дает молока!!
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Ну что ты серешь Вова?
Многие годы в школы, в больницы, в жкх ни копейки не вкладывалось, кроме самих родителей, больных, жителей. А тут вот дороги делайте, у вас все бабло!!! Ты Вова подумай - нахрен мне твоя дорога, если больницы школы водопровода нет. С чего начинать??
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А может с твоей дачи надо начинать? Вот это ты бы понял!
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у сельских жителей нет дач. есть фазенды - разницу объяснить???
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Децентрализация дает возможность местным громадам инвестировать в нормальные дороги, средства есть, - Гройсман
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ГРОЙЦМАН!!! У ТЕБЯ ПОДАВЛЮЩЕЕ КОЛЛИЧЕСТВО ПЕНСИОНЕРОВ ПОЛУЧАЮТ ПЕНСИИ В 2 РАЗА МЕНЬШЕ!!!, ЧЕМ МИНИМАЛЬНЫЙ ПРОЖИТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ В УКРАИНЕ!!!

А ДЛЯ ТЕБЯ ГЛАВНОЕ - РАСПИЛ.

ОЦЕНКУ СВОЕГО ПРАВЛЕНИЯ УВИДИШЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫБОРОВ.







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Если средства местных бюджетов должны идти на дороги, то куда идут деньги от налога на автотранспорт и акцизы на бензин?
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Местные власти, особенно в юго-восточной Украины, все дополнительные деньги положили на депозит и фактически ничего не делают, кроме демагогии. Наверно ждут "российских воинов освободителей"! Вот такая она "децентрализация"!
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Будьте так добры, уточните: где можно взять эту возможность, которую типа дают
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Не на Цензоре, а сделав депутатский запрос, побывав на сесиях местных советов, поинтереросовавшись как распределен бюджет вашего района.
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Так, чтобы всем было понятно уточнить может только педалик. Например так: "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".
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Вова, ти здається сьогодні в Олешки винен прибути?! Так ось, якщо ти з летовища поїдеш автівкою, то не через Херсон - по об'їздній. А от там, за Бериславським шосе подивись на якість ремонту. То доречі, та об'їздна в самий раз 27 км.
Тай під Олешками і в них самих - пральна дошка.
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Так, чтобы всем было понятно уточнить может только педалик. Например так: "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".
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Місцева влада тим часом поклала гроші на депозит у потрібних банках, потім перед виборами хтось візьме і не поверне кредит, а банк з грошима місцевих громад лусьне.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДецентрализация дает возможность местным громадам инвестировать в нормальные дороги, средства есть, - Гройсман
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