Киев занял 131 место из 140 в рейтинге комфортных для проживания городов журнала The Economist.

Седьмой год подряд первое место в рейтинге самых комфортных для жизни городов занимает Мельбурн, второй по величине город в Австралии. Он получили 97,5 балла из 100 возможных. Второе место занимает столица Австрии - Вена (97,4 балла), а на третьем месте Ванкувер (Канада) - 97,3 балла. Также в десятку лучших попали Торонто (Канада), Калгари (Канада), Аделаида (Австралия), Перт (Австралия), Окленд (Новая Зеландия), Хельсинки (Финляндия) и Гамбург (Германия).
Киев занимает 131 строчку в рейтинге из 140 возможных.
Исследователи из журнала The Economist написали в отчете, что столица Украины Киев из-за экономической нестабильности и продолжающихся военных действий в Донбасском регионе не может быть комфортной для жизни.
Последние позиции в рейтинге Киев делит с Дамаском (Сирия), Лагосом (Нигерия), Триполи (Ливия), Даккой (Бангладеш), Порт-Морсби (Новая Гвинея), Алжиром (Алжир), Карачи (Пакистан), Хараре (Зимбабве) и Дуала (Камерун). Все эти города показывают низкие показатели стабильности, что очень важно для комфортной жизни, как отмечают авторы исследования.
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Не ту страну назвали Гандурасом!
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так это Киев одного с ними уровня.
что уже говорить про остальные города и городишки.
мощные рехвормы от шоколадных, досягнення и перемогы, мать его.
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Видимо, на глазок определили...
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Похуже вариантов нет?
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эфффективная быдлоылита эту процедуру на
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З іншим більш-менш згідний.
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Рестораны, бары, кафе
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Про 40 хв на касах ТРЦ,яких вже на кожних 10 покупців у Києві натицяно! теж брехня!!...такі черги можуть бути тільки на свята,,коли люди таці покупки горами вергають..до слова про бідного українця(дулю Реві під носа)
До речі, буває таке дивопокупець стоїть на касу у вихідний серед такого каравану навантажених таць з одним пивом та багЄтом ..сумне,аж хочеться йому "пільсинку" подарувать...Брехня ,бо є спеціальні ксси,де людина оплачує тільки до 5 товарів..й черги там 2-3 покупці..
Краще скажи,що ж це за район в Києві ,де тобі так незатишно...?)
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Вартість:4.00 UAHВідстань:12.93 кмІнтервал руху:6-10 хв.Робочі дні:Пн Вт Ср Чт Пт Сб НдЧас роботи:05:55 - 23:03Перевізник:KП "Київпастранс"Останнє оновлення:16-08-2017https://www.eway.in.ua/ua/cities/kyiv/routes/233
ось тобі карта руху онлайн,слідкуй собі...тільки це не маршрутка 21,а АВТОБУС на Троєщину)
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Построит пэнисохрущебы.
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Сейчас даже в Китае минимальная зарплата в том же сельском хозяйстве 980$,хотя еще год назад в сельском хозяйстве к Китае зарплата была 400-500$.Хотя в Китае есть зарплаты где платят по 3000-3500$.
Вот ссылка посмотрите на зарплаты в Китае
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=961795.0
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Иной раз на Житомирщине села,если таковые остались,своими строениями напоминают Африку!
И это на плодороднейшем черноземе!
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А скорость построения метро в сотни раз быстрее украинского.
Если брать Гонконг - так это как на разных планетах живём. Киев - очень отсталый город по сравнению с Гонконгом. Это я тебе как киевлянин говорю).
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Москва - 80-е
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Не, ну чуваки ,если чиста па талерантности , ну тады ды да!, А если па чиснаку, то ну иво накуй, этот рехтинг! Всваи хатити как в Мельбурне? - та ну иго найух"! Дайошь свабоду мысли, ёпта!
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для ольгинских троллей...
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Нет конечно Киев не подарочек. Да это город автомобилистов, где пешеходы второй сорт а велосипедистов вообще не существует. Парковки быдла на тротуарах тут в порядке вещей. Да, массово строят стекляшки в исторических районах. Да рубят деревья, загаживают водоемы.
Да, Киев где-то в хвосте европейских городов. Но именно что европейских а не африканских. Потому что в Африке город это более-менее благоустроенный центр, а вокруг трущобы из глины и картонных коробок. В Киеве трущоб нет, есть уродливая совковая застройка, но с африканскими трущобами это и рядом не стояло.
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гораздо привлекательней Москвабада и Пидербурга...
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увидела в Пидербурге лучшего чем в Киеве?
Построенные итальянцами и французами три улицы
вокруг зимнего дворца? В киеве вокруг Крещатика такие тоже есть...
А вот как насчет остального? Покрытие дорог - в разы хуже...
все перекрестки в одном уровне - из за чего пробки такие,
что киевлянам и не снились... медицины совсем нет...
продукты и еда сплошная соя с пальмовым маслом
плюс канцерогеннные вкусовые добавки...
Связь говно мобилы по паспорту...
отъехал пару км.от города плати за роуминг...
Вышел без паспорта на улицу - в обезьянник потом штраф...
Ну а если пасть открыл не по теме на форуме, или лайкнул не того
как ты вот здесь на цензоре - тогда минимум два года лагерей...
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. Ти як та навозна муха що жере гівно і каже, що це делікатес!
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ДэГолль говорил, после того,как побывал в Киеве-"Я видел парки в городах,но не город в парке".
За последние лет двадцать,Киев полностью утратил свою самобытность.
Уничтожен центр города,и продолжает уничтожаться.Уничтожается экология.Уничтожается культура.
Воинствующие жлобоправители Киева в погоне за прибылью,сделали то что не смогла сделать ни одна война.
Даже Чернобыль не принес Киеву такого урона,как воинствующее быдло.
Киев по словам классика,выдержит и красных,и белых и цветных,и город будет жить!
Но заблуждался классик,не выдержал город барыг,они хуже варваров!
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Так самые дешевые для проживания и есть самые поганые для жизни.
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Дешевый в чем?
Жилье дорогое,авто дорого,шмотки дорого,харчи дорого.
Услуги,да дешевка!
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