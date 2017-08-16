Киев занял 131 место из 140 в рейтинге комфортных для проживания городов журнала The Economist.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина оказалась в конце мирового рейтинга скорости мобильного Интернета

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини Седьмой год подряд первое место в рейтинге самых комфортных для жизни городов занимает Мельбурн, второй по величине город в Австралии. Он получили 97,5 балла из 100 возможных. Второе место занимает столица Австрии - Вена (97,4 балла), а на третьем месте Ванкувер (Канада) - 97,3 балла. Также в десятку лучших попали Торонто (Канада), Калгари (Канада), Аделаида (Австралия), Перт (Австралия), Окленд (Новая Зеландия), Хельсинки (Финляндия) и Гамбург (Германия).Киев занимает 131 строчку в рейтинге из 140 возможных.

Исследователи из журнала The Economist написали в отчете, что столица Украины Киев из-за экономической нестабильности и продолжающихся военных действий в Донбасском регионе не может быть комфортной для жизни.

Последние позиции в рейтинге Киев делит с Дамаском (Сирия), Лагосом (Нигерия), Триполи (Ливия), Даккой (Бангладеш), Порт-Морсби (Новая Гвинея), Алжиром (Алжир), Карачи (Пакистан), Хараре (Зимбабве) и Дуала (Камерун). Все эти города показывают низкие показатели стабильности, что очень важно для комфортной жизни, как отмечают авторы исследования.



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