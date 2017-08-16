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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (17882) рейтинг (1098) уровень жизни (19)

 Киев занял 131 место из 140 в рейтинге комфортных для проживания городов журнала The Economist

киев знак

Журнал The Economist опубликовал свой ежегодный рейтинг самых комфортных для жизни городов мира. Лидирующую позицию занял Мельбурн, а Киев занял место в последней десятке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Седьмой год подряд первое место в рейтинге самых комфортных для жизни городов занимает Мельбурн, второй по величине город в Австралии. Он получили 97,5 балла из 100 возможных. Второе место занимает столица Австрии - Вена (97,4 балла), а на третьем месте Ванкувер (Канада) - 97,3 балла. Также в десятку лучших попали Торонто (Канада), Калгари (Канада), Аделаида (Австралия), Перт (Австралия), Окленд (Новая Зеландия), Хельсинки (Финляндия) и Гамбург (Германия).

Киев занимает 131 строчку в рейтинге из 140 возможных.

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Исследователи из журнала The Economist написали в отчете, что столица Украины Киев из-за экономической нестабильности и продолжающихся военных действий в Донбасском регионе не может быть комфортной для жизни.

Последние позиции в рейтинге Киев делит с Дамаском (Сирия), Лагосом (Нигерия), Триполи (Ливия), Даккой (Бангладеш), Порт-Морсби (Новая Гвинея), Алжиром (Алжир), Карачи (Пакистан), Хараре (Зимбабве) и Дуала (Камерун). Все эти города показывают низкие показатели стабильности, что очень важно для комфортной жизни, как отмечают авторы исследования.

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через дибільно-хаотичну забудову скоро всі міста України стануть некомфортними для проживання.
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Кроме застройки есть еще качество питьевой воды, транспорт и много другого. В Вене водичка с Альп стекает, В Мельбурне в ОТ распыляют аромамасла, а у нас...
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Нигерия, Ливия, Бангладеш...интересные соседи. Зато не скучно!
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Просто треба трошки абаждать. Хлопці знають що роблять. Найближчим часом розгоняться й швиденько заведуть всіх у щасливе майбутнє.
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как в Гондурасе не будет, там провели налоговую реформу американские либеральные экономисты, его через 25 лет не узнать будет, тогда в Гондурасе будет Украина именем нарицательным.
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>> Дамаском (Сирия), Лагосом (Нигерия), Триполи (Ливия), Даккой (Бангладеш), Порт-Морсби (Новая Гвинея), Алжиром (Алжир), Карачи (Пакистан), Хараре (Зимбабве) и Дуала (Камерун)

так это Киев одного с ними уровня.
что уже говорить про остальные города и городишки.
мощные рехвормы от шоколадных, досягнення и перемогы, мать его.
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да эти рейтинги составляют росийские спецслужбы чтоб дискредитировать столицу Украины
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Для чого? Все рівно гондонів з рашки в Киеєві чомусь більше ніж в Хараре .
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Последние позиции в рейтинге Киев делит с Дамаском (Сирия), Лагосом (Нигерия), Триполи (Ливия), Даккой (Бангладеш), Порт-Морсби (Новая Гвинея), Алжиром (Алжир), Карачи (Пакистан), Хараре (Зимбабве) и Дуала (Камерун).
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один вопрос, эти исследователи в Киеве и Дамаске были?
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Скорее всего не были они в Киеве. Потому как соседство с Дамаском или Лагосом - это вообще пи..ц. В Киеве, конечно, не все хорошо, но не настолько же.
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Ну, расскажите о комфортной жизни в Нью-Дели по реке которой не то, что мусор - мусоровоз может проплыть. Ну, конечно на реку мыло не надо брать, потому как пены в ней своей достаточно. Смог.
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Потому, что Нью-Дели якобы ниже (или выше, кому как нравится) Киева в рейтинге находится. Ясно почему?
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В Алжире и Карачи приходилось бывать. Если брать центральную, парадную часть для туристов и белых людей - то да, Киев проигрывает. Но далее там начинается ад, Киев все же получше будет. И дороги даже в Пакистане лучше. Вот живут хуже, а аэропорт и дороги лучше. Не знаю, как это объяснить.
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Поправлюсь: в Украине плотность дорог выше, но в среднем они плохого качества. В том же Пакистане: дорог меньше, и убитых дорог еще больше, чем у нас. Но есть 2-3 ключевых шоссе, идеальных, европейского уровня. У нас увы ни одного! Точно так же и с дорогами внутри столиц или крупнейших городов.
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быдлокырманычи, воруя с корыта, убивают дороги, шоб потом для пипла платные построить
эфффективная быдлоылита эту процедуру на
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Знаю, много людей забросают меня камнями. Но: исследователи правы. Люблю Киев, но каждый день убеждаюсь, что поводов его любить все меньше. Оставил вчера машину на СТО на Троещине. К вечеру ее сделали. Поехал с Петровки 21-й маршруткой. С 18.30 (час пик!) ждал ее 40 минут! Притом, что никакой пробки не было. Это еще не самый худший случай проявления гнуснейшего общественного транспорта в Киеве. Киев - это город парковок на тротуарах. Город грязной и беспощадной стихийной торговли на каждой ступеньке. Город недостроев. Город, который не освещается. Город, где вместо набережной - автострада. Город, где исторические ансамбли разбавлены стеклом и руинами. Город, где чтобы купить хлеба рядом с домом, нужно пройти километр, а потом выстоять 40 минут на кассе. Неприятный город.
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І де це 40 хвилин у черзі треба стояти?
З іншим більш-менш згідний.
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Сажко, ты же говорил что на Франковщине живёшь? Не ужели соврал?)))
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Я ж написав: Петрівка, кінцева 21-ї маршрутки. 15 сервня. 18.30. Був четвертим у черзі, чекав до 19.10. Під'їхав водій у тюбетейці. Затору на Московському мосту не було в жоден бік. Автобуси ходили частіше, але між зупинками десь 50 метрів, я вже не біг на автобус, а чекав, що от-от під'їде))))
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Ви написали про 40 хвилин у черзі на касі при купівлі хліба. Де?
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Це типово для Києва. Замість маленьких крамничок тут нагородили величезних супермаркетів. Я люблю зайти на хвильку, привітатися з продавцем, взяти один-два товари і зайти до під'їзду. А супермаркети - далеко не всі під боком. Іноді до найближчого йти 5-6 кварталів, потім самим супермаркетом ходити між юрбами людей хвилин 15 і от, нарешті, ти на касі, а там перед тобою п'ять клієнтів з повними кошиками. А в тебе - 200 граммів сиру, хліб і шоколадка. Скільки та фігня часу відбирає, га?
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Тобто перебільшили. На базарі на кінцевій є два МАФи з хлібом, ще й "Фора". На Будищанській АТБ і МАФ Київхліба, трохи далі ЕкоМаркет. Та ще МАФи з хлібом є. Так що не розповідайте мені казки.
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Чому "перебільшив"? З походом туди-сюди, блуканням величезною територією супермаркета і стоянням на касі, купівля одного хліба іноді понад годину забирає. До речі, мене Ваша логіка щодо Будищанської не влаштовує. Я лише машину на Троєщині забирав, я там зараз не живу.
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До чого тут логіка? Це описанням інфраструктури спального району- і вона більш- менш мене влаштовує.
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Скажімо, я працюю на Подолі. Тут за рік прикінчили два маленькі гастрономчики. А до найближчого "Сільпо" (здається), пертися аж до метро Тараса Шевченка. Майже.
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Буде попит- будуть і магазини. Це закони ринку.
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Не згоден. Повно сусідів, які скаржаться, що крамнички зникли. Але олігархам видніше, де знищити конкурента і відкрити чергове мережеве одоробло. Це закони українського "ринку".
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Закони ринку єдині. Як не буде покупців- збанкрутують ті супермаркети.
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Наступного разу лишайте машину в Хараре, можно не вертатись за нею, все такі якесь заощадження коштів .
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Це не типово для Києва ,й не треба глобально бісра*и, там все ,де ти живеш!Якщо ти живеш ,звичайно в Києві.Крамничок,маленьких магазинчиків в спальний районах скрізь..оце вже твоя брехня..Інколи аж перебір,ходи хоч цілими днями вітайся з продавчинями...вони таке люблять, і підкажуть і підхвалять..людей небагатов таких мінімашках..сумно самотньо..от вони і раді базікати з покупцями.
Про 40 хв на касах ТРЦ,яких вже на кожних 10 покупців у Києві натицяно! теж брехня!!...такі черги можуть бути тільки на свята,,коли люди таці покупки горами вергають..до слова про бідного українця(дулю Реві під носа)
До речі, буває таке дивопокупець стоїть на касу у вихідний серед такого каравану навантажених таць з одним пивом та багЄтом ..сумне,аж хочеться йому "пільсинку" подарувать...Брехня ,бо є спеціальні ксси,де людина оплачує тільки до 5 товарів..й черги там 2-3 покупці..
Краще скажи,що ж це за район в Києві ,де тобі так незатишно...?)
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Автобус № 21СТ. М. ПЕТРІВКА - ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА

Вартість:4.00 UAHВідстань:12.93 кмІнтервал руху:6-10 хв.Робочі дні:Пн Вт Ср Чт Пт Сб НдЧас роботи:05:55 - 23:03Перевізник:KП "Київпастранс"Останнє оновлення:16-08-2017https://www.eway.in.ua/ua/cities/kyiv/routes/233

ось тобі карта руху онлайн,слідкуй собі...тільки це не маршрутка 21,а АВТОБУС на Троєщину)
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2014 год: "Прославил Украину боксом - прославит и Киев мэрством!"
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По моим подсчетам,только в этом году он снес нахер четыре исторических здания,и это только что я у себя в районе вижу!
Построит пэнисохрущебы.
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Да скоро будем жить как в Нигерии.
Сейчас даже в Китае минимальная зарплата в том же сельском хозяйстве 980$,хотя еще год назад в сельском хозяйстве к Китае зарплата была 400-500$.Хотя в Китае есть зарплаты где платят по 3000-3500$.
Вот ссылка посмотрите на зарплаты в Китае
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=961795.0
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Верить китайским сводкам можно точно так же, как и рашинским. Из под палки цифры рисуют. Да, люди там живут хорошо, но в 5-10 крупнейших городах.
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Как будто в новоебенёвках Украины люди хорошо живут.
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Да там полный швах!
Иной раз на Житомирщине села,если таковые остались,своими строениями напоминают Африку!
И это на плодороднейшем черноземе!
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Что значит даже в Китае ? Китай намного богаче и во много раз более развит Украины!
А скорость построения метро в сотни раз быстрее украинского.
Если брать Гонконг - так это как на разных планетах живём. Киев - очень отсталый город по сравнению с Гонконгом. Это я тебе как киевлянин говорю).
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Знакомая из Киева вышла замуж за гражданина Норвегии..Родила ему двух девочек.Встретился с ним сидели за одним столом.Из его слов ..у нас РАЙ!!!Его зарплата позволяет арендовать нормальный дом в Киеве..нанимать гувернантку..за 200$ в мес..мотаться на выходные в Осло к первой семье..300 баксов на питание в неделю им хватает с головой в Киеве..а там в Норвегии..это на 2 дня..скромно )))
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Это классно, давайте ещё сильнее уроним капитализацию страны, абы как в 90тыс за 2косаря можна было бы квартиру купить)))
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Чомусь ніхто не зважає на те,що в рейтингу враховано також безпеку проживання,і якщо взятирівень злочинності у Києві то він у п"ятірці лідерів світу, так щовсе закономірно, скоро будемо перші в списку пекельних територій планети.
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Ватан, кожний раз коли рашка міряється з Україною в неї відпадає шматок величі, з США міряйтесь .
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Зато Киев уверенно занимает 1 место по коррупции !!!
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Киев занял 131 место из 140 в рейтинге комфортных для проживания городов журнала The Economist.

Не, ну чуваки ,если чиста па талерантности , ну тады ды да!, А если па чиснаку, то ну иво накуй, этот рехтинг! Всваи хатити как в Мельбурне? - та ну иго найух"! Дайошь свабоду мысли, ёпта!
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Если некомфортным для проживания городом автоматически считать любой крупный город в воюющей стране - да, Киев некомфортен для проживания. Если бы на Австралию напала, например, Япония, Мельбурн тоже уехал бы в последнюю десятку. Даже несмотря на ароматические масла.
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Цензор постоянно копипастит дебильную джинсу
для ольгинских троллей...
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Рейтинг такая-же туфта, как и ракеты Южмаша в Северной Корее. Скорее всего журналюги экономиста никогда не были здесь, но где-то слышали что тут война ну и записали рядом с Дамаском.
Нет конечно Киев не подарочек. Да это город автомобилистов, где пешеходы второй сорт а велосипедистов вообще не существует. Парковки быдла на тротуарах тут в порядке вещей. Да, массово строят стекляшки в исторических районах. Да рубят деревья, загаживают водоемы.
Да, Киев где-то в хвосте европейских городов. Но именно что европейских а не африканских. Потому что в Африке город это более-менее благоустроенный центр, а вокруг трущобы из глины и картонных коробок. В Киеве трущоб нет, есть уродливая совковая застройка, но с африканскими трущобами это и рядом не стояло.
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А если вкратце: то Киев хоть и уступает Праге, но выглядит
гораздо привлекательней Москвабада и Пидербурга...

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Ну Ви ще той знаток архітектури і містобудування, кажете Київ гарніший і продвинутіший у культурному плані ніж СПБ, ну-ну? Як кажуть, " дурень думкою радіє", ви би ще хер з пальцем зрівняли.
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Что убогая мокша со знанием української мови
увидела в Пидербурге лучшего чем в Киеве?
Построенные итальянцами и французами три улицы
вокруг зимнего дворца? В киеве вокруг Крещатика такие тоже есть...
А вот как насчет остального? Покрытие дорог - в разы хуже...
все перекрестки в одном уровне - из за чего пробки такие,
что киевлянам и не снились... медицины совсем нет...
продукты и еда сплошная соя с пальмовым маслом
плюс канцерогеннные вкусовые добавки...
Связь говно мобилы по паспорту...
отъехал пару км.от города плати за роуминг...
Вышел без паспорта на улицу - в обезьянник потом штраф...
Ну а если пасть открыл не по теме на форуме, или лайкнул не того
как ты вот здесь на цензоре - тогда минимум два года лагерей...
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...я уже не говоря какой этот Пидербург грязный по сравнению с Киевом...
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Укровата рве пердаки. Ти хоч був,убогий вполліттехнічному музеїа мости розвідні бачив, а набережні СПБ, а в Петропалаці був? Твій рівень це музей туалетів ігавнотеатр на Подолі
. Ти як та навозна муха що жере гівно і каже, що це делікатес!
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Почитав твій срач...одне слово, феєричний довбо..б!
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А скажіть шановний, скільки цівілізованій історії Африки і України? У той час коли Африка постачала диких рабів у нас вже була суперцивілізація, тільки африка продвинулась уперед а ми як були у темних часах так там і сидимо, і двоповерхівки на ДВРЗ це ті самі трущоби з поправкою на будівництво в особливій кліматичній зоні, будь у негрів такі зими у них були би такі самі двоповерхові бараки як і у нас. Не майтесь дурью, дехто тут вміє мислити критично
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Обидно то,что это звание Киев получил после того,как был самым прекрасным городом мира!
ДэГолль говорил, после того,как побывал в Киеве-"Я видел парки в городах,но не город в парке".
За последние лет двадцать,Киев полностью утратил свою самобытность.
Уничтожен центр города,и продолжает уничтожаться.Уничтожается экология.Уничтожается культура.
Воинствующие жлобоправители Киева в погоне за прибылью,сделали то что не смогла сделать ни одна война.
Даже Чернобыль не принес Киеву такого урона,как воинствующее быдло.
Киев по словам классика,выдержит и красных,и белых и цветных,и город будет жить!
Но заблуждался классик,не выдержал город барыг,они хуже варваров!
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К сожалению Киев уже давно не такой зелёный как 40-50 лет назад....
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Бред эти рейтингы. Как Киев одновременно может входить в 10 самых дешовых городов мира и в 10 самых худших для проживания ?
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Дешево не значит хорошо!
Так самые дешевые для проживания и есть самые поганые для жизни.
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ПыСы,Нсчет самый дешевый город мира,я бы тоже очень поспорил.
Дешевый в чем?
Жилье дорогое,авто дорого,шмотки дорого,харчи дорого.
Услуги,да дешевка!
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКиев занял 131 место из 140 в рейтинге комфортных для проживания городов журнала The Economist
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