 Умерла актриса Вера Глаголева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
Агентству РИА Новости эту информацию сообщила подруга артистки, актриса Лариса Гузеева.
Несколько источников агентства ТАСС в кинематографических кругах также подтверждают информацию о смерти актрисы. Официально в Союзе кинематографистов и в Гильдии актеров России не стали комментировать эту информацию.
"Московский комсомолец" со ссылкой на источник, близкий к семье, сообщает, что актриса умерла в США. По данным газеты, причиной смерти могло стать онкологическое заболевание.
Глаголева родилась в 1956 году в Москве, а первый раз в кино снялась после окончания школы в картине режиссера Родиона Нахапетова "На край света". Фильм получил приз на кинофестивале в Любляне. Вскоре Глаголева вышла замуж за Нахапетова и снялась еще в нескольких картинах своего мужа: "Враги", "Не стреляйте в белых лебедей", "О тебе", "Идущий следом", "Зонтик для новобрачных".
Также актриса снималась и у других режиссеров. За главную роль в фильме "Выйти замуж за капитана" (1985) Виталия Мельникова Глаголева получила звание "Лучшей актрисы 1986 года" по результатам опроса журнала "Советский экран".
Продолжала Глаголева активно сниматься и в дальнейшем, была занята в театральных проектах.
В 1990 году Глаголева дебютировала как режиссер фильмом "Сломанный свет", где сыграла главную роль. Затем она сняла картины "Заказ" (2005), "Чертово колесо" (2006). Четвертая режиссерская работа Глаголевой - драма "Одна война" (2009) еще до выхода в прокат завоевала более десятка кинопремий.
Последней картиной Глаголевой стал фильм "Две женщины" по пьесе Ивана Тургенева, снятый в 2014 году.
В 2011 году Глаголевой присвоили звание народной артистки России.
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