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Все про:гостайна (56) КНДР (284) шпионаж (682) Геращенко_Антон (942)

 Пойманные в 2011 году шпионы из КНДР пытались раздобыть сведения о процессах в топливных баках космических летальных аппаратов

В 2011 году двое шпионов из Северной Кореи пытались подкупить сотрудника ГП "КБ "Южное", чтобы он им помог раздобыть сведения относительно процессов в топливных баках космических летальных аппаратов, составляющих государственную тайну.

Как передает Цензор.НЕТ, это следует из текста решения суда.

Отметим, в свете разгоревшегося скандала вокруг статьи в NYT о якобы поставках украинских ракетных двигателей в КНДР нардеп Антон Геращенко у себя на странице в Facebook напомнил, как в 2011 году представители Северной Кореи пытались получить доступ к технической документации по ракетным технологиям ПО "Южмаш". Тогда шпионы были изобличены сотрудниками контрразведки и решением Николаевского апелляционного суда от 27.11.2011, получили по 8 лет лишения свободы по ст. 114 Криминального Кодекса за шпионаж.

"Гражданин Северной Кореи Лю Рю Сонг Чель до сих пор отбывает наказание в Житомирской исправительной колонии номер 4. Ли Тхе Киль отбывает наказание в Житомирской исправительной колонии номер 8", - отметил Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Публикация в NYT об украинских двигателях в КНДР выглядит как упреждающий удар от РФ, - нардеп Высоцкий

Пойманные в 2011 году шпионы из КНДР пытались раздобыть сведения о процессах в топливных баках космических летальных аппаратов 01Пойманные в 2011 году шпионы из КНДР пытались раздобыть сведения о процессах в топливных баках космических летальных аппаратов 02Пойманные в 2011 году шпионы из КНДР пытались раздобыть сведения о процессах в топливных баках космических летальных аппаратов 03


Из текста решения суда следует, что шпионы пытались подкупить сотрудника ГП "КБ "Южное", чтобы он им помог раздобыть сведения относительно процессов в топливных баках космических летальных аппаратов, составляющих государственную тайну.

"Так, ОСОБА_5, будучи сотрудником Торгового представительства КНДР в Республике Беларусь, по предварительному сговору с гражданином КНДР -сотрудником того же торгового представительства ОСОБА_32 действуя умышленно и осознавая, что своими действиями наносит ущерб национальной безопасности Украины в сфере экономики, науки и техники, вступил в преступный сговор с целью сбора и последующей передачи представителям КНДР сведений, составляющих государственную тайну, в связи с чем в апреле 2011 года установил конфиденциальное сотрудничество с гражданином Украины -сотрудником ГП "КБ "Южное"ОСОБА_8

На выполнение задачи представителей КНДР ОСОБА_5 совместно с ОСОБА_32 26 июля 2011 года прибыл автомобильным транспортом в Украину с территории Республики Беларусь через государственную границу в пункте пропуска "Новые Яриловичи", а 27 июля 2011 года железнодорожным транспортом в г. Днепропетровск, с целью сбора секретных документов путём их фотографирования цифровым фотоаппаратом, вследствие чего попросили указанного сотрудника передать за денежное вознаграждение сведения относительно процессов в топливных баках космических летальных аппаратов, составляющих государственную тайну", - говорится в решении суда, с полным текстом которого можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На "Южмаше" нет технологий для изготовления двигателей, якобы переданных в КНДР, - КБ "Южное"
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А как Геращенко может сравнивать 2011 год и сейчас?) То режим кровавой панды не сотрудничал с корейцами, а у нынешней власти алиби нет)
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Лошадь видать Украинская? -Раз производит летальные аппараты? в карикатуре нужно было небольшой штрих внести - лошадь окрашенная в жовто-блакитный цвет
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Она подчеркнула, что США и Украину связывают "хорошие, цельные отношения", напомнив о недавнем визите в Вашингтон украинского президента Петра Порошенко.
"Мы не комментируем сообщения разведки. Украина, следует отметить, имеет очень надежную историю усилий в области нераспространения, в том числе в отношении КНДР", - добавила Нойерт
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да то галимый кацап - на бутылку тут зарабатывает
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да я ж не спорю) Я просто не вижу связи между 2011 и 2017 годами) Много воды утекло с тех пор)
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То есть, шаг первый - подобрать бренд, популярный на дне. Это - «Боярышник». Тоже классика жанра. На дне все знают эти маленькие стеклянные пузырьки (не более 100 мл) с настойкой, продававшиеся раньше исключительно в аптеках. Но «Боярышник», каким потравились в Иркутске, это уже не настойка, это бытовая химия, разлитая по пластиковым чекушкам (250 мл).
маленькие стеклянные пузырьки
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теперь необходимо следить за распространением этого сюжета в российских международных и внутренних СМИ - после сделанных Украиной официальных заявлений, масштаб такой дистрибуции станет лакмусовой бумажкой для выявления настоящего бенефициара этой провокации.
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Не давать собак преступникам- вот это пытка будет
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>> ...космических летальных аппаратов
в заголовке точно речь идет о летальных аппаратах?
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Кореи, пару лет назад, срочно понадобилось сено? === 24 декабря 2015 Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Россия начала экспорт сена в Северную Корею, следует из пресс-релиза "Первой грузовой компании" (ПГК) и данных таможенной статистики. "В ноябре владивостокский филиал АО "Первая грузовая компания" впервые осуществил перевозку 528 тонн приморского сена по Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) в адрес корейской сельскохозяйственной компании. В перевозке первой партии груза было задействовано 24 большекубовых крытых вагона собственности ПГК", - говорится в пресс-релизе перевозчика. Отмечается, что груз следовал от станции Сибирцево (Приморский край) через пограничный переход Хасан-экспортный и далее до Пхеньяна.http://www.interfax.ru/business/486986/
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПойманные в 2011 году шпионы из КНДР пытались раздобыть сведения о процессах в топливных баках космических летальных аппаратов
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