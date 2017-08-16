 Пойманные в 2011 году шпионы из КНДР пытались раздобыть сведения о процессах в топливных баках космических летальных аппаратов

Как передает Цензор.НЕТ, это следует из текста решения суда.
Отметим, в свете разгоревшегося скандала вокруг статьи в NYT о якобы поставках украинских ракетных двигателей в КНДР нардеп Антон Геращенко у себя на странице в Facebook напомнил, как в 2011 году представители Северной Кореи пытались получить доступ к технической документации по ракетным технологиям ПО "Южмаш". Тогда шпионы были изобличены сотрудниками контрразведки и решением Николаевского апелляционного суда от 27.11.2011, получили по 8 лет лишения свободы по ст. 114 Криминального Кодекса за шпионаж.
"Гражданин Северной Кореи Лю Рю Сонг Чель до сих пор отбывает наказание в Житомирской исправительной колонии номер 4. Ли Тхе Киль отбывает наказание в Житомирской исправительной колонии номер 8", - отметил Геращенко.
Из текста решения суда следует, что шпионы пытались подкупить сотрудника ГП "КБ "Южное", чтобы он им помог раздобыть сведения относительно процессов в топливных баках космических летальных аппаратов, составляющих государственную тайну.
"Так, ОСОБА_5, будучи сотрудником Торгового представительства КНДР в Республике Беларусь, по предварительному сговору с гражданином КНДР -сотрудником того же торгового представительства ОСОБА_32 действуя умышленно и осознавая, что своими действиями наносит ущерб национальной безопасности Украины в сфере экономики, науки и техники, вступил в преступный сговор с целью сбора и последующей передачи представителям КНДР сведений, составляющих государственную тайну, в связи с чем в апреле 2011 года установил конфиденциальное сотрудничество с гражданином Украины -сотрудником ГП "КБ "Южное"ОСОБА_8
На выполнение задачи представителей КНДР ОСОБА_5 совместно с ОСОБА_32 26 июля 2011 года прибыл автомобильным транспортом в Украину с территории Республики Беларусь через государственную границу в пункте пропуска "Новые Яриловичи", а 27 июля 2011 года железнодорожным транспортом в г. Днепропетровск, с целью сбора секретных документов путём их фотографирования цифровым фотоаппаратом, вследствие чего попросили указанного сотрудника передать за денежное вознаграждение сведения относительно процессов в топливных баках космических летальных аппаратов, составляющих государственную тайну", - говорится в решении суда, с полным текстом которого можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
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"Мы не комментируем сообщения разведки. Украина, следует отметить, имеет очень надежную историю усилий в области нераспространения, в том числе в отношении КНДР", - добавила Нойерт
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маленькие стеклянные пузырьки
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в заголовке точно речь идет о летальных аппаратах?
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