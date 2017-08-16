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Все про:Владимир (144) ГПУ (8841) похищение (1270) Драбинко (19)

 Суд разрешил заочное следствие в отношении экс-начальника милиции Киева Коряка, - ГПУ

владимир

Печерский районный суд Киева разрешил специальное расследование в отношении экс-начальника милиции Киева Валерия Коряка по делу о похищении помощника митрополита Владимира Александра Драбинко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Украины.

Сообщается, что ГПУ продолжает расследование превышения полномочий экс-президентом Виктором Януковичем, бывшим главой МВД Виталием Захарченко и Коряком при незаконном лишении свободы помощника ныне покойного митрополита Владимира Александра Драбинко.

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"11.08.2017 постановлением Печерского районного суда Киева ходатайство следователя удовлетворено и дано разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего начальника Главного управления МВД Украины в Киеве Коряка", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что рассмотрение ходатайства в отношении Януковича продолжается.

Ранее сообщалось, что суд разрешил ГПУ начать заочное расследование в отношении экс-главы МВД Захарченко по делу о незаконном лишении свободы Драбинко.

Отметим, по данным следствия, в 2013 году руководители силовых ведомств и Янукович организовали похищение Драбинко с целью сменить руководство Украинской православной церкви Московского патриархата.

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