Суд разрешил заочное следствие в отношении экс-начальника милиции Киева Коряка, - ГПУ
Печерский районный суд Киева разрешил специальное расследование в отношении экс-начальника милиции Киева Валерия Коряка по делу о похищении помощника митрополита Владимира Александра Драбинко.
Сообщается, что ГПУ продолжает расследование превышения полномочий экс-президентом Виктором Януковичем, бывшим главой МВД Виталием Захарченко и Коряком при незаконном лишении свободы помощника ныне покойного митрополита Владимира Александра Драбинко.
"11.08.2017 постановлением Печерского районного суда Киева ходатайство следователя удовлетворено и дано разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего начальника Главного управления МВД Украины в Киеве Коряка", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что рассмотрение ходатайства в отношении Януковича продолжается.
Ранее сообщалось, что суд разрешил ГПУ начать заочное расследование в отношении экс-главы МВД Захарченко по делу о незаконном лишении свободы Драбинко.
Отметим, по данным следствия, в 2013 году руководители силовых ведомств и Янукович организовали похищение Драбинко с целью сменить руководство Украинской православной церкви Московского патриархата.