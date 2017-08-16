 Во Львове обокрали советницу чешского министерства

Во Львове три жительницы города Берегово Закарпатской области во вторник, 15 августа, обокрали госслужащую из Чехии. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба полиции области.
"В Лычаковский отдел полиции 15 августа обратилась 62-летняя иностранка, старший советник министерства одной из европейских стран, которая приехала во Львов с туристической целью. По словам женщины, на Мытной площади из ее рюкзака неизвестные лица похитили конверт, в котором находилось 320 евро. Ориентировочная сумма причиненного ущерба - 9 600 гривен", - сообщили в полиции.
При этом местное издание Zaxid.net выяснило, что пострадавшая работает в правительстве Чехии.
Полицейские отметили, что к совершению кражи причастны три жительницы города Берегово Закарпатской области в возрасте от 18 до 37 лет. Во время осмотра у одной из них "были обнаружены и изъяты вещественные доказательства".
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Самое тяжелое наказание, предусмотренное санкцией этой статьи - лишение свободы сроком до трех лет.
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