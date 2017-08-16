EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 Происшествия
  157  1
Все про:ограбление (1243) Нацполиция (8398) Чехия (793) чиновник (1449)

 Во Львове обокрали советницу чешского министерства

наручники

Злоумышленницы, обокравшие чиновницу, были родом с Закарпатья.

Во Львове три жительницы города Берегово Закарпатской области во вторник, 15 августа, обокрали госслужащую из Чехии. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба полиции области.

"В Лычаковский отдел полиции 15 августа обратилась 62-летняя иностранка, старший советник министерства одной из европейских стран, которая приехала во Львов с туристической целью. По словам женщины, на Мытной площади из ее рюкзака неизвестные лица похитили конверт, в котором находилось 320 евро. Ориентировочная сумма причиненного ущерба - 9 600 гривен", - сообщили в полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала второго беглеца из СИЗО в Краснограде. ФОТО

При этом местное издание Zaxid.net выяснило, что пострадавшая работает в правительстве Чехии.

Полицейские отметили, что к совершению кражи причастны три жительницы города Берегово Закарпатской области в возрасте от 18 до 37 лет. Во время осмотра у одной из них "были обнаружены и изъяты вещественные доказательства".

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Самое тяжелое наказание, предусмотренное санкцией этой статьи - лишение свободы сроком до трех лет.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
-- Что вы делаете? -- завопил Воробьянинов. -- Этот пиджак я ношу уже пятнадцать лет, и он все как новый! (с)
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВо Львове обокрали советницу чешского министерства
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти