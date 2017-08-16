 9 участников АТО представят Украину в марафоне морской пехоты США, - уполномоченный президента по вопросам реабилитации

Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам реабилитации воинов АТО Вадим Свириденко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы собрали команду, которая будет представлять Украину в марафоне морской пехоты. В прошлом году, в 41-м марафоне морской пехоты 4 украинских бойца бежали марафон 10 км, я и Вадим Мельниченко бежали на протезах. Мы свои задачи выполнили", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.
В.Свириденко рассказал, что в этом году марафон в 10 км будут бежать Дмитрий Блохин, Юрий Гибончук, Юрий Дмитренко (будет преодолевать дистанцию на протезе), Павел Солоха, Артем Лукашук. Марафон в 42 км будут преодолевать Николай Рудык, Егор Терехов, Александр Маланич, Александр Чалапчий (пройдет дистанцию на велосипеде с ручным управлением).
42-й марафон морской пехоты США состоится 22 октября. Билеты, визовые расходы и членские взносы обеспечит корпорация Roshen.
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