 Прокуратура Киева открыла производство по факту конфликта со стрельбой на Троещине с участием нардепа Мельничука

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Прокуратурой города Киева начато досудебное расследование по факту умышленного препятствования лицом, занимающим особо ответственное положение, а именно народным депутатом Украины Сергеем Мельничуком, выполнению решения суда о выселении общественной организации из нежилых помещений, расположенных в детском саду по ул. Сабурова на Троещине, и их возвращению Управлению образования Деснянского районного в г.. Киеве администрации", - рассказали в ведомстве.
Соответствующие сведения внесены в Единый реестр по ч. 3 ст. 382 УК Украины.
"В ходе расследования будет проверено информацию, размещенную в СМИ относительно обстоятельств конфликта, имевшего место 15.08.2017 с участием народного депутата С. Мельничука, а также дана правовая оценка действиям участников. Кроме того, сообщаем, что по данному факту органами национальной полиции зарегистрировано еще одно уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Вопрос об объединении этих уголовных производств будет решен в ходе досудебного следствия", - добавили в прокуратуре.
Напомним, 25 августа полиции сообщила, что в Киеве произошла стрельба: открыл огонь охранник нардепа Мельничука.
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