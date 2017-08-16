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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:Киев (17878) прокуратура (3117) стрельба (2512) Мельничук Сергей (39)

 Прокуратура Киева открыла производство по факту конфликта со стрельбой на Троещине с участием нардепа Мельничука

троещина мельничук

Столичная прокуратура открыла уголовное производство по факту инцидента с участием народного депутата Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"Прокуратурой города Киева начато досудебное расследование по факту умышленного препятствования лицом, занимающим особо ответственное положение, а именно народным депутатом Украины Сергеем Мельничуком, выполнению решения суда о выселении общественной организации из нежилых помещений, расположенных в детском саду по ул. Сабурова на Троещине, и их возвращению Управлению образования Деснянского районного в г.. Киеве администрации", - рассказали в ведомстве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ой, бл#дь, испугал, нах#й. Выходи стреляй!", - во время конфликта на столичной Троещине сильно поврежден автомобиль с нардепом Мельничуком. ВИДЕО

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр по ч. 3 ст. 382 УК Украины.

"В ходе расследования будет проверено информацию, размещенную в СМИ относительно обстоятельств конфликта, имевшего место 15.08.2017 с участием народного депутата С. Мельничука, а также дана правовая оценка действиям участников. Кроме того, сообщаем, что по данному факту органами национальной полиции зарегистрировано еще одно уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Вопрос об объединении этих уголовных производств будет решен в ходе досудебного следствия", - добавили в прокуратуре.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве произошла стрельба: открыл огонь охранник нардепа Мельничука, - Нацполиция. ФОТО

Напомним, 25 августа полиции сообщила, что в Киеве произошла стрельба: открыл огонь охранник нардепа Мельничука.
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Нардепы ВР зажравшиеся бандюки. Всех на палю
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А рити там добряче прийдеться- нардепи свого носа у дрібні проблеми не пухнуть.
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- И отец Федор осторожно, чтобы не было больно, стал постукивать головой о гравий... (с)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура Киева открыла производство по факту конфликта со стрельбой на Троещине с участием нардепа Мельничука
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