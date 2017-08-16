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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (2980) граница (3138) Цигикал (16)

 Цигикал поручил усилить систему охраны границы на наиболее угрожающих направлениях

цигикал

Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал отдал поручение начальникам региональных управлений провести обследование участков отделов пограничной службы и подготовить предложения по усилению системы охраны границы на наиболее угрожающих направлениях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГПСУ.

Как отмечается, состоялось служебное совещание на котором были определены основные направления работы по повышению плотности и эффективности системы охраны границы.

Речь идет, в первую очередь, о создании такой системы, которая бы позволила увеличить физическое присутствие пограничников на границе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Госпогранслужбе введут институт пограничных участковых, - Цигикал

Цигикал отметил, что такой шаг является последовательным продолжением развития пограничного ведомства и направлен на выполнение поручений Президента Украины относительно минимизации преступных проявлений на границе.

Глава пограничного ведомства отдал поручение начальникам региональных управлений провести обследование участков отделов пограничной службы и подготовить предложения по усилению системы охраны границы на наиболее угрожающих наравлениях.

"Вы начали эту работу еще три года назад, когда были заложены основы обновленного пограничного ведомства. Сейчас нам с вами нужно довести начатое до логического завершения и сделать границу непреодолимым барьером на пути преступных группировок", - сказал Цигикал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После Дня независимости проведу инспекцию всех подразделений пограничников в зоне АТО, - Цигикал

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К сожалению вся восточная часть границы угрожает Украине.
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Пора выдавать погранцам гранатомёты. Противотанковые. И учиться ставить мины.
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На 2 см сделать выше стену!!!!!!!!!
И уменьшить размер ячеек рабицы.

Запас по цене есть - 1 м погонный сетки стоит в ентой стене иценюка 10 000 грн.
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Печатали журналисты в прошлом году про 10 000 грн за сетку.

Народ сильно удивлялся.
Но недолго.
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Журналісти? Ті, що і в NYT про наші двигуни в Кореї надрукували?
Тобто доказів жодних. Як і в NYT- ложечки знайшлися, а осад залишився.
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Успокойся,
Вчера по тв сказала секретать белоого дома, что претензий к украине нет.
В украине рокетных моторов нет.
Все.
Скандал закрыт.

Рокетные моторы есть в расии и в китае.

Про сетку-рабицу в стене иценюка за 10 000 грн метр поищи в интернете.
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"У Украины плохая карма. Нужно менять название страны" - так згідно Добкіну висловився Янукович, коли втік ло Харкова від Майдана


https://youtu.be/QXIYmNVNP48?t=562
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Вот меньше всего про беглого хочется что либо смотреть или читать
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Так у него явно крыша поехала. И явно не в 2014 году. А за этого "беглого" полстраны проголосовало в свое время...
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На счёт полстраны- ошибаетесь процентов на 30%
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Опять подтасовки? Так международные наблюдатели признали результаты выборов легитимными
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Вы видели этих наблюдателей? Вон в ОБСЕ бывшие фсбешники сидят.
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То есть, одни агенты ФСБ вместо наблюдателей были? Может честнее будет признаться в том, что полстраны, мягко говоря, ошиблись?
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Я не знаю ни одного человека, который голосовал за урку-шапкокрада. А меня знают во многих городах. На Донбассе- там все. Но это не пол страны. НИ КАК НЕ ПОЛ СТРАНЫ. Вопрос закрыт. ТОЧКА
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Для Вас может и точка, а для меня, к примеру, многоточие... К чему пытаться выдавать желаемое за действительное?
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На Донбассе- там все( имею ввиду проголосовали за криминал-пр)
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Цикигал - это фамилия ? Я думал это ведомство типа "Цахал" или "ха-Мосад ле-модиин у-ль-тафкидим меюхадим" ))))
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Треба прикордонників переводити з МВС до СБУ. Щей половину нацгвардії забрати і приєднати до прикордонних військ. В Мвс лишити лише ту частину нацгвардії, яка займається охороною об"єктів і злочинців. Занадто мало у нас прикордонників. І мало у них сил і засобів для стримання першого удару.
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Вони і не мають стримувати ніякий удар- не ті часи.
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кто тебя сказал ,что пограничники нужны для отражения первого удара?это совковое изобретение...погранцы нужны для контроля пересечения границы в мирное время.
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і потрапити в полон в першу годину агресії - так по-Вашому...
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даже кацапье отпускало погранцов,не беря в плен и в крыму,и на донбассе.
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Тучи над городом встали,
В воздухе пахнет грозой... (с)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦигикал поручил усилить систему охраны границы на наиболее угрожающих направлениях
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