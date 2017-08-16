 Цигикал поручил усилить систему охраны границы на наиболее угрожающих направлениях

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ГПСУ.
Как отмечается, состоялось служебное совещание на котором были определены основные направления работы по повышению плотности и эффективности системы охраны границы.
Речь идет, в первую очередь, о создании такой системы, которая бы позволила увеличить физическое присутствие пограничников на границе.
Цигикал отметил, что такой шаг является последовательным продолжением развития пограничного ведомства и направлен на выполнение поручений Президента Украины относительно минимизации преступных проявлений на границе.
Глава пограничного ведомства отдал поручение начальникам региональных управлений провести обследование участков отделов пограничной службы и подготовить предложения по усилению системы охраны границы на наиболее угрожающих наравлениях.
"Вы начали эту работу еще три года назад, когда были заложены основы обновленного пограничного ведомства. Сейчас нам с вами нужно довести начатое до логического завершения и сделать границу непреодолимым барьером на пути преступных группировок", - сказал Цигикал.
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После Дня независимости проведу инспекцию всех подразделений пограничников в зоне АТО, - Цигикал(33)
Для правительства важны надежная граница, борьба с контрабандой и качественный сервис для граждан, - Гройсман - Цигикалу(37)
Госпогранслужба чтит память пограничников, погибших в боях на границе с РФ в августе 2014 года, - Цигикал. ФОТОрепортаж(23)
Более 162 тысяч граждан Украины въехали в ЕС по безвизу. Отказ получили всего 55 человек, - глава Госпогранслужбы(23)
Начиная с 2015 года в Украину не пустили около 20 тысяч россиян, - Цигикал(19)
На проект "Стена" планируется потратить около 500 млн грн в 2017 году, - Госпогранслужба(221)
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И уменьшить размер ячеек рабицы.
Запас по цене есть - 1 м погонный сетки стоит в ентой стене иценюка 10 000 грн.
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Народ сильно удивлялся.
Но недолго.
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Тобто доказів жодних. Як і в NYT- ложечки знайшлися, а осад залишився.
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Вчера по тв сказала секретать белоого дома, что претензий к украине нет.
В украине рокетных моторов нет.
Все.
Скандал закрыт.
Рокетные моторы есть в расии и в китае.
Про сетку-рабицу в стене иценюка за 10 000 грн метр поищи в интернете.
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https://youtu.be/QXIYmNVNP48?t=562
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В воздухе пахнет грозой... (с)
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