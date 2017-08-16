Полторак о трагедии на полигоне в Киевской области: Виноваты те, кто организовал эту стрельбу :

Об этом проинформировал сегодня журналистов министр обороны Степан Полторак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Военная прокуратура проводит расследование. И то, что мы увидели по материалам предварительного расследования, свидетельствует о нарушении требований безопасности. В том числе виноваты те, кто организовал эту стрельбу", - сказал Полторак.
Он отметил, что правовую оценку даст военная прокуратура.
"Лично я заинтересован в расследовании трагедии", - подчеркнул министр.
Напомним, на полигоне в Киевской области 4 августа во время проведения боевых стрельб в результате разрыва артиллерийского боеприпаса один военнослужащий погиб, еще пятеро военнослужащих получили травмы различной степени тяжести.
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Так, 30 марта 2017 года в результате взрыва «Молота» погибли двое военнослужащих и доброволец Дмитрий Сумской. В этот же день в сводке штаба АТО было сообщено о гибели двух военнослужащих в результате… обстрела!
Невозможно узнать сколько таких случаев произошло в ВСУ, но 25 июля 2016 года на полигоне «Широкий лан» произошел такой же взрыв, такого же миномета. Тогда погиб один боец ВСУ, а десять других получили ранения.(читать далее: Украинский миномет «молот» молотит своих )
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https://www.youtube.com/watch?v=XBIwt-z5U00
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