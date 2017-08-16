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Все про:прокуратура (3117) смерть (5178) полигон (221) Полторак (922)

 Полторак о трагедии на полигоне в Киевской области: Виноваты те, кто организовал эту стрельбу

полторак

По предварительным данным военной прокуратуры военнослужащий погиб на полигоне во время проведения боевых стрельб из-за нарушения требований безопасности.

Об этом проинформировал сегодня журналистов министр обороны Степан Полторак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Военная прокуратура проводит расследование. И то, что мы увидели по материалам предварительного расследования, свидетельствует о нарушении требований безопасности. В том числе виноваты те, кто организовал эту стрельбу", - сказал Полторак.

Он отметил, что правовую оценку даст военная прокуратура.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один военнослужащий погиб, пятеро травмированы из-за разрыва артиллерийского боеприпаса во время учений на полигоне в Киевской области, - Генштаб ВСУ

"Лично я заинтересован в расследовании трагедии", - подчеркнул министр.

Напомним, на полигоне в Киевской области 4 августа во время проведения боевых стрельб в результате разрыва артиллерийского боеприпаса один военнослужащий погиб, еще пятеро военнослужащих получили травмы различной степени тяжести.

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Как-то все претенциозно. Допустим: у полковника есть задача провести по графику учебные стрельбы. Какое оружие и боеприпасы он возьмет? С базара? Нет, завезенные по накладным с завода. Те, которыми все стреляют. Заряжали правильно? Хранили правильно? Этих данных нет. Неужели полковник виноват, что оно взорвалось?
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Гениальная мысль от Полторак: В том,что солдат в армии кормят лоем вместо тушёнки - виноват сам солдат.
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У него такое лицо , что если погибнет наша Галактика , то он один выживет и расскажет инопланетянам страшную историю о гибели Землян .
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Министр обороны должен заниматься обороной, а военная прокуратура следствием, а суд установить степень вины и наказание. Он не имеет права высказывать публично своё частное мнение. А я имею. Я считаю, что виновен Полторак.
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Не, Полторака, виноват ТЫ, так как не обеспечил проведением стрельб квалифицированными офицерскими кадрами. А именно за кадры отвечаешь ТЫ, хитрован.
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Только Порошенко, Полторак и Муженко никогда ни в чем не виноваты.
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да чого уж там, винні взагалі ті хто загинув...
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...Военное начальство признало, что взрывы минометов «Молот» приводят к гибели защитников Украины.
Так, 30 марта 2017 года в результате взрыва «Молота» погибли двое военнослужащих и доброволец Дмитрий Сумской. В этот же день в сводке штаба АТО было сообщено о гибели двух военнослужащих в результате… обстрела!
Невозможно узнать сколько таких случаев произошло в ВСУ, но 25 июля 2016 года на полигоне «Широкий лан» произошел такой же взрыв, такого же миномета. Тогда погиб один боец ВСУ, а десять других получили ранения.(читать далее: Украинский миномет «молот» молотит своих )
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значит хорошие получились миномёты,,, раз вы, кацапские свино-собаки так усираетесь!!!
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Щас Толик-тепловизор начнёт "расследование" и докажет, что снаряд заряжали не с того конца орудия!
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Все просто. Не уверен - проверь дважды. Это лучше, чем собирать кишки по кустам вокруг.
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за Иловайск уже посадили генералов, министра, а что по главнокомандующему, есть закон уже об импичменте?
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У меня отец всю службу стрельбами заведовал и ни одного ЧП.
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так тада ж не стреляли...., либо только на бумаге.... потому и ЧП небыло...
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Полторак о трагедии на полигоне в Киевской области: Виноваты те, кто организовал эту стрельбу :
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолторак о трагедии на полигоне в Киевской области: Виноваты те, кто организовал эту стрельбу
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