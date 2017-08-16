EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 За рубежом
  2698  33
Все про:железная дорога (1062) Крым (20459) Россия (71882) Siemens (47)

 Руководство РЖД получило подтверждение от Siemens, что скандал с газовыми турбинами в Крыму не повлияет на отношения с концерном

ржд siemens сапсан

Международный скандал с незаконной поставкой газовых турбин в аннексированный Россией Крым и жесткая позиция Siemens не повлияли на сотрудничество немецкого концерна с ОАО "Российские железные дороги" (РЖД).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

Также читайте: "Это их турбины или уже нет? Была проведена серьезная переделка", - Минэкономразвития РФ о поставках Siemens в Крым

"Это не отразится на наших взаимоотношениях, и мы подтверждение этому уже получили", - заявил в среду, 16 августа, первый вице-президент РЖД Александр Мишарин на форуме "Территория смыслов" во Владимирской области.

В компании даже сообщают о новых закупках. "Мы планируем увеличение количества поездов типа "Сапсан", - констатировал Мишарин. Ранее стало известно о переговорах РЖД и Siemens по поводу закупки поездов для маршрута Санкт-Петербург - Москва. Существует "большая программа по развитию сотрудничества в области совместного создания подвижного состава, систем автоматики" и иной техники, подчеркнул Мишарин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Когда русские жмут вам руку, после этого пересчитайте свои пальцы", - Климкин - европейцам после скандала с турбинами Siemens

О продолжении сотрудничества с Siemens заявили и в Минтрансе. Там не ожидают ни проблем с поставками, ни сокращения заказа, сообщил замглавы министерства Евгений Дитрих.

Напомним, Европейский союз 4 августа добавил в санкционный список трех чиновников и три компании в России после скандала с газовыми турбинами Siemens, завезенными вопреки контрактам в аннексированный Крым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС солидаризуется с националистическими силами в Украине, - в Совфеде РФ сравнили санкции за поставки Siemens в Крым с подрывами линий электропередач

Ранее агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.

О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.

Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.

21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Планета Обезьян . Ужас . Им временно становится легче после похорон царя .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В санкциях опасно то, что теряешь деньги не сразу. Сименс, конечно, может и дальше пытаться поиграть с огнём и даже что-то заработать в России, только отдаст и заработанное, и штраф заплатит, и лишится как производственной базы, так и других рынков.
 показать весь комментарий
Ответить
 
если Кремлядск утверждает-значит все наоборот..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да полюбому сименс отменили контракт и не будет продавать поезда рашке
 показать весь комментарий
Ответить
 
И захват Крыма и оккупация Донецка и Луганска и война в Грузии они ни на что не повлияли- нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О турбинах еще с месяц поговорят и забудут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сіменсу пофіг на кого працювать: хоч на гітлєра, хоч на путлєра (аби бабло було)!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А винторогие скоты из паРаши...раньше косоворотки на грудЯх рвали..и с пеной у рта доказывали что "сапсаны"...это рассеЯнские поезда.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как и "серьезно модифицированные турбины, которые настолько модифицированы, что аж могут считаться росисянского производства, мамой клянус". На деле просто шильдик переклеивают.
По поводу турбин и поездов - если бы они были настолько серьезно модифицированы, то Сименс попросту отказался бы от их поддержки, так как Сименс за свое качество отвечает, но отвечать за безопасность модифицированной техники уже никак не может. А так как Сименс не отказывался ни от поддержки турбин, ни от "сапсанов", то логично сделать вывод, что нифига засрашкинцы не модифицируют, а для Сименс деньги не пахнут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а что есть у расеян свое? Балалайку - и ту стырили у киргиз-кайсаков...
Но уж если чёт исконно-свое сделают, то сделают по-большому. Типа, петуха из дерьма или топор летающий...
 показать весь комментарий
Ответить
 
С турбинами они тоже сказки рассказывали, как будто это было возможно модернизировать турбины без ведома Siemens...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Международный скандал с незаконной поставкой газовых турбин в аннексированный Россией Крым и жесткая позиция Siemens не повлияли на сотрудничество немецкого концерна с ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), - кто бы сомневался, что Сименс и россия договорились нарушить санкции.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Насколько я понимаю Сапсаны не попадают под секторальные санкции. Тем более они не поставлялись на Крым.
 показать весь комментарий
Ответить
 
в казламордії граблі ніколи не закінчаться, на всих вистачить, сіменс заніс ногу над новими граблями, почекаємо
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
банальное "прощупывание" реакции. Бурление говн в комментах, фейсбучные пророчества, "похороны" сименса.., но дальше бложиков дело не пошло. Прецедент создан.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пока Siemens официально не заявит, цена это новости - говно. Тем более с 21 июля нового ничего от Siemens нет. А старое звучит как: Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования в РФ))



 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В РЖД можуть казати все, що заманеться- віри їм немає.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пока Сименс не оштрафуют, и не на мелочь, схемки будут продолжаться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Из того что заявляет РЖД надо сначала извлечь квадратный корень, потом отнять половину и умножить на 0 целых , хрен десятых. Истина будет где-то рядом
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У Сименса в планах проекты с Россией на 20 лет вперёд. Ну кто откажется от платёжеспособного клиента из - за вечно просящей транши МВФ Украины. Кипр туркам часто вспоминают? Или например, Гибралтар Британии. А вот ещё раньше была знаменитая аннексия Техаса у Мексики. Прошло время, и Мексика сотрудничает с США как ни в чём ни бывало.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Из за Украины может и не отк4ажутся...а вот от того что сотрудничия с одним типа платежеспособным коиентом...можно потерять десять или сто других платежеспособных клиентов.....вполне могут отказаться.....
Рынок США...это не рынок паРаши.... это как строительный супермаркет Эпицентр...и ларек на рынке торгующий строительным барахлом.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мордва, коли почнете розробку Штокмана? Там напевне були шалені гроші для західних компаній... Невже не хочуть мати справи з дебільним клієнтом...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да и примеры Гибралтара и Техаса.... в сравнении с аннексией Крыма....выглядят мягко говоря не убедительно.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну какой ты пророк??
Тебе подойдёт больше Иванушка-дурачёк
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пока мы не станем УМНЕЕ и сильнее, никто нам не поможет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та да кацапы!У вас вперде великое будущее с немецкими компаниями!А вот посмотрим кто следующий с изгоями захочет иметь дело.Если Сименс финансирует войну-они это знают и неплохо так с этим живут...
 показать весь комментарий
Ответить
 
пистец название: "территория смыслов". мешок говнов, ведро отстоев....
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРуководство РЖД получило подтверждение от Siemens, что скандал с газовыми турбинами в Крыму не повлияет на отношения с концерном
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти