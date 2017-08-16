 Руководство РЖД получило подтверждение от Siemens, что скандал с газовыми турбинами в Крыму не повлияет на отношения с концерном

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
"Это не отразится на наших взаимоотношениях, и мы подтверждение этому уже получили", - заявил в среду, 16 августа, первый вице-президент РЖД Александр Мишарин на форуме "Территория смыслов" во Владимирской области.
В компании даже сообщают о новых закупках. "Мы планируем увеличение количества поездов типа "Сапсан", - констатировал Мишарин. Ранее стало известно о переговорах РЖД и Siemens по поводу закупки поездов для маршрута Санкт-Петербург - Москва. Существует "большая программа по развитию сотрудничества в области совместного создания подвижного состава, систем автоматики" и иной техники, подчеркнул Мишарин.
О продолжении сотрудничества с Siemens заявили и в Минтрансе. Там не ожидают ни проблем с поставками, ни сокращения заказа, сообщил замглавы министерства Евгений Дитрих.
Напомним, Европейский союз 4 августа добавил в санкционный список трех чиновников и три компании в России после скандала с газовыми турбинами Siemens, завезенными вопреки контрактам в аннексированный Крым.
Ранее агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.
О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.
Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.
21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.
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По поводу турбин и поездов - если бы они были настолько серьезно модифицированы, то Сименс попросту отказался бы от их поддержки, так как Сименс за свое качество отвечает, но отвечать за безопасность модифицированной техники уже никак не может. А так как Сименс не отказывался ни от поддержки турбин, ни от "сапсанов", то логично сделать вывод, что нифига засрашкинцы не модифицируют, а для Сименс деньги не пахнут.
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Но уж если чёт исконно-свое сделают, то сделают по-большому. Типа, петуха из дерьма или топор летающий...
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Рынок США...это не рынок паРаши.... это как строительный супермаркет Эпицентр...и ларек на рынке торгующий строительным барахлом.....
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Тебе подойдёт больше Иванушка-дурачёк
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