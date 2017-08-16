 После Революции Достоинства Украина заняла первое место как источник репатриации, - израильский министр

После Революции достоинства и начала войны на Донбассе Украина заняла первое место как источник репатриации еврейского населения в Израиль, передает Цензор.НЕТ. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал министр охраны окружающей среды Израиля, глава межправительственной комиссии развития международных связей между Украиной и Израилем Зеэв Элькин.
По словам министра, перед событиями 2013-2014 годов в Украине Франция была лидером репатриации в Израиль. Но в 2014-2016 годах больше всего евреев возвращалось на историческую родину из Украины.
" Сначала поток вырос, сейчас он чуть-чуть уменьшился. Если перед началом этих событий Франция лидировала как источник репатриации в Израиль, то после Революции на Майдане и начала войны Украина заняла первое место как источник репатриации. Вообще последние лет 5 эти три страны - Франция, Украина и Россия - ведущие по источнику репатриации, они занимают первые три места, меняясь между собой", - сказал Элькин.
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Поток репатриантов из Украины в Израиль уменьшился, по их количеству лидирует Россия, - израильский министр Зелькин(52)
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Место "лидера" ни о чём не говорит...
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Все наши воры и бандиты бегут в две страны - в Израиль и Россию.
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Если для украинцев это была схватка 2 оккупантов, и от победы красных свободы не прибавилось, а также красные - виновны в геноциде 1933 года, в расстрелах украинцев в 1937-1941 годах, а также в истреблении патриотов в 1945-1950 годах, то для евреев красные в этот период - освободители и тот же Сталин у них как икона. Это объяснимо, т.к. Гитлер истреблял евреев и если бы не красные, то истребил бы всех, потому они против "искажения исторических фактов" и являются фанатичными ватниками.
Вот и подумайте, как мы можем вместе строить будущее, если у нас диаметрально противоположные взгляды на нашу недавнюю историю, и нет шанса прийти к общему знаменателю.
Даже Голодомор они в Израиле отказываются признать геноцидом - это же значит обидеть их "освободителей".
Так что пусть едут. Наверное это и к лучшему.
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- Извините шо перебиваю... Но шоб Вы тут не говорили, а - ехать надо!!!
Выходит - история повторяется? Хотя... еврейские родственники моего друга выехали в Израиль ещё под закат совка, потом в начале 2000-х - вернулись назад в Украину... И такое бывает.
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уезжают типа боятся войны.
А в Израиле нет войны??
Так война там каждый день - с ножами нападают на прохожих и прочих верующих.
И рокеты летают из ливана.
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Все, що в Україні відбувається - все ЇЙ во благо, і нічого тут не відбувається того, що би спинило її на СВОЄМУ шляху …Хто покидає Україну - у того доля СВОЯ.
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