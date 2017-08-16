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 После Революции Достоинства Украина заняла первое место как источник репатриации, - израильский министр

израиль

Последние годы Украина – один из лидеров по репатриации евреев.

После Революции достоинства и начала войны на Донбассе Украина заняла первое место как источник репатриации еврейского населения в Израиль, передает Цензор.НЕТ. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал министр охраны окружающей среды Израиля, глава межправительственной комиссии развития международных связей между Украиной и Израилем Зеэв Элькин.

По словам министра, перед событиями 2013-2014 годов в Украине Франция была лидером репатриации в Израиль. Но в 2014-2016 годах больше всего евреев возвращалось на историческую родину из Украины.

" Сначала поток вырос, сейчас он чуть-чуть уменьшился. Если перед началом этих событий Франция лидировала как источник репатриации в Израиль, то после Революции на Майдане и начала войны Украина заняла первое место как источник репатриации. Вообще последние лет 5 эти три страны - Франция, Украина и Россия - ведущие по источнику репатриации, они занимают первые три места, меняясь между собой", - сказал Элькин.

Также читайте: Поток репатриантов из Украины в Израиль уменьшился, по их количеству лидирует Россия, - израильский министр Зелькин
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Но это не мнение всех мусульман, а лишь некоторых. Также нельзя возлагать преступления на всех евреев, которые сделали некоторые из них.
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А во Франции паРаша оккупировала Корсику, если она была на первом месте?

Место "лидера" ни о чём не говорит...
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Удивили... Отсюда, больше всего, бежит украинцев.
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Но неукраинцы представляются украинцами и хотят выгнать неугодных украинцев. Жесть прямо.
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Конечно, напи*здят в Украине бабла, их поймают, а они опа и в израиловке уже, потому что у них паспорта та жидовские... Заберите их всех, на родину, ёптыть..
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Это естественно.
Все наши воры и бандиты бегут в две страны - в Израиль и Россию.
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Брехня. Все бегут в Лондон. Оттуда воров не выдают.
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Дело в том, что у идейных евреев и идейных украинцев - прямо противоположное отношение к истории 20 века - ко 2 мировой войне.
Если для украинцев это была схватка 2 оккупантов, и от победы красных свободы не прибавилось, а также красные - виновны в геноциде 1933 года, в расстрелах украинцев в 1937-1941 годах, а также в истреблении патриотов в 1945-1950 годах, то для евреев красные в этот период - освободители и тот же Сталин у них как икона. Это объяснимо, т.к. Гитлер истреблял евреев и если бы не красные, то истребил бы всех, потому они против "искажения исторических фактов" и являются фанатичными ватниками.
Вот и подумайте, как мы можем вместе строить будущее, если у нас диаметрально противоположные взгляды на нашу недавнюю историю, и нет шанса прийти к общему знаменателю.
Даже Голодомор они в Израиле отказываются признать геноцидом - это же значит обидеть их "освободителей".
Так что пусть едут. Наверное это и к лучшему.
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При всем уважении это не так. Были евреи из НКВД, которых расстреляли за отказ расстреливать. И были евреи в НКВД, которые проводили репрессии, а потом к 1940 году их тоже расстреляли. А были евреи ЗУ, жившие во Львове, которые помогали УПА. Все неоднозначно.
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Анекдот советских времён, когда запредельной мечтой советских евреев было выехать в штаты или хотя-бы в Израиль: Встретились на улице два еврея, старых знакомых, стоят и разговаривают. Подходит к ним третий еврей, ни с одним ранее не знакомый, даже нигде не встречались... Подходит к беседующим и говорит:
- Извините шо перебиваю... Но шоб Вы тут не говорили, а - ехать надо!!!
Выходит - история повторяется? Хотя... еврейские родственники моего друга выехали в Израиль ещё под закат совка, потом в начале 2000-х - вернулись назад в Украину... И такое бывает.
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Хотелось, чтобы этот поток в Израиль унес САМЫХ ГЛАВНЫХ из власти.
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И что интересно,
уезжают типа боятся войны.

А в Израиле нет войны??
Так война там каждый день - с ножами нападают на прохожих и прочих верующих.
И рокеты летают из ливана.
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Друг полуеврей рассказывал: "Хасиды бегали по городу и пугали жителей "обрезами"..." Шутка юмора...
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Хай валять. Ще повигоняти щуроістот з органів держвлади ще буде треба. Нічого, прийде час
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Коротко - люди тікають у всі боки ... Вочевидь це і є головним результатом "революції гідності" ?
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Слышал насчет последней волны, которую органиЗовано община во главе с уважаемым евреем выходцем из Донецка организовала. Так таких еще не было. Мало того говорят что Украину не злым тихим словом упоминают так еще и местных нешануют. Короче волна особенная таких еще не было)))
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Всяк безродний, безвірний, розпачливий, слабодухий, довірлий та вразливий має знати нерушиму істину: Україна - антична держава, з якостями території і населення, які на Землі властиві не багатьом народам. Наприклад, Греції, Ізраїлю, Египту, Індії, Грузії, Арменії, Китаю….
Все, що в Україні відбувається - все ЇЙ во благо, і нічого тут не відбувається того, що би спинило її на СВОЄМУ шляху …Хто покидає Україну - у того доля СВОЯ.
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Евреи бы не уезжали, если бы не боялись понести всеобщую (как этнос) ответственность за сегодняшнюю воровскую кошерную власть в Украине... - толпа не разбирает, когда смута... Это не есть хорошо конечно (есть евреи которые реально уважают и воюют за Украину)..., но каждому с вилами это не объяснить...
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"антисемітизм придумано нами для того, аби ми могли керувати братами нашими меншими ..." (с)
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