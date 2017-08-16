 Необходимо как можно быстрее принять еще 5 законов для дальнейшей децентрализации, - Зубко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко написал на странице в Facebook по результатам встречи со специальным посланником правительства Германии по вопросам децентрализации Георгом Мильбрадтом.
"Отдельная тема разговора - законодательный пакет по децентрализации, который должен быть проголосован в парламенте уже осенью. Кроме 30 децентрализованных законов, которые уже работают, необходимо как можно быстрее принять еще 5 для дальнейшего продвижения реформы", - отметил Зубко.
По словам Зубко, с Мильбрадтом они также обсудили вопросы мониторинга процесса децентрализации, оценки состояния проведения реформы, перспектив дальнейшего объединения территориальных общин, а также реформы административно-территориального устройства.
"Получили поддержку Георга Мильбрадта во всех наших начинаниях и задачах", - подчеркнул украинский министр.
Он добавил, что Германия является надежным партнером Украины во внедрении реформ децентрализации и энергоэффективности, и поблагодарил за поддержку.
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