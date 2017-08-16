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 Политика Украины
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Все про:закон (2367) Зубко (285) децентрализация (347)

 Необходимо как можно быстрее принять еще 5 законов для дальнейшей децентрализации, - Зубко

зубко

Для дальнейшего продвижения реформы децентрализации Верховной Раде необходимо принять еще 5 законов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко написал на странице в Facebook по результатам встречи со специальным посланником правительства Германии по вопросам децентрализации Георгом Мильбрадтом.

"Отдельная тема разговора - законодательный пакет по децентрализации, который должен быть проголосован в парламенте уже осенью. Кроме 30 децентрализованных законов, которые уже работают, необходимо как можно быстрее принять еще 5 для дальнейшего продвижения реформы", - отметил Зубко.

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По словам Зубко, с Мильбрадтом они также обсудили вопросы мониторинга процесса децентрализации, оценки состояния проведения реформы, перспектив дальнейшего объединения территориальных общин, а также реформы административно-территориального устройства.

"Получили поддержку Георга Мильбрадта во всех наших начинаниях и задачах", - подчеркнул украинский министр.

Он добавил, что Германия является надежным партнером Украины во внедрении реформ децентрализации и энергоэффективности, и поблагодарил за поддержку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бюджеты местных общин в связи с объединением увеличиваются в 7-15 раз, - Зубко
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Дааааааа,ещё пяток законов и ВСЁ будет в шоколаде ......
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ВР за последние 8 месяцев - четыре раза была на так называемых "каникулах".Есть предложение сделать депутатам ещё три месячных отпуска до конца года,всё равно с них толку, как с козла - молока.
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А лучше вообще распустить нах.. и досрочные выборы,а этих,больше половины, под суд.Ото залогов будет... Сколько денег в казну.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНеобходимо как можно быстрее принять еще 5 законов для дальнейшей децентрализации, - Зубко
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