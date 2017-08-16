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 Политика Украины
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Все про:избиение (11170) прокуратура (3117) Шабунин (95)

 Прокуратура о переквалификации статьи подозрения Шабунину: Причастность Филимоненко к журналистике и мотивы потасовки проверяются

шабунин

В среду, 16 августа 2017 года, следователем следственного отдела Днепровского управления полиции Главного управления Национальной полиции по процессуальному руководству Киевской местной прокуратуры № 4 сообщено о подозрении Председателю правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталию Шабунину в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины, а именно в умышленном причинении телесного повреждения средней тяжести, то есть умышленное повреждение, не опасное для жизни, но которое повлекло длительное расстройство здоровья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"Во время досудебного расследования установлено, что 08.06.2017 г. руководитель общественной организации, находясь на ул. Лебедева в г.. Киеве, в ходе внезапно возникшего конфликта нанес гражданину Ф. удар кулаком в лицо, чем нанес последнему телесные повреждения средней степени тяжести. Указанные обстоятельства подтверждаются собранными доказательствами, в частности, видеозаписью, где зафиксировано непосредственно событие уголовного преступления, протоколом следственного эксперимента, заключением судебно-медицинской экспертизы, показаниями свидетелей и тому подобное", - рассказали в прокуратуре.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Шабунину вручили подозрение: Филимоненко уже не журналист. ФОТОрепортаж (обновлено)

"Вместе с тем, учитывая обращение в правоохранительные органы представителей СМИ и общественности о несоответствии потерпевшего статусу журналиста, статья о причинении телесных повреждений в связи с осуществлением им профессиональной деятельности пока не инкриминируется. Информация о причастности пострадавшего к журналистской деятельности, а также мотивов нанесения телесных повреждений, будет тщательно проверена, после чего принято соответствующее процессуальное решение", - добавили в ведомстве.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Найем об обвинениях Шабунину: "Если Филимоненко - журналист, то эпоха Порошенко мало чем будет отличаться от эпохи Януковича"

Напомним, 8 июня возле здания Днепровского военкомата Киева возник конфликт между главой ЦПК Шабуниным и Всеволодом Филимоненко, который называет себя журналистом. В результате Шабунин ударил Филимоненко по лицу, а спустя некоторое время Филимоненко подбежал к Шабунину и обрызгал его газом из баллончика. Свой поступок Шабунин тогда объяснил так: "Он получил по морде от меня за то, что оскорбил мою коллегу". 15 августа стало известно, что в ближайшее время Шабунину объявят подозрение по поводу потасовки с Филимоненко по статье об избиении журналиста при исполнении профессиональных обязанностей. В ответ часть общественности резко выступила против того, чтобы считать Филимоненко журналистом, а также против подобной квалификации потасовки Шабунина с ним: "Если Филимоненко - журналист, то эпоха Порошенко мало чем будет отличаться от эпохи Януковича".

16 августа Шабунину вручили подозрение: Филимоненко уже не журналист.

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Янукович сейчас реально слёзы льёт с вопросом ,"А шо так можно было "....
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Питання: чому колишні холуї Партії регіонів зараз працюють на порошенка?
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- Дайте нарзану, .
- Нарзану нету,
- Пиво есть?
- Пиво привезут к вечеру
- А что есть?
- Абрикосовая, и только теплая… (c)
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Він завжди хороший. Поки з плохімі боярами не зв'язується.
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Ну , звичайно ...
А всі , хто думає інакше - "агенти Хуйла" ? ..))
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Це у вас междусобойчик такий? Наче дорослі пацани (хоча вже сумніваюсь), а займаєтесь онанізмом.
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а где написано,шо працують? из этой листовки с фантазиями?
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Хочешь будут на тебя работать, ну если у тебя денег хватит. Но учти картоплю они сажать не умеют.
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Вот вам и Овощь-2. Во всей красе. Друзьям все, врагам закон.
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Тобто тепер можливо безкарно бити в обличчя будь-кого?
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любовь к славе Шабунина подвела.. - красиво ударил не ожидающего ничего чела... Так что все заслужено - Филимоненко заимел синяк за наглость, а Шабунин сядет за гордыню... О чем тут спорить? Закон не причем даже..., это по понятием тоже правильно...
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Ролик смотрел, как помощница Шабунина засветилась с отдыхом на Шри Ланке и что из этого получилось ? https://www.youtube.com/watch?v=MQG1ZDJYEm4
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Ирада, мой совет Вам: ищите и обрящите. Шри Ланка 800 баксов на чела. Если не были - прокатитесь там прикольно. Если нет денег - тогда на дачу)
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Я говорила что-то о цене? Хотя на фоне разговоров, что обычные люди не в состоянии не то, что самолётом куда-то летать, но и автобусный тур им не по карману по Европе, это тоже выглядит странно. Я про отношение этих самых антикоррупционеров в ситуации, когда интересуются их расходами и доходами. То есть себя они считают в праве копаться в исподнем, задавать вопросы, бегать и снимать всё и вся, а сами неприкосновенны?
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Что такое "обычные люди"? Я обычный человек. Там был. Если хочется, всегда можно изыскать возможность. В видео этот комик рассказывает что тур минимум 120000 грн. стоит что само по себе брехня. Нет, безусловно можно найти тур и за 1200000 но зачем врать? А врать нужно, потому что тур за 16 000 грн. выглядит не так сенсационно. То же и с машиной и с квартирой. Вы живёте в коммуналке и ездите в маршрутке? Тогда это видео для Вас) Без обид.
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Подивився. Що Філімонов, що вона з командою- жодних добрих слів не викликали.
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Лео я думаю ты раньше ляжешь чем он сядет.
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Человек занимающийся провокациями должен ожидать удар по морде. У него работа такая. Он шёл туда получить по морде. Телесные повреждения средней тяжести.... хе-хе, ну-ну) Этот поц раньше упал чем его ударили к сожалению. Тем более поц выдавал себя за журналиста, о чём указал в видео выложенном в ютюб. Значит врал. Там всё крякнется не начавшись.
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В своё время депутата Гаврилюка спровоцировал на подобное действие унижавшего его достоинство журналист.Но Гаврилюк отношения к противодействию коррупции отношения не имеет.
Думаю против Шабунина всё инсценированно. И действие снято на видео (случайно).Но вот причина не понятна.Возможно тоже провокация.Кому-то он,как бельмо в глазу.
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ДА он у него мог спросить что угодно!
а может он у него спросил, - скажите ваша жена шлюха?!
После чего получил в рыло. Задание у него было такое!
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А видео со звуком посмотреть не пробовали?
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Демократы у нас, ну прямо как в россии.

В Росії в минулому році продовжили притісняти представників релігійних меншин, стверджується в опублікованій у вівторок щорічній доповіді держдепартаменту США про релігійні свободи в світі.
"Органи державної влади продовжили затримувати і штрафувати членів релігійних меншин за підозрою в екстремізмі", - йдеться в документі.
У ньому підкреслюється, що штрафам і депортації також піддалися через свою релігійну діяльність деякі громадяни США, зокрема, волонтери з Церкви Ісуса Христа святих останніх днів (Мормонська Церква).
"Влада затримала і оштрафувала кілька людей через "публічні промови, що закликають до нападу на віруючих", - наголошується в доповіді.
Крім того, в Держдепі підкреслюють, що в зв'язку з прийняттям "пакета Ярової", були висунуті звинувачення щодо ряду протестантських деномінацій, кришнаїтів і єпископа Української реформаторської православної Церкви.
У документі також стверджується, що згідно з думкою представників релігійних меншин та неурядових організацій (НУО), широке трактування місіонерської діяльності в "пакеті Ярової" дозволяє переслідувати за поширення релігійних матеріалів.
У доповіді йдеться, що при внесенні релігійних публікацій до списку заборонених, місцева влада посилалася на російські закони щодо протидії екстремізму. Також в ньому підкреслюється, що влада в РФ продовжила перешкоджати спробам організацій, що представляють релігійні меншини, купувати землю, відмовляли їм у дозволі на будівництво храмів, а також в деяких випадках анонсували можливість відчуження майна або руйнування храмів.
"Поліція проводила обшуки в приватних будинках і в храмах представників релігійних меншин, конфіскувала релігійні тексти, а також власність, блокувала їх інтернет-сайті", - йдеться в ньому.
Крім того, в доповіді повідомляється, що в минулому році ЗМІ і неурядові організації в Росії повідомляли про випадки фізичного насильства за мотивами релігійної ненависті. Такі напади відбувалися на представників "Свідків Єгови", п'ятидесятництва, мусульман і євреїв, стверджується в доповіді.
У доповіді також наголошується, що в 2016 році іудейське співтовариство менше заявляло про випадки переслідування через релігійну діяльність у порівнянні з попередніми роками.
В цілому, як відзначають укладачі документа, неурядові організації в РФ заявляли в 2016 році про зниження кількості випадків насильства на етнічному або релігійному ґрунті. Про це інформує Інтерфакс-Україна.https://risu.org.ua/ua/index/all_news/world_news/67937
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Вобще то надо было того Филимона носаком по яйлам. Но и так неплохо.
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прокурва тура, а как там бесёнок пашинский - чмыряка поживает. отмазали сучонка.
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За одну ніч перекваліфікували !!!
Наша прокуратура тепер завжди так швидко працювати буде ?
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За журналіста дають більше, так що поки що бачу в цьому корупцію.
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Так а что, получается, что если б кто другой ударил, то уже бы посадили давно, а как Шабунин, так уже все проверяют, перепроверяют и т.п.
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Ату их,ату антикорупционеров. Распоясались,спрашивают почему крадут,кто,сколько.Надоели до неприличия.При тиране "батоне" никого не сажали,а при самой демократичной власти все под "колпаком" и в тюрьму. Дерьмократия от пороховластителей.
"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура о переквалификации статьи подозрения Шабунину: Причастность Филимоненко к журналистике и мотивы потасовки проверяются
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