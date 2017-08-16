 Прокуратура о переквалификации статьи подозрения Шабунину: Причастность Филимоненко к журналистике и мотивы потасовки проверяются

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Во время досудебного расследования установлено, что 08.06.2017 г. руководитель общественной организации, находясь на ул. Лебедева в г.. Киеве, в ходе внезапно возникшего конфликта нанес гражданину Ф. удар кулаком в лицо, чем нанес последнему телесные повреждения средней степени тяжести. Указанные обстоятельства подтверждаются собранными доказательствами, в частности, видеозаписью, где зафиксировано непосредственно событие уголовного преступления, протоколом следственного эксперимента, заключением судебно-медицинской экспертизы, показаниями свидетелей и тому подобное", - рассказали в прокуратуре.
"Вместе с тем, учитывая обращение в правоохранительные органы представителей СМИ и общественности о несоответствии потерпевшего статусу журналиста, статья о причинении телесных повреждений в связи с осуществлением им профессиональной деятельности пока не инкриминируется. Информация о причастности пострадавшего к журналистской деятельности, а также мотивов нанесения телесных повреждений, будет тщательно проверена, после чего принято соответствующее процессуальное решение", - добавили в ведомстве.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Напомним, 8 июня возле здания Днепровского военкомата Киева возник конфликт между главой ЦПК Шабуниным и Всеволодом Филимоненко, который называет себя журналистом. В результате Шабунин ударил Филимоненко по лицу, а спустя некоторое время Филимоненко подбежал к Шабунину и обрызгал его газом из баллончика. Свой поступок Шабунин тогда объяснил так: "Он получил по морде от меня за то, что оскорбил мою коллегу". 15 августа стало известно, что в ближайшее время Шабунину объявят подозрение по поводу потасовки с Филимоненко по статье об избиении журналиста при исполнении профессиональных обязанностей. В ответ часть общественности резко выступила против того, чтобы считать Филимоненко журналистом, а также против подобной квалификации потасовки Шабунина с ним: "Если Филимоненко - журналист, то эпоха Порошенко мало чем будет отличаться от эпохи Януковича".
16 августа Шабунину вручили подозрение: Филимоненко уже не журналист.
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Шабунину вручили подозрение: Филимоненко уже не журналист. ФОТОрепортаж (обновлено)(128)
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- Нарзану нету,
- Пиво есть?
- Пиво привезут к вечеру
- А что есть?
- Абрикосовая, и только теплая… (c)
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А всі , хто думає інакше - "агенти Хуйла" ? ..))
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Думаю против Шабунина всё инсценированно. И действие снято на видео (случайно).Но вот причина не понятна.Возможно тоже провокация.Кому-то он,как бельмо в глазу.
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а может он у него спросил, - скажите ваша жена шлюха?!
После чего получил в рыло. Задание у него было такое!
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В Росії в минулому році продовжили притісняти представників релігійних меншин, стверджується в опублікованій у вівторок щорічній доповіді держдепартаменту США про релігійні свободи в світі.
"Органи державної влади продовжили затримувати і штрафувати членів релігійних меншин за підозрою в екстремізмі", - йдеться в документі.
У ньому підкреслюється, що штрафам і депортації також піддалися через свою релігійну діяльність деякі громадяни США, зокрема, волонтери з Церкви Ісуса Христа святих останніх днів (Мормонська Церква).
"Влада затримала і оштрафувала кілька людей через "публічні промови, що закликають до нападу на віруючих", - наголошується в доповіді.
Крім того, в Держдепі підкреслюють, що в зв'язку з прийняттям "пакета Ярової", були висунуті звинувачення щодо ряду протестантських деномінацій, кришнаїтів і єпископа Української реформаторської православної Церкви.
У документі також стверджується, що згідно з думкою представників релігійних меншин та неурядових організацій (НУО), широке трактування місіонерської діяльності в "пакеті Ярової" дозволяє переслідувати за поширення релігійних матеріалів.
У доповіді йдеться, що при внесенні релігійних публікацій до списку заборонених, місцева влада посилалася на російські закони щодо протидії екстремізму. Також в ньому підкреслюється, що влада в РФ продовжила перешкоджати спробам організацій, що представляють релігійні меншини, купувати землю, відмовляли їм у дозволі на будівництво храмів, а також в деяких випадках анонсували можливість відчуження майна або руйнування храмів.
"Поліція проводила обшуки в приватних будинках і в храмах представників релігійних меншин, конфіскувала релігійні тексти, а також власність, блокувала їх інтернет-сайті", - йдеться в ньому.
Крім того, в доповіді повідомляється, що в минулому році ЗМІ і неурядові організації в Росії повідомляли про випадки фізичного насильства за мотивами релігійної ненависті. Такі напади відбувалися на представників "Свідків Єгови", п'ятидесятництва, мусульман і євреїв, стверджується в доповіді.
У доповіді також наголошується, що в 2016 році іудейське співтовариство менше заявляло про випадки переслідування через релігійну діяльність у порівнянні з попередніми роками.
В цілому, як відзначають укладачі документа, неурядові організації в РФ заявляли в 2016 році про зниження кількості випадків насильства на етнічному або релігійному ґрунті. Про це інформує Інтерфакс-Україна.https://risu.org.ua/ua/index/all_news/world_news/67937
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Наша прокуратура тепер завжди так швидко працювати буде ?
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