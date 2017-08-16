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 Литва направит наблюдателей на белорусско-российские учения "Запад-2017", - Минобороны

беларусь учения 2017 запад

Литва получила приглашение России наблюдать за военными учениями "Запад", а ранее получила такое же приглашение от Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Делфи.

Также читайте: Полторак об учениях "Запад-2017": Мы отслеживаем ситуацию и будем адекватно реагировать на возможные угрозы

"Литва, которая вместе с другими государствами региона получила от России и Беларуси приглашение наблюдать за учениями "Запад 2017", - сообщила представитель Минобороны страны Аста Гальдикайте.

По её утверждению, планируется, что в программе мониторинга за организуемыми на территории Беларуси крупными белорусско-российскими стратегическими учениями "Запад" 16-20 сентября будут участвовать инспекторы по вооружению Литовской армии, а 19 сентября за учениями на полигоне Луга в Ленинградской области будет наблюдать военный атташе Литвы в России.

Как отмечает военная разведка Литвы, вполне вероятно, что сценарий предусматривает военный конфликт с НАТО. Часть районов, в которых пройдут учения, расположены очень близко к территории Литвы, а потому должностные лица страны не исключают вероятности возникновения инцидентов и провокаций. "Если мы будем говорить о некоторых возможных действиях и угрозах, то, пожалуй, самой большой ошибкой со стороны оппонентов могут быть локальные провокации - это первостепенная задача, почему мы должны быть бдительными. Может иметь место и усиление информационных атак, цель которых - дискредитировать военнослужащих наших союзников, дискредитировать армию Литвы, показать мощь России, Беларуси, вполне вероятно и осуществление кибернетических атак", - отметил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полторак и Мацеревич обсудили в Варшаве ситуацию на Донбассе и риски обострения ситуации из-за учений "Запад-2017". ФОТО

По его утверждению, в настоящее время нет данных, что учения могут оказаться прелюдией к более крупному конфликту. "Это учения, невзирая на их некомфортность, так как тренировки действительно направлены против нас, это всё таки учения. В Литве учения отдельных воинских единиц проводятся по графику, как союзнические, так и литовские военнослужащие тренируются в соответствии с имеющимися планами, но учения, которые могли бы стать противовесом учения "Запад", у нас нет", - заверил министр.

Некоторые наблюдатели усматривают угрозу, что Россия по окончании учений может часть военнослужащих и военной техники оставить в Беларуси, так что, по словам министра, эту информацию должны будут проверить и литовские наблюдатели. Москва и Минск утверждают, что организуемые каждые четыре года традиционные учения не создают никакой угрозы соседним странам.
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если Россия шлёт приглашение на учения в Беларуси, значит Беларусь уже оккупирована и захвачена РФ
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Беларусь уже лет 20 оккупирована РФ и лукашеным ну и дибилизмом тоже
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до последних событий этот вопрос вызывал споры, так может теперь Россия будет слать и всё остальное от имени Беларуси, чтоб уже ясность была полная... и для беларусов
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Проблеми тих, хто живе в хаті, сусідів не мають хвилювати. Аби до нас не лізли.
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Україну це хвилює як і усіх інших сусідів, як і у житті, хто там хазяїн і що він намагається робити і чи зможе старий хазяїн Лукашенко завадити новому втилювати свої плани
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Ні. То їх справи, якщо не порушено міжнародне законодавство- наша справа захистити свою країну.
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якщо ти не хочеш бачити далі свого носа ти не зможеш ефективно захищати свою країну, добре що в керівницві держави Україна інши люди, які і можуть і хочуть спостерігати за справами сусідів і в Білорусі і в Молдові і за новим кремлівським хазяїном та заздалегідь готуватися до ріхних планів і розвитку подій
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я нічого не плутаю, це ти не спроможний зрозуміти, що стратегія і тактика залежить від вміння передбачати дії та плани ворога
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бачу що недовчили... дістаєш мене, скільки часу свого повинен гаяти на тебе, тому що якраз новий хазяїн Білорусі саме тим і займається як ти пишеш "порушення міжнародного права", а моє місто знаходится в 150 км від Білорусі, не знаю де ти в Україні знаходишься, якщо ти Саша Крещатик бувший, то в с. Хрещатик Черкаської обл., але спробуй сам щось елементарне зрозуміти і розглядіти, без мене
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Я на своєму місці. І твої "поради" мені не потрібні.
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ось коли було так як ти пишеш, у 2014, саме тому і сталися такі наслідки у вигляді й Іловайську і Дебальцево через неправильне планування подій та керування військовими силами, але на помилках вчаться, тьху тьху дасть Бог...
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А тепер пхнеш свого носа в українські справи.
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українські справи це також і мої справи, я українець, киянин
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мабуть, те що на Параді Незалежності будуть присутні війська НАТО тобі також не подобається, бо вони мовляв пхнуть свого носа в українськи справи, виникає питання на кого ти працюєш, чи не на росіян часом?... або ти може головний диванний стратег в України, до речі якого мало хто чує і звертає уваги в віськовому керівництві))... але після того, що трапилося у Білорусі трошки раніше і зараз, Порох просто зобов'язаний так робити
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Питання в тому чи заберуться вони потім звідти.
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Наша військово доктрина від цього не має залежати.
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В 89-м Орда также красиво шагала к своему краху . Европа и США тогда должны были довести дело до конца . Но , видно , что-то помешало или не хотели кормить 150 млн. убогих . И сейчас боятся , что вата расползётся , как саранча , по всему миру в поиске сытой жизни .
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Флаг оккупированного расеей украинского Крыма и флаг прокацапской партии в Беларуси. Совпадение?

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То что она в Беларуси не зарегистрирована еще не значит, что ее нет в проекте кремля. Мы тоже до 14 года и знать не знали и не слышали про ДНР. ЛНР и прочую хуйловскую лабуду. Подробнее здесь http://www.shatilin.com/zapasnoy-variant-kremlya/ И если вы чего-то не знаете, то грубить не надо
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В каком месте я Вам нагрубил? Нет такой партии в Беларуси! А чьи-то влажные мечты идут на ...
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Слово бред не совсем подходит для общения однодумцев. Судьба Вашей страны и ее независимость непустой звук для большинства украинцев. Только перспективы очень мрачные. И предстоящие совместные учения и руцькие системы ПВО в Беларуси. Беларуси-то кто угрожает?
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Я уже начинаю сомневаться, что мы с Вами однодумцы. Вы начали с фейка про партию(так обычно делают рюSSкие), а после Вашего вопроса я понял, что именно я, тот человек в стране, который завтра отменит учения с кацапами...
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Впервые флаг ДНр был паоказан на каком то там форуме валдайском или кацапско дебильном форуме не не помню
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Нет такой партии, у вас !!! ))))

Ну хуйло придет и будет
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛитва направит наблюдателей на белорусско-российские учения "Запад-2017", - Минобороны
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