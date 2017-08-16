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 Суд приговорил к 8 годам тюрьмы наемника из РФ Кусакина

суд

Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области приговорил к 8 годам заключения гражданина России, террориста "ДНР" Василия Кусакина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на приговор суда от 11 августа.

Согласно материалам дела, в июне 2015 житель Якутии в соцсети "Одноклассники" сообщил одному из террористов "ДНР", личность которого не установлена, что хочет служить наемником. Условия вступления в террористическую организацию "ДНР" он услышал в ходе дальнейшей личной встречи в г.Ростов-на-Дону.

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Неустановленный террорист "ДНР" обеспечил переезд российскому наемнику на оккупированную территорию Донецкой области в пансионат "Солнышко", в оккупированном селе Безымянное, где базировался "9-й мотострелковый полк 1-го армейского корпуса вооруженных сил "ДНР". Мужчина поступил стал наемником и был обучен террористами "ДНР" тактике боя.

В дальнейшем перешел в "подразделение военной разведки" "Тайфун", в составе которого брал в плен украинских офицеров в селе Коминтерново. Позже был зачислен на должность "сапера".

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В ноябре 2015 года перешел в диверсионно-разведывательную группу "Белые Лебеди". В декабре 2015 получил военный билет "ДНР" где значился как "пулеметчик". С 16.01.2016 по 27.02.2016 принимал участие в боях на позиции "Тоннель" в с.Широкино, осуществляя вооруженное сопротивление украинским военным подразделениям.

По словам свидетеля, который вел с ним переписку в "Однокласссниках", за участие в войне обвиняемый получал месячную зарплату в 20 тыс. рублей.

В суде обвиняемый признал свою вину. Сказал, что понимал, что они ведут войну против армии Украины. Сообщил, что им ставили боевые задачи забирать оружие и брать в плен украинских офицеров.

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Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы без конфискации имущества. В срок наказания засчитывается предварительное заключение с 17 января 2017 года, когда он был задержан.

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8 лет - очень мало!
Как вы себе представляете конфискацию в Якутии ??? Кто туда поедет ????
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дык исполнительное письмо поедет. Пусть даже не факт, что будет прямое исполнение, главное что будет в приговоре.
Возможно, есть какие-то другие международные механизмы на этот счет.
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Я думаю, 8 лет ему хватит . . .
Ему бы до первой годовщины в тюрьме дожить . . .
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Там уже всё конфисковал абрамович и свалил в лондон
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Чтоб выпустить по-быстрее и вернуть ему пулемет.
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Ці вісім років аду для нього бдуть як вічність.
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от дебилов претензий не принимаю. Иди в пешее эротическое, в сторону юга.
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І щоб сидів на Волині чи Рівненщині, падло козломорде.
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Такі потвори , разом з сепарами та корумпованими баригами, мають каміння в уранових копальнях довбати , за миску баланди, на довічному, без амністій та УДЗ !!!)))
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ну это примерно тоже, что в Катериновской колонии гранитную брусчатку молотком отбивать. Тот еще курорт.
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В нас теж є 92-га , гранитний кар"єр. суворго режиму !!))
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А ранее наши суды за подобное наказывали штрафом в 320 гривен.
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8 лет ето я так понимаю как за хулиганство? Так у нас все таки антитеррористическая операция или антихулиганская? оприделитесь уже гниды.
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Надо было 8 лет в тюрьме и 10 лет отстраивать Донбасс после войны
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8 лет??? Самый гуманный суд в мире? 110 статья УК от 7 до 12 лет. Почему не 12?
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Главное это, что бы все рассказал про россиян на Донбассе. Потом через 8 лет и суда в
Гааге можно отпускать, его утилизируют свои.
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Интересно будет ли ему Роися по контракту оплачивать время сидения за решеткой.
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а коли це козломорді думали про своїх людей...
Після другої світової в сирисири розстрілювали інвалідів, щоб пенсії не платити. Думаєте підорашка чимось відрізняється від сирисири...
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Вопрос не в том думает или нет, а в том на какой срок у него был контракт. Т.е. успел ли он хоть шото, кроме гемороя и 8 лет тюрьмы заработать.
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Все. що було в ссср щодо державної політики було розроблено в москві.
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ну, ему еще повезло - живым на зону. А вот для иных -
Суд приговорил к 8 годам тюрьмы наемника из РФ Кусакина - Цензор.НЕТ 3059
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нельзя исключить, что на его руках есть кровь наших солдат.
и за это всего 9 лет?
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такую нельзя... выпалит марганцовкой надпись, или набьет поверху лавровый венок, корону закрасит, дорисует под короной череп, и будет говорить что он отрицала или из бакланов.
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нужно что то что не переделает.... ну скрипку например, или чертей кочегаров на жопе
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Мало, звичайно. Хоча, якщо відправлять у відповідну колонію, то йому швидко прийде піз..ец.
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8 лет Украина будет кормить эту гниду ? Надо обменять эту обезьяну на Человека .
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попередрьо покалічивши - щоб не вернулось воювать
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На 8 років в уранові копальні , за миску баланди і нема кому повертатись буде !!!)))
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Виб йому ще і премію дали, виродки дипломатичні, зрадники, ростріл, і тільки ростріл для найманців повинно бути покаранням, ЗРОЗУМІВ ДИПЛОМАТ, ТИ Є ЗРАДНИК ТИ ПІДПИСАВ КОБАЛЬНІ УМОВИ В МІНСЬКУ ДЛЯ УКРАЇНИ ТИ ЗРАДНИК І ТЕБЕ ПОТРІБНО СУДИТИ ЗА ЗРАДУ.
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Проще было в расход пустить, чем кормить всякую шваль.
Эх, когда уже сбросят на лугандонов бомбу? Сколько еще этих тварей кормить будем?
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Не по хозяйски. Надо обменять эту тварь на наших хлопцев..
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Бред....Расстрелять на *уй собаку и зарыть на свалке.....
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Суд приговорил к 8 годам тюрьмы без конфискации имущества лапотного фашиста наемника из РФ, этого гражданина паРаши, ставшим кровавым террористом оккупированной кремлёвскими фашистами бандитской резервации "ордо - днр" Василия Кусакина.
Было разяснение почему в приговоре 8 лет тюрьмы но без конфискации имущества, а какое может быть имущество в этого кровавого нелюдя опричника фашиста )(уйцла - путлина ? Ясно что только его обильно обоссаные лапти да портки и которые остались в лапотной педерации в Якутии. И где он только и занимался тем что немерено лакал полными до краёв ушатами вонючую из какой то падали брагу, "Боярышник".. да шибко собирал да жрал олений ягель. А тут появилась реальная возможность попасть в цветущую Украину, которую он с такими же как и он тварями кацапами фашистами - рашистами )(уйла оккупировали и разрушают.
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Наши "суды по-новому" погубят Украину. Россия за ложные обвинения по подозрению только в намерениях по 20 лет даёт. Что это у нас за сроки? Где наш гарант? Сколько эта херня с судами будет продолжаться, что это за судова "реформа"? Пока мы не будем адекватно отвечать на угрозы для безопасности нашей страны ватный беспредел на Донбассе и других регионах будет продолжаться. Проявление гуманизма россия воспринимает как слабость и нерешительность.
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как то сильно гуманно 8 лет для вражекого пулемётчика и сапёра, можно только догатываться сколько он пуль выпустил по ВСУ. И сколько из этих пуль попали в украинских солдат.
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Так ото і мовчи, якщо не має доказів. А якщо є - так надай судові. Суд приймає рішення лише на підставі доказів на вимог закону.
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Святюк, вообще то такие вещи должен рассматривать не Новомосковский суд, а военный трибунал и военно полевой суд, но это же типа "мирное время" а вражеский пулемётчик типа херачит всё мимо и вообще там же наши люди..
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Якщо той нанаєць здриснув з Якутії на війну, то 8 років української в'язниці для нього це як на курорт потрапити. Треба було 3 давати, з трудовим перевихованням, і назад - на Якутію )))
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