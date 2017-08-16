 Суд приговорил к 8 годам тюрьмы наемника из РФ Кусакина

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на приговор суда от 11 августа.
Согласно материалам дела, в июне 2015 житель Якутии в соцсети "Одноклассники" сообщил одному из террористов "ДНР", личность которого не установлена, что хочет служить наемником. Условия вступления в террористическую организацию "ДНР" он услышал в ходе дальнейшей личной встречи в г.Ростов-на-Дону.
Неустановленный террорист "ДНР" обеспечил переезд российскому наемнику на оккупированную территорию Донецкой области в пансионат "Солнышко", в оккупированном селе Безымянное, где базировался "9-й мотострелковый полк 1-го армейского корпуса вооруженных сил "ДНР". Мужчина поступил стал наемником и был обучен террористами "ДНР" тактике боя.
В дальнейшем перешел в "подразделение военной разведки" "Тайфун", в составе которого брал в плен украинских офицеров в селе Коминтерново. Позже был зачислен на должность "сапера".
В ноябре 2015 года перешел в диверсионно-разведывательную группу "Белые Лебеди". В декабре 2015 получил военный билет "ДНР" где значился как "пулеметчик". С 16.01.2016 по 27.02.2016 принимал участие в боях на позиции "Тоннель" в с.Широкино, осуществляя вооруженное сопротивление украинским военным подразделениям.
По словам свидетеля, который вел с ним переписку в "Однокласссниках", за участие в войне обвиняемый получал месячную зарплату в 20 тыс. рублей.
В суде обвиняемый признал свою вину. Сказал, что понимал, что они ведут войну против армии Украины. Сообщил, что им ставили боевые задачи забирать оружие и брать в плен украинских офицеров.
Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы без конфискации имущества. В срок наказания засчитывается предварительное заключение с 17 января 2017 года, когда он был задержан.
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Как вы себе представляете конфискацию в Якутии ??? Кто туда поедет ????
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Возможно, есть какие-то другие международные механизмы на этот счет.
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Ему бы до первой годовщины в тюрьме дожить . . .
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Гааге можно отпускать, его утилизируют свои.
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Після другої світової в сирисири розстрілювали інвалідів, щоб пенсії не платити. Думаєте підорашка чимось відрізняється від сирисири...
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и за это всего 9 лет?
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Эх, когда уже сбросят на лугандонов бомбу? Сколько еще этих тварей кормить будем?
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Было разяснение почему в приговоре 8 лет тюрьмы но без конфискации имущества, а какое может быть имущество в этого кровавого нелюдя опричника фашиста )(уйцла - путлина ? Ясно что только его обильно обоссаные лапти да портки и которые остались в лапотной педерации в Якутии. И где он только и занимался тем что немерено лакал полными до краёв ушатами вонючую из какой то падали брагу, "Боярышник".. да шибко собирал да жрал олений ягель. А тут появилась реальная возможность попасть в цветущую Украину, которую он с такими же как и он тварями кацапами фашистами - рашистами )(уйла оккупировали и разрушают.
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