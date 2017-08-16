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Все про:дороги (1772) Херсон (536) Херсонщина (751) Гройсман (3280)

 В Херсонской области до конца года построят 27 км дорог, - Гройсман

гройсман

На строительство дорог в регионе выделено 339 млн грн.

В Херсонской обл. до конца года "Укравтодор" планирует построить 27 км дорог, заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время рабочего визита в Херсонскую области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Премьер проинспектировал ремонт участка дороги Р-57 "Алешки - Голая Пристань - Скадовск".

"Я говорил с руководителем областного Херсонского автодора. За 5 лет ни одного километра дорог в Херсонской области не было сдано. Сегодня в этом году будет сдано 27 км. Очень важно объединять усилия и местных бюджетов в рамках децентрализации, у них сегодня есть средства, чтобы инвестировать в нормальные дороги, - заявил Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман прибыл с рабочим визитом на Херсонщину

Также, по словам премьера, в этом году на строительство и ремонт дорог было выделено 339 млн грн.

"Почти 180 млн грн было выделено в прошлом году на дороги Херсонщины, а в этом - 339 млн грн, то есть в два раза больше", - сообщил Гройсман.
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И тут.... Остапа понесло!
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почему нельзя приехать в конце года и сказать: построено 27 км. дорог?
почему почти все досягнення и перемогы сводятся к обещаниям?
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Хлопці,27 км на всю область,що є курортною,то мізер!
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И то это только планируется в лучшем случае, да и дожди уже через месяц могут зарядить, любят у нас дороги осенью делать.
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Вы не переживайте так. Строят всё лето. Лично видел.
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Дороги будут первоклассные! На них будут проводить один из этапов Формулы1.
В Херсонской области до конца года построят 27 км дорог, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3190
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Почти 180 млн грн было выделено в прошлом году на дороги Херсонщины.

Но ни одного километра не было сделано.))
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Гройсман в своём репертуаре: РАЗБРАСЫВАЮЩИЙ ОБЕЩАНИЯ в будущем времени.
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то пєцін репертуар... у гносіному виконанні
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180 млн.гр на дороги в прошлом году? А где дороги? Пора сажать за такое строительство.Тоже самое будет и 339млн.
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Помнится когда Гросе закидали, что все его прошлогодние дороги после зимы сошли вместо с снегом, обещал разобраться и покарать. Слышали что-нибудь о наказанных? Вот и я нет.
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Кого наказывать, если они вместе бабки пилили?
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"я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда такие люди в стране советской есть"... на какой по счету круг заходим, кто знает?
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Дурні та дороги. Одні їх будують, інші це обговорюють.
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Мне с дому на работу дальше ехать, чем они построят.
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В нормальных странах 27 километров дорог строят в час ,совсем гройсманы нас за дурачков держат,ну и плюс мы заплатим ВСЕ за те 27 километров ,как будто они из золота и бриллиантов
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Не иначе кто-то из барыг дорогу к даче потребовал, отсюда и цифра 27 км...
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Аж 27 км на всю Херсонщину? Етить колотить вот это прогресс, так всю страну новыми дорогами покроют этак лет через 1000.... Верной дорогой идёте рехворматоры хреновы, а бабла слямзили небось столько что хватило бы во всей области новые дороги построить.
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когда уже этот мордатый гнойман расскажет, что уже сделали, а не то что будет или не будет в будущем...
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Билят, не поленилсо : 27 км : 138 дней = имеем ( в смысле вован имеет в прямом и переносном) 195м 55 см в один распилочный день. Кетай, мать их :Китайцы построили 57-этажный небоскреб за 19 дней :В Херсонской области до конца года построят 27 км дорог, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8435
Китайская строительная компания Broad Sustainable Building Co. возвела в центральном районе страны 57-этажный небоскреб всего за 19 рабочих дней. Об этом сообщает Associated Press .
Прямоугольная конструкция из стали и стекла появилась в центральном округе Чанша провинции Хунань. При строительстве здания рабочие использовали модульный метод, который позволял им возводить сразу по три этажа в день. Этот подход применяется также в США и Великобритании, однако не пользуется уважением у архитекторов из-за примитивности внешнего вида готовых строений.
Ролик, где запечатлена сборка здания, получившего название Mini Sky City, стал хитом китайских видеохостингов :https://www.youtube.com/watch?v=mtYaeVZ_aHE
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В херсонской обл дороги бетонные нужно делать перегруженные зерновозы уничтожат асфальт за один сезон !
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27 конечно мало но и это обещание уже перемога. а все кому не нравится езжайте в рашку
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А гнойный ося не хочет рассказать когда будет отремонтирован кусок дороги от Каланчака до админграницы с т.н. крымом? там яма на яме.
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Почему дороги делают не перед курортным сезоном, а после...на зиму. Весной опять про сложные погодные условия будут рассказывать?
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На будівництво доріг у регіоні виділено 339 млн грн. "Укравтодор" планує побудувати 27 км доріг. 1км дороги - 12,6 млн. грн.?
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Такими темпами дороги Херсонской области будут заасфальтированы через 183 года, , учитывая общую протяженность дорог в херсонской области 4950км, т.е херсонцы увидят нормальные дороги только к 2200 году нашей эры .....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Херсонской области до конца года построят 27 км дорог, - Гройсман
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