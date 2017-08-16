 В Херсонской области до конца года построят 27 км дорог, - Гройсман

В Херсонской обл. до конца года "Укравтодор" планирует построить 27 км дорог, заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время рабочего визита в Херсонскую области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
Премьер проинспектировал ремонт участка дороги Р-57 "Алешки - Голая Пристань - Скадовск".
"Я говорил с руководителем областного Херсонского автодора. За 5 лет ни одного километра дорог в Херсонской области не было сдано. Сегодня в этом году будет сдано 27 км. Очень важно объединять усилия и местных бюджетов в рамках децентрализации, у них сегодня есть средства, чтобы инвестировать в нормальные дороги, - заявил Гройсман.
Также, по словам премьера, в этом году на строительство и ремонт дорог было выделено 339 млн грн.
"Почти 180 млн грн было выделено в прошлом году на дороги Херсонщины, а в этом - 339 млн грн, то есть в два раза больше", - сообщил Гройсман.
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Вона така!
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почему почти все досягнення и перемогы сводятся к обещаниям?
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Но ни одного километра не было сделано.))
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Китайская строительная компания Broad Sustainable Building Co. возвела в центральном районе страны 57-этажный небоскреб всего за 19 рабочих дней. Об этом сообщает Associated Press .
Прямоугольная конструкция из стали и стекла появилась в центральном округе Чанша провинции Хунань. При строительстве здания рабочие использовали модульный метод, который позволял им возводить сразу по три этажа в день. Этот подход применяется также в США и Великобритании, однако не пользуется уважением у архитекторов из-за примитивности внешнего вида готовых строений.
Ролик, где запечатлена сборка здания, получившего название Mini Sky City, стал хитом китайских видеохостингов :https://www.youtube.com/watch?v=mtYaeVZ_aHE
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