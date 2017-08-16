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 Киевские новости
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Все про:ЖЭК (52) КГГА (2011) Киев (17878) уборка (60) дворник (11) Пантелеев (21)

 Коммунальщики будут убирать самые грязные дворы и подъезды Киева по четвергам, - КГГА

пантелеев

С 17 августа в Киеве стартует масштабное уборка: столичные коммунальщики наводить порядок во дворах и подъездах, где больше всего жалоб на санитарное состояние и уборки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"Сегодня жилой фонд Киева нуждается в технической модернизации и значительных вложениях, но для того, чтобы сделать подъезд чистым и комфортным для жизни, чтобы дворы и детские площадки были в порядке - дополнительных средств не надо. Еженедельно жилищно-эксплуатационные участки (ЖЭКи) будут выбирать 50-60 адресов, где есть нарекания на качество уборки, и наводить там порядок. Для этого предприятия дополнительно приобрели моющие средства, инвентарь. Такая акция будет проходить каждую неделю, в четверг, с 9:00 до 12:00 ", - сказал Пантелеев.

Он также отметил, что городские власти и в дальнейшем будут продолжать проверять качество предоставления услуг по содержанию домов и придомовых территорий.

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"После корректировки соответствующего тарифа в управляющих компаний в районах сейчас ресурс для обеспечения надлежащего выполнения работы. Поэтому Жилищно-коммунальная инспекция в городе Киеве (Управление самоуправляющегося контроля) осуществлять еженедельные проверки на основе обращений людей, которые будут обращаться с жалобами на деятельность ЖЭКов", - сказал заместитель главы КГГА.
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То есть, вы нормально убирать будете только по тем адресам, где люди жалуются на хреновое качество уборки?
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а зачем убирать в тех дворах где все всех устраивает?
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Наша власть все еще не может выбраться из СОВКА с его субботниками.Если нет возможности и средств регулярно убирать подъезды ЖЕКам,то нужно принуждать людей штрафами не гадить в подъездах ,лифтах и заставлять людей убирать свои подъезды,но уборку подъездов не включать в квартплату. Если нет дворников,заставляйте людей не мусорить и убирать во дворах ,но квартплату уменьшить соответственно и т.д.
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В советских столовых в четверг был *рыбный день* То есть, преобладать должны были блюда из море продуктов. Кто вспомнил молодость ??


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Новая примета: если вы в четверг видите уборщицу в своем подъезде, знайте - вы и ваши соседи засранцы
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Надо бы тарифы поднять еще в два раза Тогда будут и по вторникам убирать
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Люди уже перестают платить , так что и дворники скоро разбегутся и убирать будет некому...
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так, виталя, падажжи; это получается им за то, что они убирают, прийдётся еще больше платить??
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Совсем обнаглели! Платежки получили уже новыми тарифами,а убирать будут где попросят? А почему должны просить? Пипец,а не власть!
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКоммунальщики будут убирать самые грязные дворы и подъезды Киева по четвергам, - КГГА
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