 Коммунальщики будут убирать самые грязные дворы и подъезды Киева по четвергам, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
"Сегодня жилой фонд Киева нуждается в технической модернизации и значительных вложениях, но для того, чтобы сделать подъезд чистым и комфортным для жизни, чтобы дворы и детские площадки были в порядке - дополнительных средств не надо. Еженедельно жилищно-эксплуатационные участки (ЖЭКи) будут выбирать 50-60 адресов, где есть нарекания на качество уборки, и наводить там порядок. Для этого предприятия дополнительно приобрели моющие средства, инвентарь. Такая акция будет проходить каждую неделю, в четверг, с 9:00 до 12:00 ", - сказал Пантелеев.
Он также отметил, что городские власти и в дальнейшем будут продолжать проверять качество предоставления услуг по содержанию домов и придомовых территорий.
"После корректировки соответствующего тарифа в управляющих компаний в районах сейчас ресурс для обеспечения надлежащего выполнения работы. Поэтому Жилищно-коммунальная инспекция в городе Киеве (Управление самоуправляющегося контроля) осуществлять еженедельные проверки на основе обращений людей, которые будут обращаться с жалобами на деятельность ЖЭКов", - сказал заместитель главы КГГА.
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