 Россия не поддержит идеи, направленные на "экономическое удушение" КНДР, - Лавров

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Мы не можем поддерживать тех идей, которые некоторые наши партнеры продолжают вынашивать, и которые направленные буквально на экономическое удушение Северной Кореи со всеми негативными, трагическими гуманитарными последствиями для граждан КНДР. Мы исходим из того во всех без исключения резолюциях СБ ООН, в которых уже были введены очень серьезные меры экономического воздействия, содержались обязательства СБ ООН продолжать поддерживать процесс возвращения к политическим переговорам", - сказал Лавров.
Напомним, в
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Кацапское быдло оплатит театр мохоедов-чучхе...
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Какие нахер партнеры?!...Лугандон,Зимбабве и Науру?!!!...
Лошадь, выдыхай, ты серешь!...
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сначала, когда кндр испытывала свои ракеты- никто им особо ничего не говорил, но когда их ракеты стали падать в водах Южной Кореи и Японии- тогда начали возмущаться.
А когда они потом сказали что Южная Корея должна убрать базы США со своей территории, а то у кндр есть ракеты которые могут долететь до США....
Поэтому, собственно, к тебе тот же вопрос- "по какому праву, какая то либо страна другой стране не дает делать на своей територии то что она хочет, объясните?" ( с )
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наро..набрід має знати за що він все життя терпить!
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1. Вас спрашивать не будут!
2. Если хомяк не пойдет на уступки США до конца лета то его разбомбят к чертям собачим.
3. Ви ни х*я там не решаете. Все решает Китай. А скорее всего США дали Китаю 3 месяца лета чтобы решить проблему мирным путем но видно все таки они будут бомбить жирного даже он это просек питается спрыгнуть но его судьба уже скорее всего решена.
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Роза Анакойхер @Anakoyher 13 авг.
Значит таки врут, что капля никотина убивает лошадь?
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24 декабря 2015 Москва. INTERFAX.RU
Россия начала экспорт сена в Северную Корею.
"В ноябре владивостокский филиал АО "Первая грузовая компания" впервые осуществил перевозку 528 тонн приморского сена по Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) в адрес корейской сельскохозяйственной компании.
В перевозке первой партии груза было задействовано 24 большекубовых закрытых вагона собственности ПГК", - говорится в пресс-релизе перевозчика. Отмечается, что груз следовал от станции Сибирцево (Приморский край) через пограничный переход Хасан-экспортный и далее до Пхеньяна.
http://www.interfax.ru/business/486986
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528 тонн. 24 большекубовых закрытых вагона для сена ? Вот откуда ракетные двигатели у КНДР.
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Во-первых, оно против китайского правительства, которое приняло решение о введении широкомасштабных санкций против Северной Кореи. Китаю это очень не понравится и Рашке много чего не продадут и не купят. Ещё один "удар в спину".
Во-вторых, это значит, что Хуйлостан опять противопоставил себя миру и будет совать что-то в лапу Ыну. А мир примет решение сделать так, чтобы Хуйлостану нечем было поддерживать Ына.
Вряд ли Китай примет открытое решение щемить Россию. Нет, что вы, зачем. Китай ведь тоже возит грузы через Рашку. Им надо переориентировать грузопотоки... поэтому они будут отказывать Путину, улыбаясь. Они уже это делают, собственно говоря...
России будет ещё хуже. Намного хуже. И конец всё ближе...
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Енто ж понятно.
С космоса не видно.
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