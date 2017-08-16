EN|RU|UK
Темы дня: Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии
 За рубежом
  4179  55
Все про:КНДР (282) Лавров (1481) Россия (71882) санкции (6390)

 Россия не поддержит идеи, направленные на "экономическое удушение" КНДР, - Лавров

лавров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не поддержит идеи, направленные на "экономическое удушение" Северной Кореи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

Также читайте: Россия или иные недоброжелатели Украины пытаются привязать Киев ко всем скандалам в мире, - Полторак о якобы продаже ракетных двигателей КНДР

"Мы не можем поддерживать тех идей, которые некоторые наши партнеры продолжают вынашивать, и которые направленные буквально на экономическое удушение Северной Кореи со всеми негативными, трагическими гуманитарными последствиями для граждан КНДР. Мы исходим из того во всех без исключения резолюциях СБ ООН, в которых уже были введены очень серьезные меры экономического воздействия, содержались обязательства СБ ООН продолжать поддерживать процесс возвращения к политическим переговорам", - сказал Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несмотря на санкции, Россия 17 лет поставляла в КНДР различные виды вооружений, - Фриз

Напомним, в Госдепе США призвали "все страны занять твердую позицию в отношении Северной Кореи, поддерживая и укрепляя санкции ООН" с тем, чтобы режим в Пхеньяне почувствовал на себе "последствия своего неуклонного стремления к созданию ядерного оружия и средств его доставки".

В заявлении подчеркивается, что "Россия и Китай несут особую ответственность за растущую угрозу региональной и глобальной стабильности", поскольку экономическое сотрудничество этих двух стран с северокорейским режимом позволяет последнему развивать ядерную и ракетную программы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Совбез ООН расширил санкции против КНДР

Соединенные Штаты стремятся к мирному созданию безъядерной зоны на Корейском полуострове и прекращению враждебный действий со стороны КНДР.
28 июля Северная Корея осуществила очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кентавр-це здохлий ссср.А роіська-це лишайна,блохаста моська...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ООН. Право вето у раши в этой недоорганизации еще никто не отобрал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так бери чучхе на полный пансион!
Кацапское быдло оплатит театр мохоедов-чучхе...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лошади, видать, овса дали, вот и начинает ржать, конь педальный!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Конечно не поддержит, руске и чучхе - братья на век )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мне нравится словесная конструкция коняки "некоторые наши партнеры"...
Какие нахер партнеры?!...Лугандон,Зимбабве и Науру?!!!...
Лошадь, выдыхай, ты серешь!...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это то понятно, непонятно по какому праву, какая то либо страна другой стране не дает делать на своей територии то что она хочет, объясните?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ты в березу ударился?)
сначала, когда кндр испытывала свои ракеты- никто им особо ничего не говорил, но когда их ракеты стали падать в водах Южной Кореи и Японии- тогда начали возмущаться.
А когда они потом сказали что Южная Корея должна убрать базы США со своей территории, а то у кндр есть ракеты которые могут долететь до США....
Поэтому, собственно, к тебе тот же вопрос- "по какому праву, какая то либо страна другой стране не дает делать на своей територии то что она хочет, объясните?" ( с )
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ха... теперь понятно откуда технологи? Откуда двигатели?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не хочете щоб жирний Ким Винь Хунь з голоду помер - збільшіть податки, заберіть у росіянців ще продуктів та грошей і направте їх в КНДР. Кацапський наро.. набрід має знати за що він все життя терпить!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну вот и все "распетлялось". Стали понятными вбросы NYT, срабатывание на инфу Ю.В.Т., конкуренция на рынке вооружений по станции РТР "Кольчуга". Далі буде.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А россию кто ни будь просил о поддержке? Ха! Имперские амбиции нужно чем то подкреплять,кроме петухов из дерьма
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Опять кто-то на ночь не закрыл конюшню?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
))) Тупая лошадь.
1. Вас спрашивать не будут!
2. Если хомяк не пойдет на уступки США до конца лета то его разбомбят к чертям собачим.
3. Ви ни х*я там не решаете. Все решает Китай. А скорее всего США дали Китаю 3 месяца лета чтобы решить проблему мирным путем но видно все таки они будут бомбить жирного даже он это просек питается спрыгнуть но его судьба уже скорее всего решена.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так тебя кобылу вместе с северокорейским скунсом удавят двоих на пару!Их порознь умерщвлять не стоит...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сразу понятно кто ракетные двигатели в КНДР передал, какие ещё нужны доказательства?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Перекормлений недоросток Ин - один з небагатьох керівників держав, при зустрічі з яким ботоксному щурику не потрібно одягати секретне взуття на високому каблуку. Тому щур-стерхобос пукін рожевощокого Ина нізащо не віддасть. Видно, каблуки муляють, а ноги хочуть відпочити.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хто би сумнівався... - не для того цапорогі запхали Ину стільки ракет з ядрьоними бонбами, щоби там усі повиздихали і нема було кому палець на червоній кнопці тримати... - тероризм все що залишилось з козирів у лисого пуйла...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
БОЛЬШАЯ Северная Корея в ЗАБОТЕ о Малой
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Россия им теперь будет поставлять колбасу из человечины?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Блин, если не будет траблов со страной Поросёнка Ына то для планеты Земля останется в принципе только трабл хуйлостана. А на дабл трабле внимание всегда рассеивается. Вот ослолошадь и роет копытами асфальт.
 показать весь комментарий
Ответить
 
при этом в сирии сносят всю инфраструктуру, госпитали, чтобы боевики не могли лечиться. гуманитарии хренов
 показать весь комментарий
Ответить
 
Полтора года назад КНДР срочно понадобилось российское сено в огромном колличестве. 528 тонн сена на 24 большекубовых ЗАКРЫТЫХ вагонах в голодную нищую страну, где нет ни одной коровы, ни одной козы.
----------------------------------------------------------
24 декабря 2015 Москва. INTERFAX.RU

Россия начала экспорт сена в Северную Корею.
"В ноябре владивостокский филиал АО "Первая грузовая компания" впервые осуществил перевозку 528 тонн приморского сена по Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) в адрес корейской сельскохозяйственной компании.
В перевозке первой партии груза было задействовано 24 большекубовых закрытых вагона собственности ПГК", - говорится в пресс-релизе перевозчика. Отмечается, что груз следовал от станции Сибирцево (Приморский край) через пограничный переход Хасан-экспортный и далее до Пхеньяна.
http://www.interfax.ru/business/486986

----------------------------------------------------
528 тонн. 24 большекубовых закрытых вагона для сена ? Вот откуда ракетные двигатели у КНДР.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да ерунда это. За год-полтора столько ракет не построить, даже имея двигатели. Тем более, что Хуйлостан давным-давно возит Ыну кучу всего, от танков, артиллерии и до самолётов и ракет, взамен на морепродукты, свинец и т.д.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ха..да кто к вашему мнению будет прислушиваться?! Решение принято, а если вам мокшам жаль что сев.корея помрет с голода - то кормите еще и их - вы ведь "боХатые и добрые"..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хочешь на него в тотализаторе поставить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лошадь дело говорит - нельзя людей голодом морить только потому, что их диктатор угрожает соседям. Хорошо, что в мире есть Личности безразличные к этим людям
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сначала надо удушить хуйло, чтобы в мире на время стало немного спокойней!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
можете цілувати свою корею в зад. у країни-ізгоя ніхто питати не буде, ще трохи, і помийка буде поза законом, суди в Гаазі, Боїнг, ще розслідують звідки ноги ростуть у ядерної зброї, поставленої в ту ж корею, поспішіть тугіше затягти петлю на своій горлянці, недолюди, недонарод ублюдочний, на вас давно всі клали путіна-не оговтаєтеся ще років 50, якщо не розвалитеся, чого бажаю від щирого серця, з привітом від людей, які вас ненавидять, чмошники голожопі
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кончено не поддержит, потому в одной петле находятся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
москали точно живодеры, подставляют под удушение с криками "не допустим удушения", какая все-таки мерзота вся эта кремлядь и это лошадиноголовое чудовище лицемерное тоже как их яркий представитель
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это очень хорошее заявление.
Во-первых, оно против китайского правительства, которое приняло решение о введении широкомасштабных санкций против Северной Кореи. Китаю это очень не понравится и Рашке много чего не продадут и не купят. Ещё один "удар в спину".
Во-вторых, это значит, что Хуйлостан опять противопоставил себя миру и будет совать что-то в лапу Ыну. А мир примет решение сделать так, чтобы Хуйлостану нечем было поддерживать Ына.
Вряд ли Китай примет открытое решение щемить Россию. Нет, что вы, зачем. Китай ведь тоже возит грузы через Рашку. Им надо переориентировать грузопотоки... поэтому они будут отказывать Путину, улыбаясь. Они уже это делают, собственно говоря...
России будет ещё хуже. Намного хуже. И конец всё ближе...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Срочно гумконвой в Пхеньян! Там же наши люди!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо санкций персональных путинитам добавить по самой "верхушке" тогда может и поддержат идею.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А на мнение кацапорылых всем в мире насрать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кореи, пару лет назад, срочно понадобилось сено? === 24 декабря 2015 Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Россия начала экспорт сена в Северную Корею, следует из пресс-релиза "Первой грузовой компании" (ПГК) и данных таможенной статистики. "В ноябре владивостокский филиал АО "Первая грузовая компания" впервые осуществил перевозку 528 тонн приморского сена по Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) в адрес корейской сельскохозяйственной компании. В перевозке первой партии груза было задействовано 24 большекубовых крытых вагона собственности ПГК", - говорится в пресс-релизе перевозчика. Отмечается, что груз следовал от станции Сибирцево (Приморский край) через пограничный переход Хасан-экспортный и далее до Пхеньяна. http://www.interfax.ru/business/486986
 показать весь комментарий
Ответить
 
Под видом сена возили рокетные моторы.

Енто ж понятно.

С космоса не видно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Решение проблем КНДР, Ирана, Венесуэлы, Украины, Грузии, Молдовы лежит в одной точке. И она в Москве. Грохнем РФ все остальные вопросы решатся в течении месяца
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
От дурень, та вам же веселіше буде світові санкції переносить! Ой, а може ви, рашка, недостатньо любите північнокорейців і инь сунь вия? Значить, вам санкції тільки на підвищення ВВП, зріст економіки, не кажучи вже про закидане з головою благами населення, впливають, а для кращих союзників жалко?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия не поддержит идеи, направленные на "экономическое удушение" КНДР, - Лавров
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти