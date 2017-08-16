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 СБУ: Сотрудница херсонского управления передавала ФСБ РФ служебную информацию с ограниченным доступом

сбу

Оперативники Управления внутренней безопасности СБ Украины разоблачили сотрудницу херсонского Управление СБУ в сотрудничестве с ФСБ РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что женщина передавала представителю российских спецслужб служебную информацию с ограниченным доступом. В условиях российской агрессии Служба безопасности Украины продолжает очистки собственных рядов, и не скрывает выявленные факты", - сказано в сообщении.

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"Сотруднику СБУ, который согласился работать на врага, не избежать справедливого наказания", - подчеркнул Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Задержанной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие
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Це постійний процес у всіх спецслужбах. Специфіка роботи така.
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нужно просто ей з/п сделать 1000000 грн/мес, типа чтоб не брала взяток.
А что, в других министерствах именно так и делают.
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Это не мне, я просто констатировал метод которым якобы борются с коррупцией наши чиновники.
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Это только один их способов борьбы с коррупцией во всём мире...

Другой, основной, - максимально ограничить чиновников в принятии решений, т.е. - только исполнять законы.
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P.S. Некоторые есть "идейные" и никакой коррупцией не пахнет или просто - безидейная продажность...
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Чого до жінки пристали, вона працювала на півставки в ФСБ.

Так всі роблять.
мыжебратьясловяне
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"мыжебратьясловяне"

Потому, что память у людей коротка - не помнят, что рашисты убивают сейчас украинцев за то же, за что 70, 80, 100 и т.д. лет назад убивали.
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Там еще чистить и чистить... Самое интересное: офицеры СБУ, почти в открытую работавшие на ФСБ и сохранившие связи, вышли на пенсию и живут припеваючи. Никто не задает им вопросов: откуда у них состояния, несколько квартир, вклады? За какие средства жуируют их выкормыши (часто почти не вылазят из-за границы, часть пошла по стопам папашек и "работают" в конторе в том же стиле) ?
Оценки их "работы" не было. И не будет?
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А раніше було б "Загинула в ДТП" чи щось подібне. Часи міняються...
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згоден з тобою - допитали і прикопали чи утопили гниду продажну. Нафіг той суд, а потім цю тварь щей обміняють...
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Бо СБУ не має бути таким, як ФСБ і тим більше, як КГБ. Ясно?
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Ні не ясно!!! Щоб перемогти козломордих треба стати ще гіршими ніж вони на час війни.
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Помилка. Перемагає кращий, а не гірший. В усіх сенсах кращий.
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кому вона ТАМ треба? ніхто її брати не захоче.
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Паскуда драная...
Как же зае...али эти говнолюди...
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Классная у Грицака чистка рядов. Про остальных даже подумать страшно.
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Ты сначала научись в своем Ольгино воду в туалете спускать и прокладки в унитаз не бросать, а потом будешь нам расписывать
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Как ты однако просвещен, что делается в Ольгино.... Близка тема туалетов? Бывает... Это фишка кацапов. Наив, он и в Африке, наив.
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Крот. Точнее кротиха должна запомнить на всю жизнь,как она предавала Украину
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Це нічого не змінить для інших. Чи змінить її- не впевнений. Покарання- це не помста, а можливість виправитися.
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СБУ: Сотрудница херсонского управления передавала ФСБ РФ служебную информацию с ограниченным доступом
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НУ ТАК ЭТО И НЕУДИВИТЕЛЬНО!!!

В ЭТОМ СБУ СИДИТ МИНИМУМ 30% ГЭБЭШНОЙ ФСБ.



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ну уже лучше по сравнению с концом 2013...когда процентов 30 украинцев было
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Фейк козломордих про монтажну пінку для жінок в даному випадку можна і застосувати на практиці...
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Тс-с-с-с-с не говори им, что это фейк, пусть бояццо.
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мелочь... - вот кто не видел еще... Кстати Цензор почему то промолчал...
СБУ: Сотрудница херсонского управления передавала ФСБ РФ служебную информацию с ограниченным доступом - Цензор.НЕТ 4039 https://youtu.be/2zla-H7DLk8

Опубликовано: 11 авг. 2017 г.
Братьев Мирошниченко, предавших Украину и перешедших на сторону ЛНР, кремлевские СМИ сделали главными ингредиентами очередного пропагандистского блюда. По материалу Романа Бурко: https://goo.gl/tB3YWM . Канал #OmTV существует благодаря просмотрам наших зрителей в Youtube. Для желающих поддержать финансово - реквизиты даны во вкладке О КАНАЛЕ на главной странице в Youtube. НОВЫЕ ВИДЕО OmTV всегда по ссылке: https://goo.gl/6LKjUa
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Подивився. Це аналітика не для формату цього форума. Комент прибрав.
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ОК, - уберу ответ..., как раз для этого форума.. -
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Нажаль, ні. Це повинні обговорювати люди, які не зашорені на внутрішній українській політиці- тут таких одиниці.
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Любительница всего русского пойдет в обменный фонд !
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что можно передать рашистам больше, если програмное обеспечение украинской власти в том числе и СБУ мабуть рашистское??
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кротов расплодилось, всё СБУ перерыли.... необходима дезинфекция а не круговая порука...
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цікаво, як ця сука буде в очі дивитися своїм колегам, її потрібно провести по ганебному коридору і хай кожен скаже, що думає про це урьобіщє, хоча таким по барабану: ні стида, ні совісті, ні розуму, тільки гроші, навряд, ідейна, добре, що виявили, можливо, не встигла великого лиха наробити, сука для неї дуже м'яко
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ: Сотрудница херсонского управления передавала ФСБ РФ служебную информацию с ограниченным доступом
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