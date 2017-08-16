 СБУ: Сотрудница херсонского управления передавала ФСБ РФ служебную информацию с ограниченным доступом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Правоохранители установили, что женщина передавала представителю российских спецслужб служебную информацию с ограниченным доступом. В условиях российской агрессии Служба безопасности Украины продолжает очистки собственных рядов, и не скрывает выявленные факты", - сказано в сообщении.
"Сотруднику СБУ, который согласился работать на врага, не избежать справедливого наказания", - подчеркнул Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.
Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Задержанной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие
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А что, в других министерствах именно так и делают.
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Другой, основной, - максимально ограничить чиновников в принятии решений, т.е. - только исполнять законы.
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Так всі роблять.
мыжебратьясловяне
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Потому, что память у людей коротка - не помнят, что рашисты убивают сейчас украинцев за то же, за что 70, 80, 100 и т.д. лет назад убивали.
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Оценки их "работы" не было. И не будет?
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Как же зае...али эти говнолюди...
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НУ ТАК ЭТО И НЕУДИВИТЕЛЬНО!!!
В ЭТОМ СБУ СИДИТ МИНИМУМ 30% ГЭБЭШНОЙ ФСБ.
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https://youtu.be/2zla-H7DLk8
Опубликовано: 11 авг. 2017 г.
Братьев Мирошниченко, предавших Украину и перешедших на сторону ЛНР, кремлевские СМИ сделали главными ингредиентами очередного пропагандистского блюда. По материалу Романа Бурко: https://goo.gl/tB3YWM . Канал #OmTV существует благодаря просмотрам наших зрителей в Youtube. Для желающих поддержать финансово - реквизиты даны во вкладке О КАНАЛЕ на главной странице в Youtube. НОВЫЕ ВИДЕО OmTV всегда по ссылке: https://goo.gl/6LKjUa
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