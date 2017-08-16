Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.
Сообщается, что глава правительства проверит ход ремонта дороги Р-57 "Цюрупинск - Голая Пристань - Скадовск", осмотрит производственные мощности предприятий региона - компаний "Дунапак-Таврия" и "Данон Днепр", а также встретится с бизнесом.
Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что у всех дорог, которые строят в Украине в этом году, есть 5-летняя гарантия.
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зачекались..
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"Гройсман прибыл с рабочим визитом на Херсонщину"
случайность?? не думаю..
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Я хочу угостить его отличными херсонскими помидорами. С налету.
Можно и яйцами.
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