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 Политика Украины
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Все про:визит (2248) дороги (1772) Херсонщина (751) Гройсман (3280)

 Гройсман прибыл с рабочим визитом на Херсонщину

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в среду, 16 августа, прибыл с рабочей поездкой в Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Сообщается, что глава правительства проверит ход ремонта дороги Р-57 "Цюрупинск - Голая Пристань - Скадовск", осмотрит производственные мощности предприятий региона - компаний "Дунапак-Таврия" и "Данон Днепр", а также встретится с бизнесом.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Президент инициировал строительство двух дорог в восточном направлении, - Гройсман. ВИДЕО

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что у всех дорог, которые строят в Украине в этом году, есть 5-летняя гарантия.



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Слухайте всі його уважно! А то уволит на хрен.
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Нахрен - пишется слитно. Это ж практически направление.
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Нивапрос. Мож ты имела в виду капкой-то кокретный хер кого-то конкретного. Я тока предположил, шо это общее направление.
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О!!! Это конечно меняет дело коренным образом.
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Хер хер-харт шрёдер, а не пшёлбытынахуй (независимо от сторон света) ,это не только направление, но и вектор развития для тебе подобных мудил под украинским прапаром. Ну давай напрягись для ответа мне, шлемазл, только пердак не порви с первой попытки, время пошло! Размажу тебя нахрен, в очередной раз, бо ты УГ и тролль педальный. Фсё ... пока что.
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презервативы пупырышками..то есть гройсманские))
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Може Сашкові ще одну баржу з кавунами направить..
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Пенсионеры Херсонщины могут забросать винницкого базарника яйцами от "хорошей" жизни.
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гнилими помідорами, динями і кавунами. Кавунами бажано влучити в голову пару раз
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Гройсман прибыл с рабочим визитом на Херсонщину :
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Поїхало падло на море відпочить фрукти пожерти, поплавати... і все за держкошти, тобто для нього на халяву... Цікаво дружину з дітьми взяв чи ні...
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"Сотрудница херсонского управления передавала ФСБ РФ служебную информацию с ограниченным доступом"

"Гройсман прибыл с рабочим визитом на Херсонщину"

случайность?? не думаю..
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"...хід ремонту дороги Р-57 "Цюрупинськ - Гола Пристань - Скадовськ". Може "Олешки - Гола Пристань - Скадовськ"? Двоєчнікі, блт.
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Скажите где он у нас в Херсоне ?
Я хочу угостить его отличными херсонскими помидорами. С налету.
Можно и яйцами.
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Будет опять тварь рассказывать как космические корабли бороздят... А почему нет индексации пенсий ни слова. Ждет пока пенсинеры повыздыхают 👎
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман прибыл с рабочим визитом на Херсонщину
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