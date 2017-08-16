 Конфискованные по коррупционным делам средства в 2018-2020 годах на оборону и безопасность направлять не будут, - Минфин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом говорится в письме Минфина главным распорядителям бюджетных средств о подготовке бюджетных запросов к проекту государственного бюджета на 2018 год.
"На 2018-2020 годы не планируется направление на оборону и безопасность по специальному фонду конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения, а также предоставление государственных гарантий на реализацию программ по повышению обороноспособности и безопасности государства", - говорится в нем.
Отмечается, что показатели расходов и предоставления кредитов госбюджета на 2018-2020 годы по общему фонду госбюджета на оборону и безопасность (для Министерства обороны, Главного разведывательного управления Минобороны, системы Министерства внутренних дел, Государственной специальной службы транспорта, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Управления государственной охраны, Администрации Государственной службе специальной связи и защиты информации, Аппарата Совета национальной безопасности и обороны, а также по отдельным бюджетным программам на развитие оборонно-промышленного комплекса для Министерства экономического развития и торговли и Государственного космического агентства) учтены на уровне показателей госбюджета на 2017 год с учетом капитальных расходов.
В частности, для Минэкономики учтены расходы в сумме 385 180 тыс. гривен по бюджетной программе по "Выполнение государственных целевых программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, разработка, освоение и внедрение новых технологий, наращивание имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения" и для Госкосмоса - в сумме 469 100 тыс. гривен по программе "Выполнение государственных целевых программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, разработка, освоение и внедрение новых технологий, наращивание имеющихся производственных мощностей на предприятиях космической отрасли для изготовления продукции оборонного назначения".
Кроме того, отмечается, что объемы дополнительных расходов на оборону и безопасность (2018 год в пределах 5% ВВП и на 2019-2020 годы - в пределах 19% доходов госбюджета на соответствующий год) зарезервированы и будут распределены отдельно с учетом предоставленных СНБО предложений к проекту закона "О государственном бюджете на 2018 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины.
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