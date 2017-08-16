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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бюджет (4328) конфискация (397) Минфин (1171)

 Конфискованные по коррупционным делам средства в 2018-2020 годах на оборону и безопасность направлять не будут, - Минфин

бюджет

Конфискованные по коррупционным правонарушениям средства направлять на оборону и безопасность в 2018-2020 годах не планируют.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом говорится в письме Минфина главным распорядителям бюджетных средств о подготовке бюджетных запросов к проекту государственного бюджета на 2018 год.

"На 2018-2020 годы не планируется направление на оборону и безопасность по специальному фонду конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения, а также предоставление государственных гарантий на реализацию программ по повышению обороноспособности и безопасности государства", - говорится в нем.

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Отмечается, что показатели расходов и предоставления кредитов госбюджета на 2018-2020 годы по общему фонду госбюджета на оборону и безопасность (для Министерства обороны, Главного разведывательного управления Минобороны, системы Министерства внутренних дел, Государственной специальной службы транспорта, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Управления государственной охраны, Администрации Государственной службе специальной связи и защиты информации, Аппарата Совета национальной безопасности и обороны, а также по отдельным бюджетным программам на развитие оборонно-промышленного комплекса для Министерства экономического развития и торговли и Государственного космического агентства) учтены на уровне показателей госбюджета на 2017 год с учетом капитальных расходов.

В частности, для Минэкономики учтены расходы в сумме 385 180 тыс. гривен по бюджетной программе по "Выполнение государственных целевых программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, разработка, освоение и внедрение новых технологий, наращивание имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения" и для Госкосмоса - в сумме 469 100 тыс. гривен по программе "Выполнение государственных целевых программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, разработка, освоение и внедрение новых технологий, наращивание имеющихся производственных мощностей на предприятиях космической отрасли для изготовления продукции оборонного назначения".

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Кроме того, отмечается, что объемы дополнительных расходов на оборону и безопасность (2018 год в пределах 5% ВВП и на 2019-2020 годы - в пределах 19% доходов госбюджета на соответствующий год) зарезервированы и будут распределены отдельно с учетом предоставленных СНБО предложений к проекту закона "О государственном бюджете на 2018 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины.
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Ну у Хардина,такого дебила,как ты точно никогда не будет.
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-Отец Федор не стал медлить. Повинуясь благодетельному инстинкту, он схватил концессионную колбасу и хлеб и побежал прочь.(с)
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Що вже перемогли чи переможемо до 2018року... Чи вирішили здатися уроди срані мля
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Выборы на носу. Надо начинать пиар подготовку.
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Через минобороны хорошо отмывать деньги,потому как там - всё засекречено.
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Конфискованные по коррупционным делам средства в 2018-2020 годах на оборону и безопасность направлять не будут, - Минфин
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ОНИ ВСЕ ПОЙДУТ НА ПРЕДВЫБОРНУЮ КАМПАНИЮ ОФФШОРНОГО БАРЫГИ.



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Вопрос тогда куда пойдут миллиарды, хорошо если на выплату долгов а не просто разворуют.
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ну да. Вы знаете по чем нынче собственность в Испании.
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Тут куда не плюнь - попадёшь в ЗРАДУ. Или ничего не конфисковано, и нам всем втирали. Или распределять нечего, потому, что всё уже распределено. Куда распределено? А вот тут, куда не плюнешь - попадёшь в КОРРУПЦИЮ. И даже не важно, один Порошенко прикарманил "конфискат", или сообразили на двоих с Гройсманом, или сообразили на троих и даже большее количество подельников. Как там они говорили - революция достоинства победила? Ми здобули. Несомненно, кто то хорошенько здобул.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонфискованные по коррупционным делам средства в 2018-2020 годах на оборону и безопасность направлять не будут, - Минфин
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